Dublín confirma la liberación de todos los ciudadanos irlandeses en la flotilla detenidos

Dublín, 6 oct (EFE).- El viceprimer ministro irlandés y titular de Exteriores, Simon Harris, informó este lunes de que todos los ciudadanos de este país detenidos en Israel por formar parte de la Flotilla solidaria con Gaza han sido puestos en libertad y están «de camino a casa».

El mandatario destacó los «intensos esfuerzos» de la diplomacia irlandesa y su misión en Tel Aviv, así como con sus «socios internacionales», para lograr la liberación de los activistas irlandeses.

También fuentes de la Flotilla confirmaron que los 15 nacionales irlandeses detenidos la pasada semana por las autoridades israelíes fueron hoy puestos en libertad.

«Sé que este ha sido un momento difícil tanto para los ciudadanos irlandeses como para sus familias y rindo homenaje a su fortaleza en todo momento», señaló en un comunicado Harris, que también ocupa la cartera de Defensa.

El ‘número dos’ del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, explicó que los servicios consulares mantienen «un estrecho contacto con los familiares que han solicitado nuestro apoyo» y que continuarán informándoles.

«Tras celebrar la vuelta a casa de nuestros ciudadanos, seguiremos pidiendo todos los esfuerzos posibles para lograr un alto el fuego inmediato, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos por Hamás y el acceso humanitario sin trabas a la población de Gaza», agregó el viceprimer ministro de Irlanda, uno de los primeros países, junto a España, que reconoció en mayo de 2024 a Palestina como Estado. EFE

