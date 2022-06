¿Qué significa ser "neutral"?

Suiza busca una nueva interpretación de su neutralidad. Una comparación internacional muestra que la neutralidad tiene muchas caras.

Este contenido fue publicado el 30 junio 2022 - 09:00

Desde el comienzo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Moscú ha estado exigiendo en las negociaciones de paz que Ucrania sea neutral. De este modo, el ingreso de Ucrania en la OTAN quedaría fuera de debate.

Según Pascal Lottaz, experto en neutralidad, esta propuesta trata de neutralizar a Ucrania. "Algo similar le ocurrió a Suiza en 1815, con la diferencia de que entonces Suiza lo buscó activamente".

Sin embargo, por razones comprensibles, Ucrania exige garantías de seguridad por parte de otros países, preferentemente de la OTAN, en las negociaciones sobre una posible neutralidad. "En este punto, las negociaciones no han progresado. Rusia no lo acepta, porque de alguna manera equivaldría a entrar en la OTAN", afirma Lottaz.

En las negociaciones de 1815, Suiza no recibió ninguna protección militar, ni en la actualidad es miembro de la OTAN, sino que es un país que debe velar por su propia seguridad.



Esto demuestra que la neutralidad tiene muchas caras. Los Estados y organizaciones como el CICR o la ONU lo definen de diferentes maneras. Además, existe una neutralidad elegida por uno mismo y otra impuesta desde el exterior. En cualquier caso, las grandes potencias siempre han mostrado interés por los Estados neutrales como amortiguadores entre importantes zonas de influencia.

La mayoría de los Estados neutrales están fuertemente armados para defenderse e impedir el paso de tropas extranjeras. Países como Costa Rica, Liechtenstein o el Vaticano, en cambio, conocen una neutralidad desarmada, es decir, prescinden de un ejército. Costa Rica cuenta con la protección de EE.UU., Liechtenstein cuenta con Suiza hasta cierto punto y el Vaticano es un caso especial.

Hay países que utilizan la neutralidad para aislarse. Turkmenistán, por ejemplo, es una dictadura totalitaria y ha adoptado la neutralidad para aislarse. "Turkmenistán recurre a la neutralidad para mantenerse al margen de los organismos internacionales y que nadie interfiera en sus asuntos internos", afirma Lottaz. Myanmar hizo lo mismo hasta hace diez años, o Albania durante la Guerra Fría.



Otros países, como Suiza, Austria y, en el pasado, Suecia y Finlandia, aprovechan su neutralidad para hacerse notar en la escena internacional y hacer publicidad de sus buenos oficios. Según Lottaz, cultivan un enfoque integrador. "Suecia y Finlandia, sin embargo, hace tiempo que dejaron de llamarse neutrales, sino no alineados, e incluso ahora se alejan de este concepto con su entrada en la OTAN", asegura Lottaz.



Lottaz considera que se trata de una escalada del conflicto, que va en detrimento de la estabilidad del continente europeo. El experto en neutralidad considera positivo que se reabra el debate sobre la neutralidad a nivel internacional y nacional. Sin embargo, espera que se mantenga neutral el mayor número posible de países, porque así se desactivarían muchos conflictos. "Sin embargo, la tendencia actual es contraria a la neutralidad. Especialmente en Occidente, la neutralidad suiza se percibe como una ayuda a Rusia y, por tanto, como algo moralmente reprobable.

Algunos analistas y políticos hablan de un punto de inflexión, otros de una nueva Guerra Fría. Esto podría llevar a un resurgimiento del Movimiento de los No Alineados, que por cierto incluyó a Ucrania de 2010 a 2014 bajo la presión de Rusia. Esta organización internacional se fundó durante la primera Guerra Fría por iniciativa de Egipto, India y Yugoslavia y estaba formada por países principalmente de Asia y África que se mantuvieron neutrales en el conflicto Este-Oeste y no pertenecían a ninguno de los dos bloques militares.

