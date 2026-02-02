Economía chilena crece un 1,7 % interanual en diciembre, más de lo esperado

Santiago de Chile, 2 feb (EFE).- La economía chilena creció en diciembre pasado un 1,7 %, comparado con el mismo mes del año anterior, informó este lunes el Banco Central del país sudamericano.

El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), superior al que esperaban los mercados, «se explicó por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería», indicó el emisor.

«La serie desestacionalizada aumentó 0,6 % respecto del mes precedente y 1,3 % en doce meses», apuntó la institución en un comunicado.

Con el Imacec de diciembre, el PIB chileno habría crecido un 2,3% en 2025, una cifra que aún debe ser ratificada por el Banco Central el próximo 18 de marzo.

«El próximo mes entregaremos a la nueva Administración (liderada por el ultraderechista José Antonio Jast) una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más», dijo en una declaración el ministro de Haciendo, Nicolás Grau.

El 2025, añadió el ministro, «tuvo un crecimiento con más demanda interna si se compara que el 2024».

«Si bien las proyecciones (de crecimiento para 2025) estaban por sobre el 2,3 %, la única variable que estuvo rezagada fue la producción física de la minería, que tuvo una caída de 2 % durante el año. El resto de la economía estuvo vigorosa», agregó Grau.

En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.

La inflación, por su parte, cerró en el 3,5 % el año pasado, su nivel más bajo en cinco años,

El organismo mejoró en diciembre pasada su proyección de crecimiento de la economía chilena para este año hasta el rango 2 % – 3 % y estimó que la inflación convergerá a la meta del 3 % durante los primeros meses del año. EFE

