Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Sobre qué temas candentes votan los suizos? Duc-Quang Nguyen 22 de septiembre de 2017 - 11:00 Desde 1848, los ciudadanos helvéticos han sido convocados a más de 600 votaciones nacionales. ¿Cuáles son los asuntos que más les preocupan últimamente? La mitad de los países en el mundo tienen alguna forma de legislación directa. Pero ninguno la pone en práctica tan asiduamente como Suiza. Los ciudadanos helvéticos suelen acudir unas cuatro veces por año a las urnas para decidir sobre cuestiones de índole nacional. swissinfo.ch analiza todos los temas sometidos a votación desde la primera Constitución de 1848. Utilizamos los datos recopilados por el Centro de Investigación en Democracia Directa, que ha clasificado todas las votaciones nacionales en Suiza (más de 600) por palabras clave y por temas. A cada votación le asignan entre uno y tres temas. El siguiente gráfico ilustra con qué frecuencia se votan los temas más candentes. Si desea profundizar en el resultado de estas votaciones, o en cómo se desarrollaron los temas votados, el siguiente gráfico muestra todos los referéndums celebrados sobre un tema a lo largo del tiempo. En Suiza existen tres tipos de votaciones, como ilustra el siguiente gráfico: los referéndums obligatorios, los referéndums facultativos (opcionales) y las iniciativas populares. Al final del artículo explicamos estas tres herramientas de la democracia directa helvética. En general, las iniciativas populares tienen muchas menos probabilidades de ser aceptadas en las urnas que los referéndums. Los ciudadanos suizos suelen rechazar cerca del 90% de las iniciativas. Por el contrario, suelen aprobar más del 70% de los referéndums obligatorios. Hay cierta subjetividad a la hora de definir un tema clave de una votación. Aun así, los datos disponibles reflejan que últimamente han aumentado las iniciativas populares sobre medio ambiente, inmigración y cuestiones de la mujer. Sabemos además que desde la década de 1970 crece el número de iniciativas populares que se someten a votación. Democracia directa en Suiza Referéndum obligatorio (desde 1848): En caso de que el Parlamento decida cambiar la Constitución, por pequeña que sea la enmienda, los ciudadanos tienen la última palabra. Lo mismo ocurre en el caso de la adhesión del país a una organización supranacional o la adopción de leyes declaradas de carácter urgente. Referéndum facultativo (desde 1874): Los ciudadanos suizos también pueden oponerse a todas las leyes aprobadas o modificada por el Parlamento. Para exigir un referéndum facultativo (opcional), tienen que reunir 50 000 firmas (plazo: 3 meses). Iniciativa popular (desde 1891): Gracias a este instrumento, los ciudadanos pueden proponer cambios en la Constitución, como introducir una nueva disposición, modificar o revocar una disposición vigente. Para que una iniciativa popular sea sometida al veredicto de las urnas, sus promotores tienen que recolectar las firmas de 100 000 ciudadanos con derecho a voto (plazo: 18 meses).