Ebrard dice que aranceles no son contra un país sino para «proteger un sector en México»

3 minutos

Ciudad de México, 11 dic (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, señaló este jueves que la imposición de aranceles de entre 5 a 50 % aprobada para 2026 por el Senado mexicano «no es una medida dirigida a un país», sino para «proteger un sector en México».

«No es solo una medida que tenga que ver con productos provenientes de China. No está descrita a un país, sino a diferentes fracciones arancelarias», dijo Ebrard a medios.

Dijo que en textiles y en calzado se ha tenido «un crecimiento muy relevante», así como en otros productos de Indonesia.

«Indonesia este año nos exportó 3.000 millones de dólares. Vietnam igual y así diferentes países», dijo.

Entonces, precisó Ebrard «no es una medida dirigida a un país, es una medida dirigida a proteger un sector en México».

«Todos los (países) que nos exportan esas fracciones arancelarias, tendrán que pagar un poco más o mucho más» y el objetivo, dijo, es que sea «parejo con las empresas de México».

Sobre por qué los países están manejando precios tan bajos, Ebrard señaló que es porque hay una sobreproducción mundial y cuando eso ocurre lo que se busca es sacar inventario.

«Lo que están mandando son descuentos de 60 %, 70 % o reducciones de precio. Y entonces, el arancel es una de las medidas más importantes. Creo que es la principal», apuntó.

Las declaraciones de Ebrard van en el mismo sentido que las de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró este jueves que la imposición de aranceles de entre 5 a 50 % aprobada para 2026 por el Senado mexicano “no está dirigida a China”, sino a los países con los que México no tiene “tratado comercial», en medio del impulso de la producción nacional.

Explicó, además, que antes de la aprobación de estas medidas arancelarias hubo reuniones con empresarios para no “afectar el precio de los productos” mexicanos, así como comunicación con países asiáticos como Corea del Sur y China, que se encuentran entre los principales afectados.

El Senado mexicano aprobó el miércoles la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie) que impone aranceles de entre 5 y 50 % a unos 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no existe un tratado comercial, en sectores como el textil, aluminio o plásticos a partir del 1 de enero de 2026

Este giro proteccionista de México se produce cuando el país se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para el próximo año en medio de las amenazas constantes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, China expresó horas después de la aprobación su “esperanza” de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible” para más de 1.400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región. EFE

