EcoCiencia: Minería invade 111 hectáreas en áreas protegidas del sur amazónico de Ecuador

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Quito, 2 jun (EFE).- La expansión de la minería aurífera en el sur de la Amazonía ecuatoriana continúa avanzando «sobre ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de alta importancia ecológica», según un reporte de Fundación EcoCiencia «MAAP #243: Minería en la Amazonía ecuatoriana sector sur-provincia de Zamora Chinchipe», revelado este martes.

El estudio documenta el crecimiento de la actividad minera dentro y alrededor de zonas de conservación.

Zamora Chinchipe, ubicada en el extremo sur de la Amazonía y fronteriza con Perú, es una de las regiones de mayor importancia ecológica del país por su localización en la transición entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica.

Esta condición favorece una alta diversidad biológica y la presencia de ecosistemas estratégicos, como bosques nublados, páramos y formaciones únicas como los tepuyes subandinos.

El análisis -añadió- identifica unas 111 hectáreas afectadas por minería dentro de áreas protegidas y áreas de conservación en cuatro casos de estudio monitoreados entre 2011 y 2025.

Zonas protegidas

Entre las zonas impactadas están el Parque Nacional Podocarpus (PNP), la Reserva Biológica Cerro Plateado, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, fundamentales para la conectividad ecológica y la conservación de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir, y el oso de anteojos.

Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al monitoreo en el PNP, donde se identificaron 44 hectáreas afectadas por minería entre agosto de 2023 y diciembre de 2025.

El Ejército ha destruido este año en el PNP varios campamentos de minería ilegal.

Además de la pérdida de cobertura forestal, el monitoreo satelital reveló impactos sobre el río Loyola, parte de la red hídrica del parque nacional y clave para la conservación de bosques nublados y páramos andinos.

El reporte también documenta afectaciones dentro de Cerro Plateado, una zona núcleo de alta relevancia ecológica del sur amazónico. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 13 hectáreas impactadas por minería, incluyendo áreas dentro de la propia reserva.

El análisis identificó, además, que el 92 % de las zonas intervenidas se encuentran fuera de concesiones autorizadas, evidenciando posibles actividades mineras irregulares en territorios ambientalmente sensibles.

A estos casos se suman impactos dentro de Maycú, donde se registraron 21,22 hectáreas afectadas por minería, y del Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, con 44,27 hectáreas impactadas.

Fortalecer control

El estudio advierte que la expansión minera continúa incrementando la presión sobre ecosistemas estratégicos de la Amazonía.

A través de imágenes satelitales y drones, el reporte identificó remoción de cobertura vegetal, erosión de suelos, piscinas de sedimentos y campamentos abandonados asociados a la actividad minera.

El informe destaca además que Zamora Chinchipe ha pasado de registrar alrededor de 5 hectáreas afectadas por minería en 1995 a más de 6.800 en 2024, consolidándose como uno de los principales focos de expansión minera en la Amazonía.

Frente a este escenario, el reporte recomienda fortalecer la incorporación obligatoria de tecnologías de monitoreo satelital, y sistemas de alerta temprana para la detección de nuevas actividades mineras en áreas protegidas y zonas de difícil acceso.

Asimismo, integrar evidencia tecnológica -como imágenes satelitales, drones y sistemas de georreferenciación- en procesos administrativos y judiciales relacionados con delitos ambientales y minería ilegal.

Además, fortalecer los mecanismos de control territorial, vigilancia y articulación institucional para prevenir la expansión de actividades extractivas en ecosistemas clave para la biodiversidad y la conectividad ecológica de Ecuador. EFE

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