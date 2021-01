"La mujer no necesita pensar en el sentido masculino"

Friedrich Duerrenmatt, escritor, dramaturgo y pintor suizo. Imagen captada en 1990. Keystone / Str

Si Friedrich Dürrenmatt viviera todavía, celebraría su centésimo cumpleaños el 5 de enero de 2021. Esa sería una razón excepcional para tener una conversación con el gran escritor, dramaturgo y pintor suizo. Pero Dürrenmatt ya no vive, aunque sigue vivo en sus obras, en nuestra mente y en nuestro corazón. Montaje de una entrevista con motivo del centenario de Friedrich Dürrenmatt.

Por Sven Michaelsen, Tages Anzeiger

En cualquier caso, este cumpleaños histórico y redondo le ha dado a Sven Michaelsen la idea de volver a entrevistar a «Dürri», como se le conocía por su apodo. He aquí cómo se ha hecho: las respuestas de Dürrenmatt en esta entrevista son un montaje realizado a partir de sus obras completas y entrevistas recopiladas. Las preguntas se agregaron posteriormente, y en las citas no están marcadas las supresiones.

Sven Michaelsen entrevistó, durante cinco horas, a Friedrich Dürrenmatt el 7 de diciembre de 1990 en su villa de Neuchâtel. Durante la cena que tuvo lugar después en un hotel rural, el escritor habló de su cercano septuagésimo cumpleaños, de un viaje alrededor del mundo planeado para la ocasión y de la continuación de la monumental obra de su vejez, una autobiografía basada en su material no publicado. Al despedirnos, cerca de la medianoche, me dijo: “En realidad, no soy muy viajero. Hago esa gira mundial por miedo a mi cumpleaños. Los discursos de celebración son terribles".

Siete días después, Dürrenmatt moría de un infarto.

Das Magazin: ¿Cuál de sus personajes le es más querido?

Friedrich Dürrenmatt: Mi personaje favorito es quizás Akki de “Un ángel en Babilonia”. Es un derrochador absoluto. Y por eso es un mendigo. Un mendigo que pide millones y los dilapida una y otra vez para no perder la costumbre. Es una figura de ensueño. Sería bonito ser así.

Usted vive desde 1952 en Neuchâtel, “culturalmente una de las ciudades más muertas de Suiza”, como usted mismo dice.

Soy una persona solitaria. Vivo en Neuchâtel para no tener que participar en la llamada vida cultural. Yo hago mi propia cultura.

Friedrich Dürrenmatt en su taller de Neuchâtel, Suiza, junto a la pintura de Varlin "El Ejército de Salvación". Diciembre de 1980. Keystone / Str

Creció en Konolfingen, un pueblo de la región de Emmental. ¿Cómo era entonces ser hijo de un pastor?

Crecí en un cierto aislamiento social, porque en un pueblo el hijo de un pastor es visto con cierta malicia. Se supone que debe ser mejor que los demás, y cuando no lo es se alegran mucho. Los niños son aún más implacables. El hijo del pastor no es uno de ellos. Es diferente. A menudo callan cuando está presente, e incluso los adultos hablan con precaución y prefieren guardar silencio cuando él aparece. Debía utilizar caminos secretos para ir a la escuela porque tenía que evitar a los jóvenes campesinos que me acechaban y me daban tremendas palizas.

¿Era deportista o un adicto al sofá?

Fui buen gimnasta hasta que contraje la polio a los doce años. Konolfingen era un nido de polio infantil. Había muchas familias que tenían algún niño lisiado. La enfermedad me golpeó tan fuerte que después me convertí en uno de los chicos más lentos.

¿Fueron lectores sus padres?

Mi madre solo conocía la Biblia, mientras que mi padre, un apasionado filólogo, leía una hora de griego, una hora de latín y una hora de hebreo todos los días. Era un erudito y reservaba una décima parte de su paga para los pobres.

¿Le contaba historias?

