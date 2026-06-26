Economía paraguaya creció un 5,8 % en el primer trimestre de 2026, según el banco central

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Asunción, 26 jun (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Paraguay registró un crecimiento interanual del 5,8 % en el primer trimestre de 2026, desde el enfoque de la oferta, impulsado por el desempeño de sectores como la agricultura, los servicios, manufacturas y la construcción, informó este viernes el Banco Central.

Este resultado es inferior al crecimiento interanual del 7 % observado en el mismo periodo de 2025 y al 6,2 % registrado en el cuarto trimestre del año pasado, según el informe de cuentas nacionales trimestrales que publicó el emisor.

El sector de la agricultura registró un crecimiento interanual del 8,2 % entre enero y marzo pasado, que se explicó por la mayor producción prevista de soja, caña de azúcar, yuca, poroto, girasol y tabaco, señaló el reporte oficial.

Igualmente creció la manufactura en un 6 %, impulsado por la producción de aceites, lácteos, azúcar, bebidas y tabacos, productos químicos farmacéuticos, papel, maderas, minerales no metálicos, metales, entre otros.

Este resultado se atenuó por las caídas en la producción de carnes, otros alimentos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados.

Por su parte, la construcción registró un crecimiento del 5,6 % en el primer trimestre, debido a un «mayor ritmo de ejecución de las obras privadas», indicó el informe. No obstante, esta tasa es menor al 12,9 % registrado en el mismo periodo de 2025.

Otro sector que avanzó este trimestre fue el de los servicios, con un 6,6 % que se explica, según el BCP, a los desempeños positivos de los servicios de transporte, a los hogares, restaurantes y hoteles, a las empresas, telecomunicaciones, intermediación financiera, entre otros.

En tanto que la ganadería, que creció el 2,4 %, presentó un desempeño interanual negativo en el primer trimestre de 2026, debido a una disminución en el faenamiento de bovinos.

El PIB de Paraguay creció un 6,6 % en 2025, un porcentaje superior a la meta del 6 % establecida para el año pasado.

El BCP proyecta para 2026 un crecimiento económico del 4,2 % y una inflación del 3,5 %.EFE

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