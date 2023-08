¿Quién puede adoptar?

En Suiza, después de la aceptación de la iniciativa popular "Matrimonio para Todos", las parejas de mujeres casadas han obtenido acceso a la fecundación heteróloga. © Keystone / Gaetan Bally

Este contenido fue publicado el 29 agosto 2023 - 09:00

Riccardo Franciolli / tvsvizzera.it

Otro idioma: 1 Italiano (it) Bimbi delle coppie omosessuali, figli di un dio minore (original)

La fertilización asistida heteróloga, la gestación subrogada y la adopción son todas formas de convertirse en padres, independientemente de la orientación sexual. Sin embargo, desde un punto de vista legal, no siempre está claro qué se puede o no se puede hacer, y sobre todo, no están claros los derechos de los niños. Todo esto se vuelve aún más complicado cuando se trata de los derechos de las familias arcoíris. Veamos aclaraciones entre Italia y Suiza.

A mediados de marzo, la Comisión de Políticas Europeas del Senado italiano rechazó la propuesta de regulación europea para el reconocimiento de los derechos de los hijos de parejas del mismo sexo y la adopción de un certificado europeo de filiación. La resolución se aprobó con 11 votos a favor y 7 en contra.

Certificado de filiación Es un documento único capaz de demostrar la filiación de los menores y garantizar a los padres residentes en la Unión Europea el derecho a ser reconocidos como madres y padres de sus propios hijos en todos los Estados miembros. Si el Gobierno italiano sigue la indicación de la Comisión, Italia tendría la posibilidad de bloquear el proceso legislativo de la propuesta de regulación europea de filiación, ya que según el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las medidas que afectan al derecho de familia y que tienen implicaciones transnacionales requieren unanimidad de los Estados miembros. End of insertion

¿De qué se trata? En pocas palabras, Italia no quiere reconocer los derechos de los hijos de las familias arcoíris. Además de la negativa en la Comisión, una circular del Ministerio del Interior prohíbe la inscripción en los registros civiles municipales de los hijos de parejas del mismo sexo.

¿Cómo se regula esta cuestión en la Confederación? Veamos las diferencias y similitudes entre Italia y Suiza. (Las respuestas sobre la situación en Suiza han sido coordinadas con Federico De Angelis y Sara Nota de la asociación "Imbarco Immediato").

Fecundación asistida heteróloga

La fecundación heteróloga no plantea problemas en Italia para las parejas heterosexuales. En cambio, en Suiza, solo está permitida la donación de esperma. La donación de óvulos sigue siendo ilegal, aunque el Parlamento el otoño pasado encargó al Gobierno federal desarrollar las bases normativas para legalizar la donación de óvulos.

Una vez nacido, el niño es hijo de ambos padres, incluso del progenitor sin ascendencia biológica. Tanto en Italia como en Suiza.

La situación es diferente para las parejas homosexuales. La fecundación heteróloga no está permitida para una pareja de lesbianas. Para tener un hijo, estas últimas deben ir al extranjero, principalmente a España.

En Suiza, ambas madres solo son reconocidas en el momento del nacimiento si la fecundación heteróloga se realiza en un centro suizo. End of insertion

En Suiza, desde la aprobación de la iniciativa popular "matrimonio para todos" en septiembre de 2021, las parejas de lesbianas casadas tienen acceso a la fecundación heteróloga.

En Italia, una vez que la fecundación asistida da sus frutos, si el bebé nace en uno de los países europeos que permite la fecundación asistida, ambas mujeres se convierten en madres. Sin embargo, si nace en Italia, el recién nacido "pierde" a una madre y solo se registra a la madre que dio a luz. Para eliminar esta injusticia, en enero de 2021, la Corte Constitucional italiana estableció que esta situación es inaceptable, ya que discrimina a los niños. Sin embargo, aún existe un vacío legal.

En Suiza, las parejas de mujeres que optan por la fecundación asistida heteróloga son reconocidas como madres en el momento del nacimiento solo si el tratamiento se realiza en un centro suizo. Si el tratamiento se realiza en el extranjero, solo se reconoce como madre a la madre biológica, mientras que la esposa deberá seguir el proceso de adopción del hijo de su pareja.

La maternidad subrogada está prohibida

La maternidad subrogada está prohibida tanto en Italia como en Suiza. La práctica en la que una mujer lleva a cabo un embarazo de un bebé concebido con el óvulo de una donante (de una de las madres en el caso de parejas lesbianas) y el esperma de un donante (de uno de los padres en el caso de parejas homosexuales) está prohibida tanto para parejas heterosexuales como para parejas homosexuales.

La maternidad subrogada está prohibida tanto en Italia como en Suiza. End of insertion

Sin embargo, es posible acceder a esta práctica en el extranjero, solo en Canadá y Estados Unidos en el caso de padres homosexuales.

Aunque en la mayoría de los países europeos la maternidad subrogada está prohibida, muchos países aún reconocen a los niños nacidos de una madre subrogada. Esto se debe a que los hijos no deben pagar por los errores de sus padres.

En Italia, recientemente, la Corte Suprema de Casación ha prohibido la transcripción automática para estos niños y ha indicado el camino de la adopción en casos particulares, ya que considera que la maternidad subrogada es "contraria al orden público".

En Suiza, la mujer que da a luz siempre es considerada la madre legal. Dado que la maternidad subrogada está prohibida, la madre genética (quien proporcionó el óvulo) no puede reconocer al hijo nacido de una madre subrogada. Sin embargo, se reconoce al padre biológico como progenitor. La otra persona tiene la posibilidad de convertirse en progenitor recurriendo a la adopción del hijo o hija de la pareja.

¿Quién puede adoptar?

En Italia, las parejas heterosexuales casadas pueden adoptar un hijo y, desde 2019, en casos particulares, también las personas solteras. Las parejas homosexuales no pueden adoptar a un niño.

La adopción del "configliolo" (es decir, el hijo o hija del compañero o compañera) dentro de las parejas homosexuales no está reconocida a nivel legislativo, pero fue reconocida por la jurisprudencia en 2014. Por lo tanto, no se trata de una adopción "clásica". No es un simple acto administrativo, sino un procedimiento llevado a cabo ante el Tribunal de Menores.

Según una sentencia de la Corte Suprema de Casación, también se reconoce la adopción en el extranjero de un niño por parte de una pareja homosexual, siempre que no haya un acuerdo de maternidad subrogada con los padres biológicos. Según esta sentencia, la solicitud de transcripción se consideró admisible, ya que la orientación sexual no afectaba la idoneidad para asumir la responsabilidad parental.

En Suiza, la situación se ha vuelto más clara en el último año. En general, la adopción estaba reservada solo para parejas casadas heterosexuales y en ciertas condiciones también para solteros. Desde 2018, las parejas homosexuales y las parejas convivientes también pueden adoptar a los hijos de sus parejas. Finalmente, la adopción también se ha vuelto posible para parejas homosexuales desde el 1 de julio de 2022, cuando entró en vigencia la ley después de la aceptación popular de la iniciativa "Matrimonio para todos".

Adaptado del italiano al español por José Kress

Mostrar más Mostrar más Test mundial de estrés para la libertad de expresión Un pilar fundamental de la democracia se tambalea. ¿Quién protege la libertad de expresión?

Artículos citados Test mundial de estrés para la libertad de expresión

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI