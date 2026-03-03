Dublín fletará un primer avión chárter desde Omán para los irlandeses en Oriente Medio

Londres, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Irlanda anunció este martes que fletará un primer avión chárter desde Omán para repatriar a los ciudadanos irlandeses que se encuentran en la región de Oriente Medio, sacudida actualmente por la guerra entre Irán y Estados Unidos y sus aliados.

La ministra irlandesa de Asuntos Exteriores, Helen McEntee, dijo en el informativo vespertino de la cadena pública del país, RTÉ, que espera que este avión chárter, que se prevé que tendrá la capacidad de acoger a unas 280 personas, sea «el primero de muchos».

La jefa de la diplomacia irlandesa confirmó que el vuelo saldría desde el aeropuerto principal de Mascate, la capital de Omán, si bien precisó que estará sujeto a la apertura del espacio aéreo de la zona y la seguridad de la situación.

En esta línea, McEntee explicó que el Gobierno irlandés tiene la intención de trasladar a sus nacionales a Omán en autobús, dado que Mascate es accesible por carretera desde Emiratos Árabes Unidos con viajes de «entre seis y ocho horas» desde las principales urbes, contando con posibles retrasos en la frontera.

McEntee comentó asimismo en RTÉ que el Ministerio irlandés de Exteriores está identificando a los ciudadanos «más vulnerables» de entre los 2.000 que han contactado a su centro de gestión de crisis y han solicitado ayuda para abandonar Oriente Medio para priorizar su vuelta, y que serán contactados mañana miércoles.

Pese a ello, la ministra dijo que los vuelos comerciales continúan siendo la «mejor opción y la más rápida» para los ciudadanos irlandeses que quieren regresar a su país natal, particularmente los que residen en Emiratos Árabes Unidos, en ciudades como Dubái o Abu Dabi, y están en contacto directo con las aerolíneas para tratar de cerrar vuelos directos a Dublín en los próximos días.

Por su parte, el aeropuerto de Dublín advirtió en X de que las interrupciones en los vuelos entre la capital irlandesa y los nodos aéreos de Oriente Medio continuarán mañana miércoles, pues se han cancelado los doce vuelos programados con origen o destino en Dubái, Abu Dabi o Doha (Catar). EFE

