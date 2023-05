¿Por qué la bolsa suiza atrae a las empresas chinas?

Jos Dijsselhof es director general del SIX Group AG desde diciembre de 2017. Rene Pianezzi

La bolsa de valores suiza ha dado la bienvenida a 13 empresas chinas. "Las buenas relaciones históricas entre Suiza y China han jugado un rol clave", confirma Jos Dijsselhof, director general del SIX Group AG, quien anticipa que el interés continuará.

Este contenido fue publicado el 17 mayo 2023

Philippe Monnier

El SIX es propiedad de 120 entidades financieras que son también sus usuarias. Además de operar las bolsas de valores de Suiza y España, ofrece servicios de post negociación (diagnóstico de las dificultades enfrentadas en el cierre de un negocio para integrar las lecciones aprendidas a futuros proyectos), banca e información financiera.

Con un total de 4.044 empleados y operaciones en 20 países, el SIX logró un beneficio operativo equivalente a 1.500 millones de francos suizos y un beneficio neto de 185 millones de francos suizos en el ejercicio de 2022. Desde Zúrich, entrevista con Jos Dijsselhof, director general del SIX desde el 2017.

Jos Dijsselhof en breve Jos Dijsselhof, de 57 años, es originario de los Países Bajos, en donde obtuvo una licenciatura en informática y gestión empresarial. Más tarde cursó el Programa de Administración Avanzada (AMP) del Instituto Europeo de Administración de Negocios (INSEAD). Antes de asumir el cargo de director general del SIX, en diciembre del 2017, Jos Dijsselhof desarrolló una larga carrera directiva en el sector financiero internacional. Se desempeñó, por ejemplo, como director de operaciones y consejero delegado interino del Euronext en Ámsterdam.

swissinfo.ch: Como holandés, ¿se siente cómodo en Suiza? ¿Tiene la intención de obtener el pasaporte rojo con la cruz blanca?

Jos Dijsselhof: Me encanta Suiza y Zúrich es, definitivamente, una de las mejores ciudades para vivir. Me encuentro firmemente establecido en este país y mi hochdeutsch mejora constantemente. Además, a diferencia de lo que suele escucharse, a mí me ha resultado fácil hacer amigos en Suiza. Pero con respecto a la nacionalidad, creo que esta pregunta surgirá cuando reúna todos los requisitos.

El SIX ofrece una gama de servicios mucho más amplia que sus competidores. ¿A qué se debe? ¿Por qué sus rivales no lo imitan?

Existen significativas sinergias entre nuestras actividades. Nuestros competidores sí nos están imitando gradualmente, pero los frena que el mercado de valores sigue siendo la actividad más rentable. Y como nuestros competidores cotizan directamente en bolsa de valores, a diferencia del SIX, no tienen demasiado interés en añadir actividades poco rentables.

¿Diría entonces que sus verdaderos competidores no son las otras bolsas de valores sino las empresas que ofrecen operaciones no reguladas?

No, no estoy de acuerdo en absoluto. Nuestros verdaderos competidores son las empresas especializadas en el capital privado (también llamado private equity, que son las inversiones en sociedades que no cotizan en bolsa).

El SIX está presente en 20 países. ¿Cuáles son las principales funciones de sus filiales en el extranjero?

Tenemos 2.000 empleados en Suiza, 1.000 en España y 1.000 distribuidos en el resto del mundo. En Suiza y España desarrollamos esencialmente las actividades tradicionales de una sede, incluidos el desarrollo de negocios y las tecnologías de la información (TI). En tanto, la principal función de nuestras subsidiarias internacionales es comercializar nuestra información financiera y los llamados servicios de valores.

En 2022, el SIX Swiss Exchange dio la bienvenida a 14 nuevas empresas, incluidas nueve de origen chino. ¿Esto se debe a que las excelentes relaciones entre China y Suiza son ajenas a las tensiones chino-estadounidenses?

Hay que decir que estas nueve empresas chinas ya cotizaban previamente en China. En virtud del nuevo acuerdo China-Suiza Stock ConnectEnlace externo, pactado entre el SIX y las bolsas de valores de Shenzhen y Shanghái, algunas empresas chinas aprovecharon para cotizar también en nuestra bolsa de valores a través de los "certificados de depósito internacionales" (RDA).

Pero las estupendas relaciones históricas entre Suiza y China jugaron también un papel importante. En 2023 dimos la bienvenida además a otras cuatro empresas chinas, y hay otras solicitudes en preparación. De acuerdo con algunos medios, la empresa tecnológica CATL, líder mundial en la producción de baterías automotrices, planea incluso recaudar entre 5.000 y 8.000 millones de dólares en nuestra bolsa.

Existen acuerdos similares entre las bolsas de valores chinas y las de Londres y Frankfurt.

Sí, en efecto. Pero nosotros nos adelantamos a esas bolsas europeas y hemos observado que, por ahora, ellos reciben a muy pocas empresas chinas.

"En lo relativo a las cotizaciones chinas, nos hemos adelantado a las bolsas de Londres y Frankfurt"

¿Las empresas chinas que cotizan en el SIX realizan actividades reales que son creadoras de empleos en Suiza?

