Duque dice que orden de suspender provisionalmente a Petro sólo busca su «victimización»

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Bogotá, 10 jun (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) afirmó este miércoles que la orden de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, de suspender provisionalmente al mandatario Gustavo Petro, sólo busca la «victimización» del jefe de Estado.

«Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno», expresó Duque en X en referencia a que Arizabaleta hace parte del Pacto Histórico, el partido del mandatario.

Arizabaleta ordenó en un auto, que aún no ha sido tramitado por la Comisión, «suspender provisionalmente del ejercicio del cargo» al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por su presunta participación en política durante la campaña.

La inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación», según Arizabaleta.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Sin embargo, según la Constitución, la citada Comisión, en caso de que su investigación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez, según los juristas.

«Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca. Empezaron con la ‘constituyente’, luego con desconocer los resultados y ahora se inventan una ‘autosuspensión’. Respeten la democracia», manifestó el expresidente Duque.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro afirmó: «No crean bobos a los colombianos» y calificó de «golpe a pocos días de las elecciones» el intento de la congresista de suspender al presidente. EFE

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