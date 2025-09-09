Duterte pide a CPI que le deje en libertad provisional en Filipinas por motivos de salud

2 minutos

Manila, 9 sep (EFE).- La defensa del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte afirmó este martes que ha pedido ante la Corte Penal Internacional (CPI) que su octogenario cliente sea puesto en libertad provisional en Filipinas debido a su estado de salud «en deterioro», un día después de que el tribunal aplazara su audiencia de confirmación de cargos.

«La defensa ha estado luchando contra el progresivo deterioro del estado de salud del expresidente, que ha afectado a su capacidad para asimilar las pruebas y dar instrucciones adecuadas a sus abogados», afirmó el principal letrado de Duterte, Nicholas Kaufman, en un comunicado recogido por el medio filipino ABS-CBN.

Argumentando que la edad y las condiciones de detención «han pasado factura» al expresidente, acusado del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas, Kaufman afirmó que ha pedido la libertad provisional ante la CPI.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinó el lunes que la audiencia de confirmación de cargos, prevista el 23 de septiembre, debía retrasarse de manera limitada después de que los abogados del exmandatario solicitaran un aplazamiento al alegar que no está en condiciones de ser juzgado.

Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas mostraron ayer su consternación por el aplazamiento, calificándolo de «estratagema desesperada».

Duterte se enfrenta a cargos por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su polémica «guerra contra las drogas», que dejó al menos 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras que ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.

Entregado a la CPI el pasado 12 marzo en respuesta a una orden de arresto, Duterte compareció por primera vez ante los jueces dos días después, que fue cuando se fijó la audiencia de confirmación de cargos para el 23 de septiembre.

Si finalmente se confirma que está en condiciones, el procedimiento podría reanudarse de inmediato, dado que la Fiscalía ya completó la presentación de pruebas y documentos. EFE

daa/raa/jac