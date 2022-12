¿Hombre de compromiso o estratega para suceder a Ueli Maurer?

El 7 de diciembre, la Asamblea Federal decidirá quién, entre Albert Rösti, de Berna (izquierda) y Hans-Ueli Vogt, de Zúrich (derecha), sucederá a Ueli Maurer en el Consejo Federal (Gobierno). © Keystone / Jean-christophe Bott

La Unión Democrática del Centro propone dos personalidades muy diferentes para la sucesión de Ueli Maurer en el Consejo Federal (Gobierno). Mientras que Albert Rösti de Berna es el favorito, Hans-Ueli Vogt de Zúrich tiene algunas cartas que jugar para conquistar a la izquierda.

Este contenido fue publicado el 28 noviembre 2022 - 15:30

Katy Romy

Soy periodista residente en Berna; estoy particularmente interesada en temas sociales, pero también en política y redes sociales. Anteriormente trabajé para medios regionales, en el equipo de redacción del Journal du Jura y de Radio Jura bernois. Pauline Turuban Mi especialidad es contar historias, descifrar lo que está pasando en Suiza y en el mundo a partir de datos y estadísticas. Expatriada en Suiza durante varios años, anteriormente fui periodista multimedia en Radio Televisión Suiza (RTS).

Además de que ambos pertenecen al mayor partido suizo, todo parece oponerse al bernés Albert Rösti y al zuriqués Hans-Ueli Vogt. El 7 de diciembre, el Parlamento decidirá cuál de los dos candidatos ocupará el lugar de Ueli Maurer, el actual ministro de Finanzas de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora).

Cuando la UDC anunció los dos nombres para la carrera por el Consejo Federal el 18 de noviembre, Albert Rösti y Hans-Ueli Vogt destacaron sus similitudes. “Tenemos mucho en común, somos miembros del mismo partido y tenemos los mismos valores”, dijo el nativo de Zúrich. Sin embargo, ambos políticos reconocieron que tienen trayectorias y experiencias diferentes. Y es precisamente este último aspecto el que destaca cuando se mira de cerca sus perfiles.

Albert Rösti, amable en la forma, duro en el fondo

Amable es el adjetivo más utilizado para describir a Albert Rösti, tanto en los medios de comunicación como por parte de sus colegas del Parlamento.

“Es el bernés arquetípico. Es muy afable, jovial. Es un hombre de compromiso”, comenta Philippe Nantermod, miembro del Partido Liberal Radical (PLR/centro-derecha) que comparte curul con él en la Comisión de Seguridad Social y Salud Pública en el Consejo Nacional (Cámara Baja). Un rasgo de carácter también apreciado en las filas de la izquierda. “Sus habilidades interpersonales son sin duda una ventaja y lo hacen capaz de construir puentes entre partidos”, estima la diputada socialista Laurence Fehlmann Rielle.

Sin embargo, también hay una imagen más controvertida del favorito a la sucesión de Ueli Maurer, la del cabildero. En el sitio web del Parlamento, el consejero nacional de 55 años declara 16 enlaces de interés, 13 de los cuales son remunerados. Esta hiperactividad le valió críticas dentro de su propio campo político. El semanario conservador de derecha Weltwoche lo criticó recientemente por ser “el prototipo de un cazador de mandatos”.

En particular, dos mandatos, a los que renunció este año, corren el riesgo de hacerle perder votos a la izquierda en las elecciones: la presidencia del lobby petrolero Swiss Oil y del lobby del sector nuclear Acción por una política energética razonable.

Hoy, el candidato al Gobierno está haciendo una especie de escisión: por un lado, promueve las energías renovables como presidente de la Asociación Suiza de Gestión del Agua, mientras que al mismo tiempo defiende el transporte por carretera, siendo la cabeza de Auto-Suiza. “Podemos reprocharle sus simpatías por la industria petrolera, pero creo que tendrá que adaptarse a la voluntad del Parlamento de reducir los combustibles fósiles”, matiza Laurence Fehlmann Rielle.

Albert Rösti de Berna se ocupa de su caballo en el pueblo de Uetendorf, del que ocupó la alcaldía. 2015. Keystone / Peter Klaunzer

Aunque nunca come verduras (excepto patatas), según informa el diario 24heures, Albert Rösti está cerca de los círculos agrícolas. El bernés es ingeniero agrónomo y creció en una familia de granjeros en el centro turístico de montaña de Kandersteg. Casado y padre de dos hijos de 22 y 26 años, vive en Uetendorf, un pueblo del Oberland bernés del que fue alcalde durante nueve años. Esta extracción debería permitirle contar con el importante lobby agrícola en el Parlamento. Sin embargo, “le falta un poco el lado urbano”, dice Philippe Nantermod, quien cree que esto podría ser percibido como una debilidad por los diputados del PLR.

