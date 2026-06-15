Ebrard afirma que revisión del T-MEC sigue pese a declaraciones de Trump

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Ciudad de México, 15 jun (EFE).- El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este lunes que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa pese a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y sostuvo que México avanza «en tiempo» y «en forma» en las negociaciones.

Ebrard señaló en una conferencia de prensa que si Trump hubiera resuelto retirar a Estados Unidos del tratado comercial, México ya lo sabría, porque su Gobierno lleva más de un año en funciones y ambas partes mantienen conversaciones formales sobre el acuerdo.

«Si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente el tratado, pues ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones formales», dijo el funcionario.

La reacción de Ebrard ocurre luego de que la semana pasada el presidente Trump puso en duda la renovación del T-MEC al asegurar que su país «no necesita nada» de sus socios norteamericanos.

El secretario indicó que la conversación con Washington busca precisar qué espera Estados Unidos para los próximos años, qué propone México y qué planteamientos son viables o no para cada parte.

El punto común, añadió, es producir más en Norteamérica, aunque la discusión se centra en cómo alcanzar ese objetivo dentro del marco del T-MEC.

Ebrard reconoció que el proceso «no es fácil» ni «sencillo» y dijo estar consciente de las declaraciones de Trump, pero insistió en que México presenta sus argumentos desde una lógica de cooperación y de beneficio para los tres socios norteamericanos.

El funcionario afirmó que cerca del 85 % de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no paga aranceles porque cumple con el tratado, un punto que, según dijo, se acordó con el equipo estadounidense.

Además, México considera que los aranceles de la sección 232 aplicados al sector automotriz, al acero y al aluminio van contra el tratado y no favorecen a ninguno de los dos países.

Ebrard detalló que esta semana se abordarán agricultura, trabajo, medioambiente, reglas de origen, automotriz, acero y aluminio, además de otros 13 puntos que México ya ha planteado en las conversaciones como su rechazo a los aranceles.

El secretario prevé reunirse el jueves con el embajador estadounidense, Jamieson Greer, representante comercial, para tener mayor claridad sobre los siguientes pasos.

También recordó que el 1 de julio debe reunirse la comisión del T-MEC, al cumplirse el sexto aniversario de su entrada en vigor, con la participación de México, Estados Unidos y Canadá.

Además, mencionó una ronda prevista para el 20 de julio, aunque aclaró que no puede confirmar que la revisión concluya entonces porque aún faltan muchos temas en la mesa bilateral y trilateral pendiente.

Las declaraciones de Ebrard se suman a lo dicho esta mañana por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien insistió en defender la continuidad del T-MEC y expresó su confianza en que los aranceles al acero, aluminio y vehículos puedan reducirse y, en caso de ser necesario, dijo, abordaría el tema en una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump. EFE

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