EAU niega que vaya a asumir la administración civil de Gaza, como indicó un medio israelí

El Cairo, 2 feb (EFE).- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) negó este lunes que vaya a asumir la administración civil de la Franja de Gaza, tras la información difundida el domingo por el canal 12 de la televisión israelí, la cual tildó de «falsa e infundada».

La ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, negó «categóricamente la afirmación falsa e infundada de que Emiratos Árabes Unidos asumirá la administración civil de Gaza», dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra al Hameli, en su cuenta oficial de X.

Aseveró que Emiratos ha reafirmado «reiteradamente que el gobierno y la administración de Gaza son responsabilidad del pueblo palestino».

Y subrayó que su país mantiene «su compromiso de intensificar sus esfuerzos humanitarios para apoyar a los palestinos en Gaza y promover una paz duradera entre israelíes y palestinos, incluyendo su papel como miembro fundador de la Junta de Paz» auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ayer, el canal 12 israelí dijo que Emiratos mantiene «conversaciones avanzadas con Israel y Estados Unidos para asumir la administración civil de Gaza», y que Abu Dabi ofrece miles de millones de dólares en inversiones inmediatas y a largo plazo a cambio del control de toda la infraestructura civil de Gaza.

Según la propuesta, negada por Emiratos, el país del golfo Pérsico iba a supervisar todos los mercados, el comercio y la logística de la Franja, de acuerdo con el medio israelí.

Emiratos mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde 2020 gracias a los Acuerdos de Abraham, impulsados durante el primer mandato de Trump. EFE