A veces daba sermones a última hora de la tarde o lo llamaban a un lecho de muerte de noche, y entonces me permitía acompañarle, siempre a pie. En esas ocasiones me contaba muchas cosas. Era maravilloso caminar por el bosque de noche durante horas. Una vez, cuando me llevó a visitar a una persona gravemente enferma, me mostró una granja destartalada y solitaria y me contó que allí había vivido una campesina vieja que en su lecho de muerte le había confesado haber envenenado a su padre y a su madre.

¿Escuchaba predicar a su padre?

Sí, a veces, pero me aburría.

¿Cómo le educaron?

Mis padres tenían un extraño miedo a cualquier cosa que fuera erótica. Sin embargo, cuando éramos niños veíamos toros enormes que montaban a vacas indolentes, y oíamos a los peones alardear de lo que hacían con las criadas. Mi padre vivía su fe con una ceguera consciente. Por eso nunca me presionó en materia religiosa. Solo una vez trató de persuadirme de que me convirtiera en pastor y, cuando me negué, el asunto quedó zanjado para siempre. No sentí lo que estaba pasando dentro de él porque era mi padre. No hay mayor distancia que la que se establece entre padre e hijo en aras de la libertad de ambos.

¿Y su madre?

Mis mayores conflictos los tuve con ella. Era hija de un granjero. Más tarde, cuando tuve éxito, siempre me decía que era porque había rezado por mí. Era completamente ingenua y vivía en el mundo del triunfo de la fe. Una vez, cuando se dio cuenta de que yo nunca hacía mis problemas de aritmética, corrió detrás de mí con un palo en la mano llena de cólera. Si no, te castigaba con su “tristeza” durante días. En ese caso vivíamos como si estuviéramos bajo una sombra. Siempre hubo un muro entre ella y yo, un muro que yo había construido y que no fui capaz de derribar.

¿Qué había llevado a ese muro?

Ella representaba el papel de una persona humilde sin necesidad de hacerlo. Sentía mucha curiosidad por lo que yo ganaba, pero nunca se lo dije. Por eso intentó continuamente sacarme dinero, pero nunca para ella, sino siempre para los demás. Todavía me duele no haber sido un hijo más indulgente con ella.

Se dice que su padre fue un abstemio estricto.

Impuso que en la eucaristía se empleara zumo de uva sin alcohol para que ningún borracho convertido pudiera sentirse tentado durante la celebración de la eucaristía. Su aversión al alcohol adquirió formas cada vez más extrañas. Al final de su vida, se negó a tomar alimentos porque se convertirían en alcohol durante el proceso de digestión.

Una palabra clave en su obra es rebelión.

Eso surgió en la escuela. Para mí fue algo horrible; sentía que la imposición de tener que obedecer era una opresión continua. De ahí procede el tema de la venganza.

La primera forma irreflexiva de rebelión es la venganza. Uno quiere vengarse de algo que le hicieron en la infancia.

Cuando tenía catorce años, su familia se mudó a Berna. Le enviaron a una escuela privada.

Era un almacén de seres que habían fracasado en la escuela secundaria. Empecé a fumarme las clases, leía a Nietzsche e iba al cine mientras mis padres creían que estaba en la escuela. Pasé por una juventud de clase media como por una enfermedad, luchando una y otra vez contra una condición que era imposible cambiar.

¿Qué tipo de condición era esa?

Yo mismo era esa condición. Humillaciones y vergüenzas sin sentido, una pubertad sin resolver, masturbación en todas las relaciones, sin novia, ni siquiera amigos. No tenía nada más que una fantasía caótica que me alejaba de la realidad y me volvía desmañado, torpe, sin unos modales que aún me faltan. Una época que recuerdo con odio e ignominia, un tiempo en el que recibí las primeras heridas, que nunca sanaron.

Lo que muy poca gente sabe es que a los veinte años simpatizó durante unos meses con el nacionalsocialismo.

Mi postura de oposición adolescente estaba fijada contra el mundo de mi padre. Incapaz de oponerme a sus creencias de forma racional, elegí el camino de lo irracional. Tomé posición por Hitler.

En mayo de 1941 se unió al "Eidgenössische Sammlung", un partido minúsculo pronazi, y en septiembre lo abandonó. ¿Cómo le fue en esa organización?

