Al alza abortos entre mujeres de más de 30 años 24 de junio de 2018 - 12:32 En Suiza, el número de abortos entre adolescentes ha disminuido en los últimos años y se ha incrementado entre mujeres de más de 30 años, según la edición dominical de 'Tages-Anzeiger'. Desde 2005, la tasa de adolescentes que interrumpen la gestación casi se ha reducido a la mitad, informó el periódico de Zúrich, citando a la Oficina Federal de Estadística. Esa tendencia contradice la creencia generalizada de que los abortos generalmente son solicitados por mujeres jóvenes, sin educación, de bajos ingresos que no tienen pareja. El número de mujeres entre 30 y 40 años que han recurrido a esa operación aumentó de 3 669 a 4 166 en la última década. La doctora Theres Blöchlinger de la Clínica ambulatoria para mujeres de Zúrich confirmó la tendencia. Precisó al diario zuriqués que una de las razones radica en que actualmente las mujeres quedan embarazadas más tarde, además de que el mejoramiento en la detección temprana de malformaciones en el producto puede conducir al aborto. Las mujeres casadas representan un tercio de los abortos en el Hospital Universitario de Berna. Silke Johann, directora del Centro para la Salud Sexual en el Hospital Universitario, dice que esa opción no depende del estado económico o la educación. "Las mujeres de todas las clases sociales pueden decidir abortar, desde la doctora hasta la asistente de limpieza”. Blöchlinger ha observado otro perfil común: mujeres que quedan embarazadas después de un divorcio o una relación prolongada. Explica que muchas mujeres comienzan a salir, usan tecnología para conocer a otras personas, y se sumergen en un segundo tipo de adolescencia. “Viven su sexualidad de una manera autodeterminada”. En muchos casos, esas mujeres ya son madres, por lo que adoptan una decisión informada cuando deciden abortar. “Ya no son tan optimistas ni tienen tantas esperanzas como a los 20 años, y su experiencia de vida les ha enseñado que los niños pueden ser una carga financiera”, dice Blöchlinger. "Saben lo que tendrían que sacrificar en términos de libertad personal y profesional. O desean tener más hijos, pero más tarde”.