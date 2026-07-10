Easyjet anuncia «principio de acuerdo» con un segundo posible comprador, el fondo Apollo

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La aerolínea británica EasyJet anunció el viernes un «principio de acuerdo» para una posible adquisición por parte del fondo estadounidense Apollo, que valora la empresa en 5.700 millones de libras (7.650 millones de dólares), unas condiciones más favorables que las ofrecidas por el otro candidato a la compra, la sociedad también norteamericana Castlelake.

Esta nueva oferta sorpresa, de 7,15 libras (9,59 dólares) por acción, «ofrece un mejor resultado para los accionistas de EasyJet al proporcionarles un mayor valor en efectivo que la última propuesta de Castlelake, de 6,90 libras (9,26 dólares)», subraya EasyJet, que afirma que no estar «dispuesta a recomendar» la primera propuesta.

El consejo de administración de la aerolínea «ha concluido por unanimidad que las condiciones financieras» de la oferta de Apollo «alcanzan un nivel» que le permitiría «recomendarla a los accionistas», siempre que se presente una oferta firme antes de la fecha límite fijada para el 7 de agosto.

Asimismo, los responsables consideran que la operación «ofrece una atractiva combinación de valor, alineación estratégica y gestión a largo plazo».

«Apollo cree en la estrategia actual de EasyJet para desarrollar y reforzar su modelo de aerolínea de bajo coste», destaca el comunicado.

EasyJet había anunciado el 5 de julio un principio de acuerdo con Castlelake, que tenía hasta el 3 de agosto para presentar una oferta firme.

La empresa había rechazado las cuatro primeras propuestas de Castlelake. Pero el 25 de junio abrió la puerta al diálogo al aceptar concederle «acceso a información comercial limitada», con la esperanza de obtener una propuesta más atractiva.

En mayo, EasyJet publicó unas pérdidas mayores que las registradas un año antes durante el primer semestre de su ejercicio fiscal, señalando ya las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, y advirtió de que el segundo semestre también se vería afectado.

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