Superficial. Un joven holgazán, de veinte años, que se hizo pasar por detective, nos condujo hasta el partido. Un domingo "ocupamos" una colina cerca de la ciudad. Mi tendencia a ser contrario a las reglas superó mi concepción del mundo y me di por vencido.

En el verano de 1942 tuvo que entrar en un cuartel como recluta ...

... mientras a cuatro mil kilómetros al este, en el mismo continente, comenzaba la batalla de Stalingrado, un comunicado militar de la Grossdeutscher Rundfunk informaba que la ciudad sería conquistada. Un coronel me comentó que su mayor placer estético eran los discursos de Goebbels.

¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando piensa en sus tres años en el ejército?

Instrucción, rugidos y lustrar botas interminablemente. Las botas parecían ser lo más importante para el ejército suizo, como si subliminalmente pensaran en huir. Yo era un recluta torpe, incapaz de subir más de dos metros por una cucaña, incluso me costaba quitarme el casco, por lo que, fui castigado a hacer deporte vistiendo solo un pantalón corto de gimnasia y el casco. La orden avergonzó más a mi teniente que a mí. Sin embargo, mis ojos comenzaron pronto a negarse a ver bien. Y para demostrar mi miopía, se me ocurrió la idea de saludar a los carteros en lugar de a los oficiales en el patio del cuartel.

Después de lo cual una comisión de valoración médica lo trasladó al servicio auxiliar.

Cuando me presenté en el cuartel, hubo que sacar al comandante de la residencia de oficiales. Vino tambaleándose, como si fuera una patriótica bandera de kirsch ondeando ante mí. Me gritó que si Hitler venía, sería por mi culpa. El sudor le corría por la cara, un viejo sin ninguna posibilidad de heroísmo, como el país al que representaba.

Friedrich Dürrenmatt ensaya el ‘Urfaust’ (primer borrador del Fausto de Goethe) en el teatro de Zúrich, en septiembre de 1970. El estreno tuvo lugar el 22 de octubre del mismo año. Keystone / Str

¿Cuándo decidió convertirte en escritor?

El 5 de enero de 1945. Yo era un soldado auxiliar en un batallón fronterizo. Desde el otro lado de los Alpes podía escucharse el rugido de los bombardeos. Pero uno estaba sin hacer nada en esta Suiza, completamente ilesa y a salvo. Entonces me pregunté: ¿Qué puedo hacer para contrarrestar este conflicto mundial? Casualmente era mi cumpleaños y había tomado mi primera fondue y bebido bastante vino blanco y aguardiente. Surgió de repente, como una fuente, mientras dormía. Y allí estaba yo, sentado en una habitación llena de vómitos mientras el resto del mundo estaba lleno de cadáveres, pero sin tener nada para contrarrestarlo salvo mi vómito. Me pareció todo totalmente absurdo, y fue entonces cuando tomé la decisión de tener este mundo bajo control escribiendo.

Estrenó su primera obra teatral cuando tenía veintiséis años. Con “La visita de la vieja dama” tenía 35 años. A los 41, tras el estreno de “Los físicos”, llegó a la cima de su éxito y llenó las portadas de “Spiegel” y “Stern”. ¿Le halagaba haberse convertido a esa edad en un clásico moderno, o le asaltó la sospecha de que no le haría ningún bien a su talento vivir en el erial de una adoración incesante?

Hay que luchar contra la fama porque corrompe y paraliza. El que tiene fama quiere conservarla y básicamente tiene siempre que hacer lo que se espera de él. La fama no libera, sino que esclaviza.

A finales de la década de 1980, sus libros habían vendido veinte millones de ejemplares, gracias en parte a sus novelas policiales, que comenzó a escribir en 1950 porque estaba sin blanca. Su inolvidable "El juez y su verdugo" apareció originalmente en ocho entregas en la revista semanal "Der Schweizerische Beobachter".

Siempre viví a lo grande, incluso en los malos tiempos. Así que escribí las novelas policiales "El juez y su verdugo" y "La sospecha" por encargo. Recibí mil francos por la primera y dos mil por la segunda.

