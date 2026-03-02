Economía chilena cae un 0,1 % interanual en enero debido a la producción de bienes

2 minutos

Santiago de Chile, 2 mar (EFE).- La economía chilena registró una caída del 0,1 % en enero, comparada con el mismo periodo del año anterior y explicada principalmente por el descenso en la producción de bienes, informó este lunes el Banco Central del país.

El primer resultado del año del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa el 90 % de los bienes y servicios producidos en el país y se considera una estimación adelantada del PIB, sorprendió a los mercados, que esperaban cifras positivas.

«El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios. Estos últimos, en tanto, impulsaron el resultado del Imacec en términos desestacionalizados», explicó el emisor.

La serie desestacionalizada, apuntó el banco, «aumentó 0,2 % respecto del mes precedente y 0,5 % en doce meses».

El Imacec no minero, que deja fuera la principal actividad del mayor productor de cobre del mundo, «no presentó variación anual, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1 % respecto del mes anterior y 0,7 % en doce meses», agregó el banco.

Según cifras preliminares, el PIB chileno habría crecido un 2,3 % en 2025, un dato que aún debe ser ratificado por el emisor el próximo 18 de marzo.

La inflación, por su parte, cerró en el 3,5 % el año pasado, su nivel más bajo en cinco años,

El organismo mejoró en diciembre pasado su proyección de crecimiento de la economía chilena para este año hasta el rango 2 % – 3 % y estimó que la inflación convergerá a la meta del 3 % durante los primeros meses del año. EFE