En este momento las empresas solo han recaudado fondos a través de nuestra bolsa de valores, pero sé que varias de ellas tienen la intención de establecer fábricas o centros de investigación en Suiza, o en algunos otros países de la Unión Europea.

¿Por qué las empresas chinas que cotizan en el SIX tienen tan poca actividad bursátil en Suiza?

Sus certificados son todavía poco comprados o vendidos en nuestra bolsa de valores. Sin embargo, conforme estas empresas incrementen su actividad presencial en Suiza y en Europa, iniciarán también sus giras promocionales de negocios por Europa y esto impactará positivamente sus volúmenes de operación bursátil.

Teniendo en cuenta la existencia del "China-Swiss Stock Connect", ¿considera usted que algunas empresas helvéticas estarían interesadas en cotizar en los mercados de valores de Shanghái o Shenzhen?

Espero que sí, aunque no haya sucedido aún. Solo que es importante comprar lo que sí es comparable, es decir, el número de empresas que cotizan en la bolsa china es aproximadamente 400 veces superior al de Suiza.

¿Cuál es su evaluación sobre los riesgos que puede traer la proximidad de su grupo con China?

Predecir los riesgos geopolíticos no es un ejercicio fácil. Algunos acontecimientos provocan la toma de medidas a nivel nacional, por ejemplo, las sanciones contra Rusia. Nosotros respetamos siempre el cumplimiento de todas las exigencias legales. Pero nuestra misión es centrarnos en las necesidades de las empresas, nuestro rol no es hacer política o tomar posición en favor de los gobiernos. Por ello, si una empresa cumple con los requisitos legales para cotizar en bolsa, es admitida en nuestro mercado de valores.

"Nos centramos en los negocios, nuestro papel no es hacer política"

Con objeto de asegurar un equilibrio geográfico, ¿estudiarían la posibilidad de generar acuerdos similares con países emergentes, por ejemplo, India o Brasil?

No por el momento, ya que estamos muy ocupados con nuestros proyectos en curso. Pero esto sería viable en el futuro si contamos con el apoyo de las autoridades suizas y de los potenciales países socios. Recordemos que la bolsa española, que es parte del SIX, ya tiene un acuerdo, llamado Latibex, con países latinoamericanos.

Sin considerar a las empresas chinas, ¿le sorprende que el número de nuevas empresas listadas en el SIX sea tan reducido?

Globalmente, el 2022 fue un mal año para las nuevas cotizaciones (bursátiles) debido en gran medida a la incertidumbre geopolítica y a una baja valoración de los títulos. Afortunadamente, sabemos que un buen número de empresas está esperando el momento oportuno para salir a bolsa.

Algunas empresas han decidido recientemente retirarse de la bolsa suiza para "fomentar la innovación y un enfoque de largo plazo". ¿Qué opina de ello?

El fenómeno de las empresas que deciden abandonar el mercado de valores es completamente marginal. De hecho, percibo más bien un movimiento en la dirección contraria pues cotizar (en la bolsa) ofrece múltiples ventajas, como mayor transparencia y visibilidad, así como la oportunidad de obtener financiación sin pago de intereses, a diferencia de los préstamos bancarios.

Algunas empresas suizas jóvenes y de rápido crecimiento (On, AC immune, etc.) han preferido salir al mercado bursátil estadounidense para estar más cerca de los inversores y del gran mercado de Estados Unidos.

Si Estados Unidos es su objetivo principal y quieren ser comparados con compañías estadounidenses, como Nike, entiendo este razonamiento, pero con reticencia.

Hace dos años, el SIX lanzó el Swiss Digital Exchange (SDX). En términos de volumen, ¿cuál es la importancia relativa del SDX?

Esta iniciativa nos convirtió en pioneros. Hoy en día, el intercambio digital representa solo entre 3% y 5% del volumen total de intercambio de nuestra bolsa de valores tradicional, pero el SDX es un proyecto generacional. Nosotros avanzaremos tan rápido como nuestros clientes lo quieran.

¿Sigue satisfecho con la adquisición de la bolsa española BME?

Absolutamente. Adquirimos la BME hace tres años para aumentar nuestra facturación, para fortalecer nuestra rentabilidad e incrementar nuestra base de clientes. Políticamente, era una forma de afianzar nuestra relación con la Unión Europea. Solo que, para evitar una inversión excesiva, decidimos no integrar aún los sistemas informáticos de cotización de las dos bolsas, pero seguramente esto sucederá en el largo plazo.

¿Están planeando adquirir otras bolsas extranjeras?

Orgánicamente, nuestro objetivo es lograr un crecimiento anual del 4%, pero asegurando también que nuestros márgenes aumenten del 31% (resultados del 2022) al 40%. En materia de adquisiciones, estamos abiertos a oportunidades en todos nuestros sectores de negocio, no solo en la bolsa, pero antes deben cumplirse nuestros criterios de sinergia y rentabilidad. En cualquier caso, no hay bolsas por comprar en Europa en este momento, así que cualquier adquisición sería más bien extra europea.

Texto revisado y verificado por Samuel Jaberg

Adaptación del francés: Andrea Ornelas

