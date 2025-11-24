Ecologistas piden no simplificar normativa de agua en la UE pese a presión industrial

3 minutos

Bruselas, 24 nov (EFE).- La Comisión Europea presentará en diciembre una propuesta para simplificar las normas medioambientales de la Unión Europea y las organizaciones ecologistas piden al Ejecutivo que deje la legislación sobre agua fuera de ese ejercicio de síntesis, pese a las presiones de las industrias mineras, agrícolas o químicas.

«Los lobistas de la industria están cercando a la Comisión (…). No muestran ninguna preocupación por el hecho de que sus exigencias podrían dejarnos con productos químicos en la sangre y contaminación tóxica en el agua en la que nos bañamos, siempre y cuando los beneficios sigan fluyendo», declaró en un comunicado la coalición Los Ríos Vivos de Europa.

Bajo ese paraguas, organizaciones medioambientalistas como WWF, La Oficina Europea del Medioambiente o The Nature Conservancy, dicen que debilitar la Directiva Marco del Agua (DMA) hará que incluso las industrias que se beneficien en el corto plazo acaben pagando por ello «cuando la desregulación a corto plazo alimente la inestabilidad a largo plazo».

La alianza ecologista publicó un informe titulado «El papel de la industria en la resiliencia hídrica» y señaló que los sectores industriales están presionado para que se pueda catalogar como un cuerpo de agua en «buen estado» incluso si algunos de sus parámetros fallan, lo que supondría una «peligrosa distorsión de la realidad» al presentar como buenas aguas degradadas.

«Sólo un pequeño grupo de actores de lobby apoya debilitar la Directiva, no la mayoría de las empresas» apuntan.

Señalan también que los sectores extractivos y agrícolas presionan al Ejecutivo para que se posponga, de nuevo, la obligación de alcanzar un buen estado ecológico de las aguas, lo que generaría «muy pocos incentivos» para que los usuarios intensivos tomen medidas.

También se posicionan en contra de ampliar la lista de excepciones que permitiría, en limitadas ocasiones, autorizar proyectos con impactos negativos, pues entienden que ya se utiliza desproporcionadamente, entre otros puntos.

«Estos cambios abrirían las compuertas a más contaminación y destrucción de la naturaleza, amenazando no sólo a los ecosistemas y la fauna silvestre, sino también a fuentes vitales de agua potable -poniendo en riesgo la salud de millones de personas en toda Europa- y, al mismo tiempo, socavando la nueva Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica y los objetivos climáticos de la UE», aseguró la coalición.

Las organizaciones ecologistas reclaman a la Comisión que no simplifique la normativa sobre agua, que haga cumplir las normas existentes «sin revisarlas ni vaciarlas de contenido» y que financie su aplicación con el objetivo de «proteger el derecho de la ciudadanía a un agua limpia, segura y asequible». EFE

