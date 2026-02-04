EAU confía en que la reunión trilateral Ucrania-Rusia-EEUU avance para resolver la crisis

2 minutos

El Cairo, 4 feb (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) mostró este miércoles su confianza en la segunda ronda de contactos trilaterales Ucrania-Rusia-EE.UU., que comenzó en esta jornada en la capital emiratí, Abu Dabi, para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev y avanzar hacia un nuevo escenario político.

El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí consideró en un comunicado que esta segunda ronda de negociaciones «refleja el compromiso continuo de las partes con el proceso diplomático» y «expresó su esperanza de que se base en los resultados de la primera ronda y contribuya a promover el entendimiento mutuo».

Las conversaciones comenzaron esta jornada y se prevé que en las sesiones se trabaje en grupos separados por temas, seguidos de una reunión de sincronización conjunta de seguimiento, según informó en su cuenta de Telegram el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.

Umérov afirmó que el objetivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es alcanzar «una paz digna y duradera» tras casi cuatro años del inicio de la guerra con la invasión rusa de Ucrania.

La delegación rusa está compuesta íntegramente por militares y liderada por el almirante Ígor Kostiukov, jefe de la principal estructura de espionaje del Ministerio de Defensa de Rusia.

Ambas delegaciones repiten composición en esta segunda ronda de los contactos trilaterales que empezaron en Abu Dabi con las reuniones del 23 y el 24 de enero.

Según ha dicho el presidente Zelenski, la segunda ronda que comienza hoy debe extenderse también al jueves. EFE

rsm/cgs/fpa