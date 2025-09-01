Dwayne Johnson presenta ‘The Smashing Machine’ en Venecia: «ahora vivo mis sueños»

3 minutos

Alicia García de Francisco

Venecia (Italia), 1 sep (EFE).- Dwayne ‘Laroca’ Johnson es una actor muy popular, que ha protagonizado grandes y taquilleras películas, pero desde hace tiempo se planteaba si no había algo más. Eso lo encontró en su papel en ‘The Smashing Machine’, un filme de Benny Safdie, presentado este viernes en la competición de Venecia.

«Yo tenía una voz, un deseo ardiente, de ver qué más podía hacer porque algunas veces no sabes de lo que eres capaz de hacer cuando estás encasillado» hasta que «gente que te quiere y te respeta como Emily (Blunt) y Benny, te dicen: ‘tú puedes crear otra cosa'», explicó el actor en una rueda de prensa en Venecia.

Porque, reflexionó, «cuando estás en Hollywood, todo gira en torno a la taquilla» y aunque reconoce que le gustó hacer las películas que le han hecho ser la estrella que es hoy, desde hace años miraba a su alrededor y se preguntaba si iba a vivir sus sueños o el de otros. «Ahora vivo mis sueños y hago lo que me gusta», afirmó.

Se refería a su papel en ‘The Sashing Machine’, un filme en el que interpreta a una estrella del wrestling en los noventa, Mike Kerr, en una época en la que la lucha no tenía ni los seguidores ni la importancia que tiene en la actualidad.

Al final de aquella época fue cuando Johnson se hizo popular precisamente en el wrestling, antes de dar el salto a la actuación. Y conoció a Kerr cuando él empezaba -«era el héroe para todos nosotros»-.

Pero para él, la película no es sobre la lucha, aunque esté muy presente en la historia. «En realidad es una historia de amor entre Mark y Dawn (interpretada por Blunt) y de Mark con la lucha» y es sobre la suerte de estar vivo y sobre la transformación de una relación.

Era en esa parte más íntima en la que realmente quería participar Johson, que recordó que él viene de una familia de luchadores profesionales.

«Sé lo que es ver a la mujer que amas sacrificar su propia vida y sus sueños, por un Mark o por mi padre. Eso es lo que Emily representa en el filme. Habitualmente no se habla sobre las mujeres y novias en ese mundo», señaló el actor.

También habló emocionado de su padre, que fue luchador y que de pequeño era un sintecho. Pese a todo, «su capacidad de amar fue inmensa» y eso le inspiró para interpretar a Kerr, al que calificó de «tierno y amable».

Por su parte, Blunt resaltó la importancia de todo lo que pasaba detrás de la parte de éxito del luchador, de lo que significa estar con un hombre que se dedica a ese deporte.

Para prepararse su personaje, se reunión con Dawn, «que fue muy generosa con su historia, conmigo, con el contexto de aquella época, los arrepentimientos, los estallidos de ira, la naturaleza de la relación y el profundo amor y devoción que se tenían el uno al otro en un entorno imposible».

Un papel muy diferente a cualquiera que haya interpretado antes, reconoció, porque le ofrecía un «espectro más completo de lo que realmente es una relación», incluyendo los altibajos.

«Fue emocionante trabajar con la forma visceral de filmar de Benny, tan espontánea», agregó la actriz.

Un mundo, el de la lucha, en un momento determinado, que atrajo mucho al director por sus contrastes. «Todas las artes marciales competían entre ellas, era una comunidad pequeña y cerrada, todos se conocían y se querían, había mucha relación entre ellos, lo que era una contradicción con el mundo de la lucha, era algo precioso en lo que quería ahondar». EFE

