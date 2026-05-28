Ebrard tiene «buenas expectativas» sobre negociaciones de T-MEC, pero no va a ser «fácil»

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Ciudad de México, 27 may (EFE).- El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dijo este miércoles que tiene «buenas expectativas» con respecto a las negociaciones con Estados Unidos para la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá (T-MEC) que se celebran esta semana en Ciudad de México, pero agregó que no va a ser «fácil».

«Tengo buenas expectativas, claro. No digo que vaya a ser fácil, es diferente. Pero bueno, estamos ya en una mesa», dijo Ebrard a los periodistas tras clausurar el congreso anual de la asociación empresarial iberoamericana Ceapi.

«Es una conversación ya formal, pasaríamos a esa etapa», añadió Ebrard, que destacó que ya están entrando en las materias específicas del Tratado.

El T-MEC «es enorme, tiene que ver con demasiadas cosas», por lo que, explicó, se van a concentrar en algunas. Por parte mexicana van a plantear empresa automotriz y acero, y por la de Estados Unidos, reglas de origen, añadió.

Ebrard explicó que la delegación estadounidense ya está en Ciudad de México y que en el día de hoy tendrían «varias conversaciones ya», que se prolongarían durante la jornada del jueves.

Tras esta primera ronda de negociaciones, ambos países celebrarán el 16 y 17 de junio una segunda en Washington, que incluirá conversaciones sobre agricultura y condiciones equitativas.

La tercera ronda tendrá lugar en la capital mexicana durante la semana del 20 de julio.

El T-MEC, que abarca el 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Donald Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el tratado. México y Canadá ya han expresado su compromiso con la actualización, pero Trump, que ha impuesto aranceles a sus socios, ha sugerido la posibilidad de dejarlo expirar. EFE

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