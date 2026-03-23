Ecociencia alerta de la pérdida de glaciares en Ecuador pese a su aparente recuperación

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Quito, 23 mar (EFE).- Los glaciares de Ecuador continúan en una trayectoria de «pérdida sostenida», pese a que los datos más recientes muestran un aparente incremento en su superficie durante el último año, alertó este lunes la Fundación Ecociencia.

Señaló que ese aparente incremento responde a condiciones climáticas temporales «que pueden inducir a interpretaciones erróneas si no se analizan en su contexto».

El análisis histórico de la cobertura glaciar evidencia una tendencia «clara y preocupante». Desde 1985, los glaciares del país han experimentado una reducción progresiva de su superficie, con 2024 como uno de los puntos más críticos.

Aunque en 2025 se observa un incremento en la cobertura glaciar, este responde a acumulación temporal de nieve y no a una regeneración estructural del sistema, indicó en un comunicado.

Detalló que en el volcán Antisana, uno de los complejos glaciares más importantes del país, la superficie pasó de 2.075 hectáreas en 1985 a 1.185 en 2024, lo que representa una pérdida del 42,9%.

En 2025 se registra un incremento hasta 1.398 hectáreas, asociado a acumulación de nieve, pero que no revierte la tendencia de fondo.

En el Cayambe, el único glaciar ecuatorial del mundo, la cobertura se redujo de 2.108 hectáreas en 1985 a 1.225 hectáreas en 2024, una pérdida del 41,9 %. En 2025 aumenta a 1.417 hectáreas, reflejando un fenómeno temporal vinculado a precipitaciones.

En el volcán Cotopaxi, la pérdida es aún más marcada: de 1.472 hectáreas en 1985 a 672 en 2024, una reducción del 54,4 %. En 2025, la superficie aumenta a 986 hectáreas, evidenciando alta variabilidad interanual.

En el Chimborazo, el glaciar más alto del país, la superficie disminuyó de 1.235 hectáreas en 1985 a 747 hectáreas en 2024, con una pérdida del 39,5 %. En 2025 se registra un incremento a 868 hectáreas, sin que esto implique una recuperación estructural.

Casos dramáticos, críticos y extremos

En el volcán El Altar, los datos muestran una de las reducciones más drásticas: de 1.481 hectáreas en 1985 a 599 en 2024, una pérdida del 59,5 %. En 2025, la cobertura aumenta a 1.029 hectáreas, impulsada por acumulación de nieve.

En el volcán Iliniza, el retroceso es crítico: de 105 hectáreas en 1985 a apenas 8 en 2024, una pérdida del 92,1 %. En 2025 se registra un incremento a 25 hectáreas, aunque sigue siendo uno de los sistemas más degradados.

El caso más extremo es el del volcán Carihuairazo, donde el glaciar prácticamente desapareció, «pasando de 69 hectáreas en 1985 a 0 hectáreas en 2024», alcanzando una pérdida del 100 %. En 2025 se detectan 5 hectáreas, que corresponden a nieve temporal y no a la recuperación del glaciar.

En todos los casos, la nieve detectada recientemente no constituye hielo glaciar consolidado. La formación de glaciares requiere procesos de compactación y persistencia a lo largo del tiempo, condiciones que no se evidencian en estos incrementos recientes, subrayó Ecociencia.

«Estos cambios son temporales y altamente variables, y no alteran la tendencia general de retroceso», aclara al anotar que, a pesar de estos repuntes puntuales, la tendencia de fondo «sigue siendo inequívoca».

La «pérdida de masa glaciar se mantiene en el largo plazo, evidenciando la alta sensibilidad de estos ecosistemas frente al aumento de temperaturas y la variabilidad climática», indicó.

La desaparición progresiva de los glaciares afecta la disponibilidad de agua, especialmente en épocas secas, impacta los sistemas productivos andinos y pone en riesgo la estabilidad de los ecosistemas de alta montaña.

Asimismo, compromete los medios de vida de comunidades locales que dependen de estos recursos. EFE

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