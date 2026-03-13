Duprat y Cohn sobre su cine: «un presidente o un taxista, lo interesante es la discusión»

Alida Juliani

Málaga (España), 13 mar (EFE).- Llegan al Festival de Cine de Málaga (España) con la polémica que siempre les acompaña, sobre todo en los últimos tiempos, por las palabras del presidente argentino, Javier Milei, apoyando su película ‘Homo Argentum’, pero los cineastas Gastón Duprat y Mariano Cohn tienen claro que su cine va dirigido a que todo el mundo piense lo que quiera.

«Que cada uno piense lo que quiera: un presidente, un repartidor de pizza o un taxista. Lo interesante es que haya discusión», señalan en una entrevista con EFE en el marco del certamen donde han recibido un reconocimiento a su carrera de la mano de su amigo, el actor español Antonio Banderas.

Los argentinos conforman una dupla que se ha configurado como una marca cinematográfica: «Somos amigos desde hace muchos años. Empezamos haciendo cine experimental y videoarte. Ahí nos conocimos. Después empezamos a hacer cosas juntos», explican.

«Por más que Mariano haga una cosa y yo otra, trabajamos un poco en conjunto, aunque uno lleve el proyecto en si, nos ayudamos. A veces, uno lleva más el peso de un proyecto, pero seguimos trabajando en conjunto. Por eso aparecen los dos nombres, aunque uno haya hecho más que el otro en ese caso», dice Duprat.

La pareja de cineastas, conocidos por sus trabajos satíricos en los que suelen meter el dedo en la llaga, discuten las cosas más conceptuales, las «más profundas de los proyectos, tratar de entender qué es lo que expresan las decisiones importantes, a veces nos dividimos las tareas».

«Es una manera de trabajar, no es que sea perfecto, ser un director solo, o tres, también es viable», explica Duprat, que menciona la participación en los proyectos de su hermano Andrés, miembro también del equipo.

Pero con los años, «aprendimos a confiar» el uno en el otro. «A veces no estoy de acuerdo con algo, pero si él está tan seguro, lo dejo hacer. Puede que siga sin estar de acuerdo, pero respeto que lo vea claro», señala Cohn, y precisa que lo que pasa «es que cuando tienes varias producciones abiertas no hay tiempo para discutir cada decisión».

«Hacemos muchas series y películas al mismo tiempo y hay un equipo grande de colaboradores. Lo que intentamos siempre es mantener una mirada autoral, un punto de vista propio. Eso es lo más difícil», matiza Duprat.

Charly García

Su cine no se basa en personajes reales, ninguno admira a nadie en particular, pero si tuvieran que elegir uno Cohn se quedaría con al icono de la música argentina Charly García.

«Para mi es un músico que es como un referente. Si me preguntas qué director de cine te inspiró, Charly García es mucho más que un director de cine. De las pocas cosas que todavía me estimulan cada tanto, huele a nostálgico, pero es un disco de Charly», reconoce.

Y tienen pendiente volver a trabajar con Banderas y con Penélope Cruz, con quienes ya hicieron la película ‘Competencia oficial’ (2021), que se ha proyectado estos días en Málaga, o con Javier Bardem.

De hecho con Banderas ya está encaminado un proyecto sobre la inmigración ilegal que se rodará en España y que asegura va a ser el «más grande de su carrera».

Los tres actores españoles trabajan o han trabajado en Hollywood, aunque la meca del cine estadounidense no es una meta para ellos: «No es dar un paso arriba» al cine de autor como el que hacemos nosotros.

Un cine de autor cerca del público

El cine argentino es de autor, afirman ambos cineastas, que tienen en desarrollo ‘Zambrano’, secuela de la exitosa serie ‘El encargado’, protagonizada por Guillermo Francella que ya va por su cuarta temporada. «Pero nosotros intentamos que el cine esté cerca del público. Eso lo vuelve más difícil», dicen.

«Le agrega una doble responsabilidad. No es cine de autor para museos, ni para salas de arte. El nuestro es un cine para en 500 salas en Argentina. Eso multiplica por dos el riesgo artístico», indica Duprat.

«Y te obliga a construir una audiencia, porque no es un cine tan fácil el que hacemos nosotros. No fue simple, fue duro el comienzo, porque no es de súper presupuesto, ni comercial, ni autoral ni endogámico para salas de museo. Esa franja en Argentina la construimos, se armó, no es que casualmente vayan a ver la película 15.000 personas, es poco a poco», añade Cohn. EFE

