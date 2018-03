Derechos de autor

Duro golpe para Sulzer Medica 30 de octubre de 2001 - 16:03 Un tribunal de apelación de EEUU readmite las demandas judiciales por daños y perjuicios en el caso de las prótesis defectuosas. El fallo permite reanudar las denuncias colectivas pendientes en Estados Unidos. Contrariamente a lo que dictaminó a mediados de septiembre pasado un juez de Cleveland, el tribunal federal de apelación ha decidido también volver a admitir las demandas judiciales a título individual, según anunció este martes el grupo Sulzer. Según los analistas, la decisión de la justicia estadounidense podría llevar a la compañía suiza especializada en tecnología médica a la quiebra. Las acciones de Sulzer llevan varias semanas cotizando a la baja. A comienzos de año, la acción valía aún 500 francos suizos. Este martes, perdió casi el 30% de su valor en la apertura de la Bolsa. swissinfo y agencias