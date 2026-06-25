EAU y Arabia Saudí expresan su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

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El Cairo, 25 jun (EFE).- Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí expresaron este jueves su solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el país y que han causado decenas de muertos y centenares de heridos, según el balance oficial provisional.

El Ministerio de Exteriores emiratí trasladó sus «más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con Venezuela y su pueblo ante esta tragedia», por medio de un comunicado difundido a través de la red social X.

Por su parte, Arabia Saudí también expresó su «sentida solidaridad a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo de Venezuela» y sus «sinceros deseos de una pronta recuperación para los heridos y el regreso sano y salvo de los desaparecidos a sus familias».

Los dos seísmos registrados este miércoles se han convertido ya en los más graves que sufre Venezuela desde 1997, cuando un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el estado de Sucre dejando 73 muertos. EFE

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