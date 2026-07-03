Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal, galardonados en el festival de Karlovy Vary

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Karlovy Vary (República Checa), 3 jul (EFE).- Los actores estadounidenses Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal fueron galardonados este viernes en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary por su contribución artística al cine mundial.

En la gala de inauguración de la 60ª edición del prestigioso certamen que se celebra cada verano en la ciudad balneario checa, Hoffman recibió el Globo de Cristal, mientras que Gyllenhaal obtuvo el Premio del Presidente.

Tras agradecer los reconocimientos, ambos cineastas rememoraron sus visitas anteriores a Karlovy Vary y reflexionaron sobre el momento en que descubrieron su vocación artística.

Gyllenhaal (1977), directora, guionista, actriz y productora, explicó que cuando estudiaba en la Universidad de Columbia viajó a Praga para cursar un semestre, y recordó el día en que acudió al teatro Divadlo Na Zábradlí a ver una versión experimental de ‘La gaviota’, de Anton Chéjov.

«Ayer me contaron que el actor que interpretaba a Trigorin era Jirí Bartoska», evocó la actriz sobre el destacado intérprete y productor checo, quien presidió el festival desde 1994 hasta su fallecimiento en 2025.

«Creo que esto es cosa del destino, gracias por la inspiración y por el primer paso para convertirme en directora», dijo la cineasta, que inició su carrera interpretativa en 1992 y alcanzó el reconocimiento internacional con ‘Secretary’ (2002).

Nominada al Óscar por ‘Crazy Heart’ (2009), su trayectoria incluye títulos como ‘Donnie Darko’, ‘The Dark Knight’ o ‘The Lost Daughter’.

Por su parte, Hoffman habló, entre los encendidos aplausos del público, de la fortuna que ha tenido al poder dedicarse a su profesión.

«Me enamoré de la actuación porque fue la primera vez que me sentí perdido en el tiempo. Sabía instintivamente que así era como quería vivir; quería estar absorto por el tiempo porque me hacía sentir vivo», confesó el veterano actor que la próxima semana cumple 89 años.

«El placer de hacer lo que hacemos es perder la noción del tiempo», destacó, visiblemente emocionado, el protagonista de ‘El graduado’ (1967), su primer gran éxito cinematográfico y una cinta que será proyectada en su honor durante el certamen.

Hoffman, ganador de dos premios Óscar por ‘Kramer contra Kramer’ (1979) y ‘Rain Man’ (1988), acumula otras cinco nominaciones de la Academia de Hollywood a lo largo de su dilatada carrera.

La gala de esta noche sirvió como pistoletazo de salida de la 60ª edición de Karlovy Vary, un festival de categoría ‘A’ que este año conmemora el 80º aniversario de su fundación.

Entre las películas que competirán hasta el próximo 11 de julio por el Globo de Cristal destacan el largometraje ‘Detrás de la lluvia’, de la chilena Valeria Sarmiento, y el documental colombiano ‘Cinco años, cuatro meses’, dirigido por Esteban Hoyos y Juan Miguel Gelacio.

Junto a ellas, otros diez largometrajes pugnarán por la icónica estatuilla, forjada en la histórica fábrica de vidrio Moser de la ciudad, en una edición que también marca el debut del cine suizo en la sección oficial con ‘A Happy Family’, de Jan-Enric Mack. EFE

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