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Dueño de metalúrgica Nornickel reconoce que la situación en el mercado ruso es compleja

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Moscú, 15 jul (EFE).- El presidente del gigante metalúrgico ruso Nornickel, Vladímir Potanin, reconoció este miércoles que la situación en el mercado de los metales es compleja, debido a unas dificultades logísticas y comerciales, pero aseguró que su empresa aprendió a operar en esas condiciones y ha descubierto «nuevos mercados» para sus productos.

«La empresa ha operado en condiciones difíciles durante los últimos cinco años, pero hemos adquirido valiosas habilidades en este tiempo: hemos aprendido a salir a nuevos mercados, a rediseñar nuestros sistemas de pago y cadenas de suministro, y hemos renovado casi por completo nuestro sistema operativo», dijo Potanin en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Potanin, uno de los hombres más ricos del país, aseguró que este año Nornickel alcanzará volúmenes récord de producción.

Agregó que el gigante metalúrgico ha comenzado a implementar activamente soluciones automáticas y la inteligencia artificial (IA) en las operaciones de la empresa.

En cuanto a las dificultades para la exportaciones de la producción debido a las sanciones occidentales, afirmó que Nornickel ha comenzado a apostar por el desarrollo de nuevos materiales basados ​​en las propiedades del paladio.

Esto le permite conquistar nuevos mercados tecnológicos y encontrar nuevas aplicaciones para este metal, que se utiliza principalmente en catalizadores para automóviles, afirmó. EFE

mos/pcc

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