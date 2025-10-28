Duki lleva el trap argentino a lo más alto con un triple «sold out» en Madrid

3 minutos

Madrid, 28 oct (EFE).- El rapero Duki puso en pie a Madrid en el segundo concierto de su triple “sold out” en la capital española, que estalló bajo el ritmo del principal referente del trap argentino en un espectáculo explosivo.

“¿Cómo está mi gente bonita de Madrid esta noche?”, saludó a los miles de fans que se reunieron este martes en el Movistar Arena de Madrid para disfrutar durante casi dos horas de los temas más emblemáticos de Mauro Lombardo (Buenos Aires, 1996), conocido mundialmente por su nombre artístico.

Con la pista a reventar, los seguidores del rapero, muchos de ellos vistiendo camisetas de la selección argentina de fútbol, esperaron impacientes hasta que Duki salió a escena.

“Duko, Duko, Duko”, gritó el público, el apodo que usaban sus amigos para referirse al artista y que han acabado adoptando también los fans.

Los acordes de ‘Leitmotiv’ -el tema instrumental que abre su cuarto álbum de estudio- dieron paso a ‘Nueva Era’, su colaboración con el puertorriqueño Myke Towers, que puso en pie a un recinto ansioso por vibrar con la mezcla de ritmos de rap y reguetón del argentino.

Con una puesta en escena explosiva -bailarines, humo, llamaradas y pantallas gigantes- el argentino se presentó en su segunda fecha ante el público madrileño, completamente entregado al show desde su comienzo.

“Me fui pa España, rompí la península”, corearon a pleno pulmón las miles de personas que llenaron el Movistar Arena, que no dejaron de bailar, cantar y saltar en el resto de la velada.

‘Buscarte Lejos’, ‘Imperio’, ‘Hardaway’ y ‘Wake Up & Bake Up’, buena parte de sus temas más recientes, se fueron sucediendo uno tras otro en una primera parte del espectáculo que tuvo como invitada a la española Lía Khali, con la que cantó a dueto su colaboración ‘Constelación’.

“Muchas gracias a la gente que lo escuchó”, dijo al finalizar el bloque dedicado a su último álbum y añadió, agradecido con sus fans: “El maldito modo diablo no sería nada sin ustedes”.

Y después llegó el turno para los clásicos, con canciones como ‘Rockstar’ o ‘Si te sentís sola’, que catapultaron al Duko del mundo de las batallas de gallos al centro del panorama musical en Argentina y Latinoamérica.

Durante todo el concierto, el rapero bromeó con el público sobre las diferencias de pronunciación entre argentinos y españoles y aprovechó para pedir “ruido” para la banda que lo acompaña en este ‘Duki World Tour’.

El Movistar Arena se rompió con ‘Goteo’, uno de sus temas más populares, que el argentino aprovechó para acercarse a la pista y saludar a sus seguidores, que gritaron a pleno pulmón junto al trapero: “6 a.m. vuelo para Madrid”.

“Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss (jefe)”, siguió la letra de ‘Malbec’, que describió la acogida que le dio esta noche el público madrileño al cantante.

Y se dejó las favoritas de los fans para el final. Para ‘Givenchy’ subió al escenario a un seguidor muy joven, Raúl, que no pudo aguantar las lágrimas por cantar junto a su ídolo, que le firmó la camiseta.

Hizo el completo con ‘She Don’t Give’ y ‘Hello Cotto’, dos de los temas de sus inicios, que lanzaron a la fama al cantante, originario del barrio porteño de Almagro.

“Gracias por hacerme sentir como en casa tan lejos de casa”, se despidió de “toda su gente en España” y “todos sus latinos” en Madrid, donde mañana pondrá fin a su parada española de esta gira mundial, que le ha llevado por escenarios de EE.UU. y Latinoamérica y que terminará en su Buenos Aires natal. EFE

lsr/fp