EAU dice que «no se puede confiar en ningún acuerdo unilateral» con Irán tras su agresión

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El Cairo, 1 may (EFE).- El asesor presidencial de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este viernes que «no se puede confiar en ningún acuerdo unilateral» con Irán sobre la navegación por el Estrecho de Ormuz tras su «brutal agresión» a los países del golfo Pérsico.

Garash indicó en X que «el debate actual sobre el estrecho de Ormuz, la voluntad internacional colectiva y las disposiciones del derecho internacional se destacan como las principales garantías de la libertad de navegación en esta vía marítima vital, contribuyendo a la estabilidad de la región y la economía global en la posguerra».

Incidió que, «naturalmente, no se puede confiar en ningún acuerdo unilateral iraní tras su brutal agresión contra todos sus vecinos».

El asesor diplomático de Emiratos, el país más alineado con Estados Unidos de la zona, realizó estas declaraciones después de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmara este jueves que ha comenzado una nueva etapa en el golfo Pérsico con un «brillante» futuro regional sin Washington.

Jameiní aseguró que «se está escribiendo un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz», en un mensaje publicado por el Día del golfo Pérsico en Irán, asegurando que el futuro de esta zona será sin EE.UU.

Asimismo, sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región.

El estallido de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con ataques de represalia contra los países árabes ricos en petróleo y aliados de Washington les provocó grandes pérdidas, sobre todo, a su infraestructura energética.

A pesar del alto el fuego entre las partes, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho, clave para el comercio de petróleo mundial, y EE.UU, aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

Mientras persiste la tensión en la región, las negociaciones para encontrar un acuerdo definitivo se encuentran paralizadas. EFE

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