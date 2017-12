Derechos de autor

Crisis alemana: ¿qué consecuencias para Suiza? 22 de noviembre de 2017 - 10:30 Alemania es el principal socio comercial de Suiza. Varios expertos evalúan en la prensa cómo el fallido intento de formar un nuevo gobierno en Berlín afectará a Suiza y Europa. Las negociaciones destinadas a formar un nuevo gobierno de coalición entre la CDU/CSU, los Verdes y Liberales (FDP) han fracasado. Para la canciller alemana Angela Merkel se perfilan dos escenarios: formar un gobierno minoritario o convocar elecciones anticipadas. ¿Ha entrado Alemania en una crisis institucional? “La expresión ‘crisis institucional’ es, en mi opinión, exagerada”, según Peter Voegeli, corresponsal en Alemania de la radio y televisión suiza de habla alemana SRF. “El Estado sigue funcionando y tiene los medios para hacer frente a esta crisis. Pero hay una crisis política que no habíamos visto en los últimos 68 años, desde la fundación de la República Federal Alemana. En un día, la Alemania económicamente próspera se ha convertido en un país políticamente inestable. Y esta crisis podría significar el fin de la era Merkel. Un escenario similar a la fallida reelección de Winston Churchill en 1946: gozaba de un gran reconocimiento internacional, pero en su país soplaban vientos de cambio”. ¿Qué consecuencias puede tener esta inestabilidad para Suiza y la economía helvética? “Son mínimas, se lo puedo asegurar”, declara Thomas Straubhaar, economista suizo que vive y trabaja en Alemania, al diario ‘Tages-Anzeiger’. “Alemania seguirá desarrollándose económicamente, y Suiza se beneficiará de ello, dada la gran interdependencia que existe entre los dos países. Puede que el debilitamiento de Europa se traduzca en una apreciación del franco. Pero hemos aprendido a vivir con un franco fuerte, y como suizo le digo que no hay razón para preocuparse”. Tim Guldimann, exembajador de Suiza en Berlín y diputado socialista en el Parlamento helvético, afirma en el ‘Tages-Anzeiger’: “Por el momento no habrá repercusiones. Pero si la crisis se prolonga durante meses, repercutirá negativamente en la coyuntura europea. Suiza solo puede observar y confiar”. Ahora bien, en lo que respecta a las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, la crisis alemana “no cambia nada en las condiciones marco del problema que tenemos que resolver con Bruselas”. ¿Y las consecuencias para Europa? Si en Alemania aumenta el euroesceptismo, las consecuencias para Europa serán “graves”, estima Gilbert Casasus, profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Friburgo. “Angela Merkel era la bestia negra de todos los nacionalistas en Europa. Y ahora paga las consecuencias. El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana habían llegado a un acuerdo para relanzar Europa. Pero si en Alemania se produce un giro a la derecha, por mínimo que sea, Macron se verá en una situación difícil”, declaró a la radio televisión suiza en lengua francesa RTS. Pero la crisis también tiene un lado positivo, según Gilber Casasus. “Si los liberales no forman parte del Gobierno, esto será positivo para Europa, porque el FDP es seguramente del partido más euroescéptico en la mesa de negociaciones”.