Después de 1989, la institución perdió importancia. "Al igual que la OTAN se ha reinventado con la guerra en Ucrania, la alianza de países no alineados podría rehabilitarse, porque ahora vuelve a tener sentido", afirma Lottaz. "Es la misma dinámica". Por ejemplo, China, India, Indonesia, Ghana y los Estados sudamericanos no se han sumado a las actuales sanciones contra Rusia.

India y China persiguen la neutralidad situacional en la guerra en Ucrania, aunque no utilicen oficialmente el término; se mantienen al margen del conflicto. A diferencia de los Estados con neutralidad permanente, como Suiza, no prometen ser siempre neutrales.

Este comportamiento es comparable al aislacionismo de EE.UU al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que en aquel momento se llamaba neutralismo, y que, como sabemos, terminó cuando EE.UU entró en la guerra. Antes, Estados Unidos había sido neutral en las guerras europeas durante 150 años. "Se puede comparar a los Estados Unidos del siglo XIX con la China actual", sostiene el experto en neutralidad. China no intenta forjar alianzas militares. China tampoco está nada contenta con la guerra en Ucrania. China no quiere participar en ninguna guerra. "Sólo en la disputa sobre Taiwán, China estaría dispuesta a ir a la guerra".

El ejemplo de Austria

También en Austria, la comprensión de lo que significa la neutralidad ha cambiado con el tiempo. No en vano, la adhesión a la UE ha propiciado una comprensión más dinámica del término. "Las sanciones económicas no son un problema para Austria porque la neutralidad es puramente militar", afirma la investigadora en materia de seguridad y experta en derecho internacional Elisabeth Hoffberger-Pippan, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Berlín. Pero la UE también ha decidido apoyar militarmente a Ucrania. "En este caso, Austria utiliza el concepto de abstención constructiva. No vota activamente por sí mismo, pero tampoco impide que la decisión respectiva entre en vigor".

El hecho de que Austria participe en organizaciones internacionales como la UE provoca repetidas fricciones, a pesar de que, según el gobierno austriaco, la participación en organismos internacionales es compatible con la neutralidad.

Según Hoffberger-Pippan, es importante que la UE sea receptiva y tenga en cuenta las características especiales de los Estados neutrales. La UE también se ha comprometido explícitamente a ello en los tratados.

A diferencia de Suiza, Austria permite repetidamente el sobrevuelo de aviones de la OTAN, aunque esto es difícil de conciliar con la neutralidad según la opinión jurídica tradicional. "No hay ninguna protesta internacional", dice Hoffberger-Pippan. Uno de ellos se ha desviado de la concepción clásica sin grandes aspavientos. Austria argumenta que no se viola la neutralidad cuando los aviones de la OTAN sobrevuelan el territorio austriaco porque hasta ahora los vuelos no entregan armas a zonas de guerra, sino a otros países de la OTAN.

De vez en cuando se critica el débil estado del ejército austriaco. Se deriva de la ley de neutralidad que los estados neutrales armados deben ser capaces de defenderse para poder impedir el paso de tropas extranjeras o repeler un ataque. "Austria depende de otros Estados de la UE y de la OTAN", dijo Hoffberger-Pippan. Si Austria fuera atacada, puede contar con la solidaridad de la UE. Especialmente los Estados de la UE que también son socios de la OTAN tienen considerables recursos militares y acudirían en ayuda de Austria militarmente.

Si, por el contrario, Francia fuera atacada, por ejemplo, Austria no enviaría tropas para ayudar a Francia en operaciones de combate debido a su neutralidad, pero mostraría su solidaridad por otros medios. Por ello, al igual que Suiza, se acusa a Austria de parasitismo. "Austria quiere un trozo del pastel, pero no quiere participar en la cocción", resume Hoffberger-Pippan la crítica común.

A diferencia de Suiza, donde está sucediendo un intenso debate, en Austria -con alguna excepción- ningún partido quiere ocuparse de la neutralidad; según Hoffberger-Pippan. La neutralidad forma parte de la cultura política y ha sido la máxima de la política exterior y de seguridad austriaca durante años. Sólo el Partido liberal 'NEOS - Das Neue Österreich' se atreve a abordar la cuestión de la neutralidad y ha exigido que se debatan todas las opciones, incluido un ejército de la UE.

End of insertion