En “Turmbau” describe usted la muerte de su primera esposa y el traslado del cadáver: “Los dos hombres de la funeraria, uno grande y gordo y el otro pequeño y flaco, parecían como sacados de una película cómica, me hacían pensar en “El Gordo y el Flaco”. Intentaron bajar el ataúd por las escaleras, y tan pronto estaba cabeza arriba como cabeza abajo". En esta tragedia también supo usted revelar un aspecto cómico.

Y lo era. Nunca pensamos en las casas, en lo que pasará si alguien se muere y hay que sacarlo hasta la calle. La escalera es muy estrecha. No hay forma de mover un ataúd. Se produce de inmediato un distanciamiento. Se piensa en el final de una historia cuando ha tomado el peor giro posible.

¿Qué distingue entonces una comedia de una tragedia?

La tragedia va contra el mundo y se hace añicos; la comedia rebota, cae de espalda y se ríe.

Cuando a mediados de la década de 1960 una obra suya obtuvo malas críticas, usted escribió la siguiente frase: "Después de haber leído las críticas a mi obra, he decidido no leerlas".

El crítico es el peor espectador, de lo contrario no sería crítico. Una representación es un acontecimiento. Y un acontecimiento se vive; en sentido estricto, es imposible vivirlo y ser crítico al mismo tiempo. Hay cuatro clases de críticos teatrales: el primero no sabe escribir ni criticar, el segundo sabe escribir pero no criticar, el tercero no sabe escribir pero sabe criticar, el cuarto finalmente sabe escribir y criticar. La mayoría de ellos se encuentran en la primera categoría, en la segunda los más famosos y los críticos que saben algo de teatro en la cuarta. No hay nadie en la tercera categoría, es puramente hipotética.

Las novelas le gustan incluso menos que los críticos.

Las novelas me aburren hasta la muerte. Siempre me alegra el no tener que leer lo que escriben mis colegas. Tampoco leería mis novelas si no las hubiera escrito yo. Me horrorizan ya desde la corrección de pruebas. Leo con mucha atención y las novelas son siempre demasiado largas para mí. En casi todas me pierdo porque una y otra vez me sumerjo en mi propio mundo.

¿Qué lee usted?

Casi solo leo libros de ciencia y filosofía. Lo que cambia el mundo no es la política ni el arte, sino la ciencia. La cultura científica es hoy día crucial. No entiendo a los escritores que son incultos en materia de ciencia a propósito. Los que se recluyen en una experiencia puramente personal se pierden muchísimas cosas.

¿Son sus hijos más importantes para usted que sus libros?

No. Mi esposa insistió en tener hijos. Es increíble la necesidad de las mujeres de tener hijos. Los hijos son mucho más importantes para las mujeres que lo que puede ser un hombre. Sin embargo, para el hombre, los niños son algo completamente abstracto.

¿Estuvo presente en el nacimiento de sus hijos?

Si. Para mí fue extremadamente grotesco ver cómo un ser emerge de otro. Es totalmente surrealista. Una mujer nunca puede entenderlo así. Lo vive con dolor y una especie de rabia. El hombre lo vive como una locura.

¿Se sintió orgulloso de ser padre?

Sí, tremendamente, con el primer hijo te vuelves megalómano.

El techo y las paredes de su baño -usted lo llama "la Capilla Sixtina"- están pintados hasta el último centímetro cuadrado. Sobre la cisterna del inodoro una chica desnuda abre sus piernas y, desde el techo, mirones de ojos saltones observan boquiabiertos. ¿Es obra suya?

Las paredes estaban desnudas y me pregunté por qué hoy día no se hacen ya pinturas al fresco. No tenemos lugares donde podamos retirarnos, ni capillas privadas. El baño es el único lugar. Pinté eso ahí por diversión.

¿Lee en el baño?

No, pero tengo muchas ideas en el baño. Después de todo es un lugar de evacuación. En el pasado, se extraía sangre o se ponían enemas. Hay algo contemplativo en el baño. A menudo me he preguntado si no hubiera debido ser pintor de baños.

*Esta entrega es una traducción al español de José Wolff de una publicación del diario Tages Anzeiger, que cortezmente ha autorizado su reporducción en swissinfo.ch en español.