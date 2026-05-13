Ecologistas de Europa y Latinoamérica protestan en Bruselas contra el extractivismo

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Redacción Medioambiente, 13 may (EFE).- Una veintena de organizaciones de Europa y Latinoamérica se ha concentrado este miércoles delante del Parlamento Europeo para denunciar «el impulso que ha dado la Unión Europea al extractivismo» minero, en el marco de un encuentro internacional de pueblos que se realiza entre hoy y el viernes en Bruselas.

Entre las organizaciones participantes en el II Encuentro Internacional de Pueblos contra el Extractivismo se encuentran Ecologistas en Acción (España); Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari (Ecuador); El Congreso de los Pueblos, la Unión Sindical Obrera (USO) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) (Colombia); Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (México) y el Observatorio Petrolero Sur y Marabunta (Argentina).

Además, ha contado con la asistencia de activistas de las organizaciones de resistencia a los proyectos mineros en España, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la UE como Galicia, Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, según un comunicado de Ecologistas en Acción.

Este II Encuentro, posterior al celebrado en noviembre de 2025 en Belém (Brasil) de forma paralela a la Cumbre del Clima (COP30) en esa ciudad, pretende denunciar «cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE».

Las organizaciones sostienen que el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejado «una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia».

Por ello, entre sus objetivos están fortalecer la coordinación y las líneas de acción política y social, y ser un espacio de diálogo, articulación y acción colectiva para profundizar la solidaridad internacionalista.

Según Ecologistas en Acción, el encuentro tiene un «carácter político, orientado a la toma de decisiones estratégicas y a la definición de posicionamientos comunes frente al avance del extractivismo a escala global».

Asimismo, persigue «un objetivo movilizador y articulador», al vincularse directamente con las realidades locales de quienes participen buscando «impulsar acciones concretas de incidencia, denuncia y resistencia frente a las dinámicas de despojo, proyectándose hacia los territorios y fortaleciendo las luchas en curso».

Subrayan que “en un momento donde el modelo capitalista profundiza sus dinámicas de guerra para sostener el sistema de explotación entre los seres humanos y con la naturaleza, es clave fortalecer la solidaridad internacionalista».

La red internacional se configura como un «espacio vivo de articulación, resistencia y construcción colectiva, que agrupa diversas luchas territoriales frente al despojo”, declaran desde la coordinación del encuentro. EFE

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