Ecologistas piden que la nueva conexión sobre el Duero sea solo ferroviaria

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Lisboa, 10 jul (EFE).- ZERO, una de las asociaciones ambientales más activas de Portugal, defendió que la nueva conexión sobre el río Duero prevista en el proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Oporto y Lisboa sea de uso exclusivamente ferroviario y reclamó reducir el número de plazas de aparcamiento proyectadas en las futuras estaciones para favorecer una movilidad más sostenible.

La organización ecologista valoró en un comunicado este viernes el Informe de Conformidad Ambiental del Proyecto de Ejecución (RECAPE) del tramo Oporto-Oiã de la futura línea de alta velocidad, al considerar que introduce mejoras respecto a planteamientos anteriores.

ZERO sostuvo además que la integración entre la futura estación de Santo Ovídio y las líneas Amarilla y Rubí del metro, así como la consolidación de Campanhã como nodo intermodal para la alta velocidad, el ferrocarril convencional, el metro y los autobuses, debe ser una prioridad del proyecto.

Sin embargo, expresó su preocupación por el aumento de algunos impactos territoriales reflejados en el informe respecto a las soluciones evaluadas anteriormente, como una mayor superficie afectada, un incremento de los movimientos de tierras y un mayor número de viviendas y actividades económicas perjudicadas.

Reiteró asimismo su rechazo a que la nueva travesía sobre el Duero incorpore un tablero para el tráfico rodado, al considerar que aumentaría la capacidad viaria en un contexto en el que las políticas públicas buscan reducir las emisiones del transporte y potenciar el ferrocarril.

La organización ecologista señaló que la línea de alta velocidad entre Oporto y Lisboa constituye una infraestructura estratégica para favorecer el trasvase de viajeros desde la carretera y el transporte aéreo hacia el ferrocarril, aunque consideró que sus beneficios ambientales dependerán de una integración efectiva con el transporte público y de evitar nuevas infraestructuras viarias incompatibles con los objetivos de descarbonización. EFE

mf/crf