Albert Rösti también es visto como una síntesis de las alas del partido de Berna y Zúrich. En 2015, fue nombrado director de campaña para las elecciones de la UDC federales y luego presidió el partido entre 2016 y 2020. Sin embargo, bajo su presidencia, la derecha conservadora ha experimentado un declive en las elecciones federales. Rösti enfrentó así críticas de su propio campo por no ser lo suficientemente agresivo.

Sin embargo, su personalidad conciliadora no convierte a Albert Rösti en un moderado de la UDC. “He demostrado de manera suficiente que, a pesar de esta naturaleza, que considero una fortaleza, no me desvío de la línea de la UDC. Tampoco tengo la intención de hacerlo en el futuro”, declaró al periódico Blick. Se opone firmemente al acercamiento de Suiza a la Unión Europea, defiende una visión rígida de la neutralidad suiza y una política de asilo más restrictiva.

Descubra a las dos candidatas a la sucesión de la ministra socialista Simonetta Sommaruga

Hans-Ueli Vogt, emotivo y atípico

Intelectual, citadino y homosexual, Hans-Ueli Vogt es, cuando menos, un representante atípico en las filas de la UDC. Su perfil es en cierto modo opuesto al de su rival.

Sin embargo, la candidatura del profesor de Derecho de la Universidad de Zúrich sorprendió por otro motivo. Renunció al Consejo Nacional a fines del año pasado luego de seis años en el cargo. “Me siento como un jugador de tenis en un campo de fútbol”, dijo. Consideraba que el Parlamento no era el lugar donde podía aprovechar al máximo sus habilidades.

Este regreso a la arena política es recibido con recelo tanto por la izquierda como por la derecha. “Se retira de la política federal y quiere volver unos meses después, lo que da la imagen de alguien que no sabe lo que quiere”, subraya Philippe Nantermod. “Dejó el Consejo Nacional porque no se sentía cómodo en este rol. No estoy seguro de que la situación sería mejor en el Consejo Federal”, señala Laurence Fehlmann Rielle, quien trabajó con él en el Comité de Asuntos Jurídicos.

Hans-Ueli Vogt es un librepensador. Durante sus años en el Parlamento federal, se permitió alejarse de la línea de la UDC en cuestiones que, sin embargo, no atañen al ADN del partido. En particular, el zuriqués fue el artífice del contraproyecto moderado a la iniciativa de las multinacionales responsables, de la que su partido no quería ni oír hablar. Un paso que la derecha difícilmente le perdonará. “Para mí es un obstáculo casi insuperable”, admite el liberal radical Philippe Nantermod.

Hans-Ueli Vogt el 25 de noviembre de 2018, día en que la iniciativa de autodeterminación, de la que él fue artífice, fue rechazada en la votación federal. Keystone / Gian Ehrenzeller

Otra infidelidad a su familia política fue su apoyo al matrimonio para todos. De ser elegido, se convertiría en el primer concejal federal abiertamente homosexual. Sin embargo, Hans-Ueli Vogt estima que su orientación sexual no influye en su compromiso político. “Ser parte de una minoría ciertamente me hace una persona más sensible y comprensiva. Son cualidades útiles para un político, dijo a los medios al anunciar su candidatura.

La apertura del profesor de Derecho, sin embargo, se detiene allí. En los grandes temas caros a la UDC, no se desvía ni una línea. Por ejemplo, cree que Berna violó su neutralidad al adoptar las sanciones de la UE contra Rusia tras el estallido de la guerra en Ucrania. Un acuerdo marco con la Unión Europea está fuera de discusión. Adopta una línea dura con respecto a la inmigración. Y aunque no niega el calentamiento global, se niega a “someterse a una ideología de transición climática”, como declaró al diario Le Temps.

Soberanista convencido, su mayor éxito en política es el de haber sido el padre de la iniciativa de autodeterminación, que pretendía anteponer el derecho suizo al derecho internacional. Si bien el texto fue finalmente rechazado por la gente, permitió que el zuriqués se hiciera un nombre. Sin embargo, su trabajo no le ha valido ninguna simpatía de la izquierda. “Suiza ya tiene suficientes problemas con Europa, no necesitamos un soberanista en el Gobierno”, asienta Laurence Fehlmann Rielle.

Quienes han trabajado con él, alaban unánimemente sus cualidades intelectuales. “Es una persona de un nivel bastante alto”, comentó Philippe Nantermod. Pero, ¿tiene la estatura de un consejero federal [ministro]? Hay muchas dudas. “Con su lado emocional, no sé si tendría hombros lo suficientemente fuertes para resistir las críticas, de las que son blanco los miembros del Consejo Federal”, indica Laurence Fehlmann Rielle.

Mostrar más Mostrar más Suiza acepta el retiro de la mujer a los 65 años: votaciones del 25 de septiembre de 2022 Suiza acepta la reforma de las pensiones y rechaza abrogar dos impuestos a empresas y una iniciativa contra la cría intensiva de animales de granja.

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI