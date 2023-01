"La única forma de salvar los glaciares es frenar el calentamiento global”

Glaciares Pers y Morteratsch (en segundo plano) en los Grisones. Desde el siglo XIX, la longitud del Morteratsch se ha reducido en unos 3 km. © Keystone / Gian Ehrenzeller

El climatólogo neerlandés Johannes Oerlemans es uno de los vencendores del prestigioso Premio Internacional Balzan 2022, en particular por sus aportes sobre los glaciares y los casquetes polares. En entrevista con SWI swissinfo.ch habla sobre los descubrimientos más importantes de su carrera, de las consecuencias del derretimiento de los glaciares y del intento, en Suiza, de preservar un glaciar empleando nieve artificial.

Este contenido fue publicado el 09 enero 2023 - 09:00

Luigi Jorio

Periodista del Tesino residente en Berna; me ocupo de temas científicos y de sociedad con reportajes, artículos, entrevistas y análisis. Me interesan las cuestiones climáticas, energéticas y medioambientales, así como todo lo relacionado con la migración, la ayuda al desarrollo y los derechos humanos en general.

Según la agencia de noticias Reuters, Johannes "Hans" Oerlemans, 72 años, está entre los investigadores más importantes del mundo en cuanto a los estudios sobre el clima. En 2022, el también profesor emérito de la Universidad de Utrecht obtuvo junto con la científica danesa Dorthe Dahl-Jensen el Premio Internacional BalzanEnlace externo por el trabajo sobre la dinámica de las glaciaciones y de las capas polares.

En Suiza, Oerlemans es cofundador de la Asociación GlaciersAliveEnlace externo, cuyo objetivo es la investigación sobre soluciones durables para la gestión de las fuentes hídricas. Entre los proyectos, el destinado a preservar el glaciar Morteratsch, una popular localidad turística y de esquí del cantón de los Grisones.

SWI swissinfo.ch: Usted nació en los Países Bajos donde no hay montañas ni glaciares. ¿Cuál fue la motivación para venir a trabajar a Suiza?

Johannes Oerlemans: Al iniciar mi carrera me dediqué sobre todo a simulaciones informáticas de la evolución de los glaciares. Pero, entonces, no se sabía mucho sobre lo que ocurría en la superficie de los mismos. Así que tuvimos la idea de instalar una estación meteorológica permanente en un glaciar para estudiar la interacción entre el clima y el glaciar.

Hans Oerlemans es profesor emérito de la Facultad de Física de la Universidad de Utrecht. Hans Oerlemans

A raíz de la sugerencia de Wilfried Haeberli, un amigo y colega suizo, opté por el glaciar Morteratsch [en los Grisones]. Ideal para los estudios porque no hay peligro de avalanchas y es de fácil acceso. Hace veinte años, era el único lugar de los Alpes donde se podía llegar a la parte delantera del glaciar, incluso, en sillas de ruedas. Comenzamos con las mediciones en 1995 y desde entonces visité el Morteratsch un centenar de veces.

¿Cuál fue la observación o el descubrimiento más importante en su carrera?

Es una pregunta difícil [risas]. Tal vez diría que es el descubrimiento de un microclima muy específico que se desarrolla sobre los glaciares. Tal hallazgo fue posible gracias a las estaciones meteorológicas que hemos instalado en glaciares de Islandia, Groenlandia, Austria y Suiza. Cerca de la superficie, las condiciones meteorológicas son diferentes a las del entorno circundante. En el glaciar siempre hay viento y el aire , permanentemente, circula hacia abajo. Esto repercute en el proceso de fusión.

Los glaciares, prácticamente en todo el mundo, se están retirando. No es una novedad y es un fenómeno que ya ha sucedido muchas veces en el pasado. ¿Cuál es hoy el elemento particular?

La Tierra tiene unos 4 500 millones de años de existencia y durante la mayor parte de su historia no ha contado con glaciares. Los periodos con glaciares son relativamente cortos y ahora estamos en uno de ellos. Siempre ha habido fluctuaciones. Sin embargo, lo que es diferente ahora es la velocidad con la que retroceden los glaciares.

Según la Academia Suiza de Ciencias Naturales, 2022 fue un año "catastróficoEnlace externo" para los glacires suizos. Perdieron el 6% de su volumen. ¿Es posible todavía salvarlos?

Es imposible conservar todos los glaciares suizos. La única posibilidad es reducir las emisiones de CO2 y mitigar, así, parcialmente, el calentamiento global. Pero los glaciares responden lentamente e, incluso, si resolvemos hoy la crisis climática seguirán retrocediendo durante algunas décadas. Sin embargo, en ciertos casos concretos es posible intervenir para reducir su fusión.

Algunos glaciares son cubiertos con láminas geotextiles, una especie de "manta" que frena parcialmente el deshielo. Usted y el glaciólogo suizo Felix Keller trabajan en otra solución: preservar el glaciar Morteratsch con nieve artificial. ¿Cómo funciona exactamente?

El Morteratsch es demasiado extenso [cerca de 15 km2] para ser recubierto con telas, que, además, no son muy ecológicas. Por otra parte, un glaciar está en movimiento. Decidimos por lo tanto proteger con nieve artificial el frente del glaciar, es decir, la zona de fusión. No es necesario bombear agua, lo que ahorra el uso de electricidad. Utilizamos el agua del deshielo que se acumula en un pequeño lago a gran altitud. Gracias a un desnivel de 200 metros el agua alcanza una presión de 20 bares.

Y fluye por un sistema de tuberías que se encuentran suspendidas sobre el mismo glaciar, en el que están ancladas las cabezas de las máquinas lanza nieve fabricadas por una empresa suiza. Podemos producir nieve artificial cuando la temperatura desciende por debajo de cero grado. La formación de cristales de hielo es espontánea, por lo que no se necesitan aditivos químicos

Proyecto de uso de innivación artificial en el glaciar de Morteratsch. Obsérvese el límite glaciar previsto para 2040 por los promotores del proyecto con ("mit") y sin ("ohne") nieve artificial. ©Academia Engiadina

¿Por qué el glaciar Morteratsch tiene tanta importancia?

No es que sea más importante que muchos otros, pero representa o por lo menos representaba una enorme atracción turística. El glaciar es muy importante para la economía local. Teóricamente, con la tecnología que hemos desarrollado, sería posible conservarlo o al menos retrasar su fusión completa.

Un prototipo de vuestro proyecto se realizó en Diavolezza, la estación del funicular desde donde las y los visitantes van al Morteratsch. ¿Cuál es el estado del proyecto?

Probamos la tecnología en Diavolezza durante dos inviernos y pudimos llegar a la conclusión que el sistema funciona. Hicimos experimentos con tubos largos de unos cincuenta metros. Ahora queremos probar otros de varias centenas de metros.

En relación a números: ¿Cuánta nieve articial se necesitaría producir para asegurar la eficacia del proyecto?



Entre 5 000 y 10 000 toneladas por día. Es una cantidad enorme. Proteger completamente al glaciar Morteratsch costaría una fortuna, por encima de los 100 millones de francos. No creo que sea posible.



"Espero que nuestra tecnología represente un avance en la producción de nieve artificial" End of insertion

¿Y entonces, cuál es el sentido del proyecto?

Espero que nuestra tecnología represente un avance en la producción de nieve artificial ya que a nivel ambiental es más sostenible que los cañones de nieve tradicionales.

¿Podría servir para preservar los glaciares en otros lugares del mundo, por ejemplo en la región del Himalaya, donde constituyen fuente esencial de aprovisionamiento de agua para cientos de millones de personas?

No lo creo. Los glaciares son demasiado grandes. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de los recursos hídricos del Himalaya provienen del deshielo de la nieve, no de los glaciares. Para las pequeñas comunidades locales que dependen directamente del agua de deshielo la solución más adecuada podrían ser las llamadas estupas de hielo inventadas en la región de Ladakh, en India. La idea es utilizar el agua de deshielo que baja de las montañas, incluso en invierno, y almacenarla en pirámides de hielo de hasta 50 metros de alto. A inicios del verano, cuando comienzan a derretirse, proporcionan millones de litros de agua que pueden destinarse al riego de pequeñas plantaciones. Es una solución técnicamente muy sencilla y tiene un impacto medioambiental mucho menor que, por ejemplo, la construcción de un lago artificial. Sin embargo. no ofrece una opción para poblaciones más grandes.

Estupa de hielo en Pontresina, Grisones, 11 de noviembre de 2021. Keystone / Gian Ehrenzeller

¿Cuáles son las alternativas?

Con el aumento de las temperaturas, en lo próximos 10 a 20 años, también seguirá creciendo la cantidad de agua de deshielo. Luego comenzará el proceso de reducción y en unos 50 a 100 años, la mayor parte de los glaciares desaparecerán. Será un problema. La única solución es detener el calentamiento global.

Johannes Oerlemans Johannes OerlemansEnlace externo nació el 8 de octubre de 1950 en Eetthen, en los Países Bajos. De 1989 a 2019 se desempeñó como profesor de Meteorología en la Facultad de Física y Astronomía de la Univrsidad de Utrecht. Desde 2019 es profesor emérito. También es miembro de la Academia Real de las Artes y de las Ciencias de los Países Bajos y de la Academia Científica Noruega para la Investigación Polar. Oerlemans desarrolló modelos informáticos sobre el deshielo de los glaciares y el aumento del nivel del mar, cuyos resultados se incluyen regularmente en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ha obtenidos diversos reconocimientos científicos, entre ellos el Premio Spinoza 2001, considerado el ‘Nobel holandés’, y el Premio Internacional Balzan 2022, dotado con 750 000 francos. Es cofundador de la Asociación Suiza GlaciersAliveEnlace externo, cuyo objetivo es encontrar soluciones durables para la gestión del agua. Entre los proyectos que sostiene, se encuentra la conservación del glaciar Morteratsch, en los Grisones. La idea es desacelerar el proceso de deshielo, cubriendo la parte de fusión del glaciar con nieve artificial producida de forma sostenible. Oerlemans participa también en la medición del grosor del hielo del lago de St. Moritz, donde, en invierno, se realizan diversos eventos deportivos. End of insertion

Mostrar más Mostrar más Los glaciares suizos se derriten Los glaciares alpinos podrían desaparecer de aquí a finales del siglo. Las consecuencias se sentirán en toda Europa.

Editado por Sabrina Weiss

Adaptado del italiano por Sergio Ferrari

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI