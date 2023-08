"Quienes emigran, regalan su dinero a los seguros de enfermedad”

Tener un buen seguro médico es fundamental en Suiza para cubrir los gastos de una atención hospitalaria. © Keystone / Gaetan Bally

Los suizos en el extranjero deberían poder contratar y utilizar su seguro de enfermedad suizo en otros países. Al menos, así lo solicita una moción presentada ante el Parlamento. Josef Schnyder, autor de la propuesta, explica a swissinfo.ch sus motivaciones.

19 agosto 2023

Cuando los suizos en el extranjero enferman, frecuentemente regresan a Suiza a recibir los cuidados necesarios en el sistema sanitario nacional. Recientemente, la consejera Nacional Elisabeth Schneider-Schneiter, de la Alianza del Centro, expresó su deseo de poner fin a esta práctica.

Pero hay otra idea sobre la mesa: permitir a los ciudadanos suizos que viven en el extranjero mantener su seguro de enfermedad helvético, aunque vivan fuera. El autor de este proyecto es Josef Schnyder, vicepresidente de la organización Swiss Society en Bangkok y miembro del Consejo de los Suizos en el Extranjero. Entrevista.

swissinfo.ch: Josef Schnyder, ¿por qué propone que los suizos en el extranjero puedan contratar voluntariamente seguros de enfermedad?

Josef Schnyder: Vivo en Tailandia, país en donde el número de suizos ha aumentado de 9.000 a 10.000 personas en los últimos tres años. Muchos suizos son jubilados y alrededor de 6.000, según mis cálculos, están en la etapa de la prejubilación. Observamos pues una tendencia. La vida en Suiza es cara, en Tailandia es más barata y el clima es benévolo. El problema es que la ley obliga a los suizos que emigran fuera del país, de la Unión Europa (UE) o de la zona que comprende la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) a renunciar a su seguro de enfermedad suizo, aun cuando hayan cotizado toda su vida para tenerlo.

¿Esto no es acaso parte de una libre elección?

Para mí, estamos ante una cuestión de justicia, y esto me parece injusto. Claramente, cuando se es joven, uno enferma menos. Los padecimientos de salud llegan con la edad. Pero el sistema sanitario suizo no refleja esta realidad. En el caso de los adultos, no hay diferencias (en el pago de las primas) en función de la edad. Todos los grupos etarios pagan las mismas primas.

Esto garantiza que incluso los jubilados estén en capacidad de pagar las primas de su seguro de enfermedad…

Sí, tenemos un sistema de transferencia. Las personas jóvenes en realidad están pagando anticipos a las empresas suizas de seguros de enfermedad. Por lo tanto, para los jóvenes, los seguros médicos son más caros que los seguros privados internacionales. Estos últimos se calculan de otra forma, ofrecen primas diferenciadas en función de la edad. Es más barato para los jóvenes y más caro para los mayores de 65 años.

Si ambos modelos funcionan, ¿qué es exactamente lo que le molesta?

El cálculo del seguro de enfermedad suizo solo opera para las personas aseguradas en Suiza. Es molesto haber cotizado durante 35 años y tener que abandonar el seguro si decides emigrar cuando ya padeces problemas cardiacos o diabetes. En esta etapa, es casi imposible contratar un seguro privado y menos aún a un costo razonable. Por lo tanto, al emigrar, estás regalando tu dinero a las compañías de seguros suizas.

¿Cómo se manifiesta este problema en Tailandia?

Aquí hay muchos suizos que carecen de seguro o tienen uno con una cobertura insuficiente. Es una realidad, aun cuando Tailandia solo autoriza la permanencia si uno tiene un seguro médico. Y estimo que es el caso de una de cada cuatro personas.

Esto involucraría a más de 1.000 compatriotas. ¿Quién se hará cargo de ellos si requieren atención médica?

Es una situación que se convierte en un desafío. Tenemos una organización de ayudaEnlace externo en el seno de nuestra Swiss Society. A veces recibimos solicitudes de compatriotas que necesitan ser hospitalizados y que no tienen un seguro de enfermedad. Y sé que la embajada suiza siempre ha enfrentado grandes dificultades para encontrar familiares en Suiza que puedan pagar.

Hay hospitales que solo tratan a las personas con seguro o si se hacen pagos en efectivo. Pero esto puede ser muy costoso. Conozco a una mujer tailandesa que tuvo que endeudarse para que atendieran a su marido suizo.

¿Qué opina de que muchos jubilados regresen a Suiza a recibir tratamientos médicos?

Esa es otra historia: el turismo médico existe en todas partes, también lo realizan los trabajadores inmigrantes cuyas familias vienen a instalarse a Suiza (para recibir cuidados médicos). Pero entre los 800.000 suizos que viven en el extranjero también hay quien jamás ha cotizado y puede regresar a Suiza en cualquier momento.

Pero vemos también el típico caso de los suizos que emigran a los 60 años, dejan de contribuir y regresan a Suiza los 80 para atenderse de un costoso tratamiento contra el cáncer. Estos casos podrían tratarse en Tailandia con la misma calidad, o incluso mejor. Por ello, sería más inteligente que esta población pudiera conservar su seguro básico suizo y recibir tratamiento en Tailandia, en donde todo es mucho más barato. Esto sería interesante también para las empresas de seguros médicos.

¿Qué tanto podría ahorrarse?

Depende de la clínica. No es indispensable acudir a una clínica privada costosa. Los establecimientos públicos son muy baratos. Ya me ocupé en algún momento de un compatriota que necesitaba una endoprótesis. En una clínica privada habría costado el equivalente a 10.000 francos. Como no tenía dinero, organizamos todo para que fuera tratado en una clínica pública en donde costó 2.000 francos.

En Suiza, los seguros de enfermedad pagan entre 12.000 y 15.000 francos suizos por una intervención de este tipo.

Este paciente no tenía idea de que las clínicas públicas son más baratas. Así que ofrecer información también es algo necesario. Si eres extranjero, las ambulancias casi siempre te llevarán a una clínica privada. Aparentemente, esto se debe a que pagan comisiones, cosa que no sucede en las clínicas públicas.

¿Los suizos aceptarían ser tratados médicamente en Tailandia?

Estoy seguro de que muchos se sienten como en casa aquí. Y hay estupendos médicos en Tailandia.

Los suizos en el extranjero generalmente no pagan impuestos en Suiza. Sin embargo, el dinero de los impuestos es un pilar fundamental del sistema sanitario suizo…

Esto hay que tenerlo en cuenta porque, aunque los criterios cambian en cada cantón, entre el 30 y el 50% del sistema de salud se financia gracias a los impuestos. Por lo tanto, si queremos un sistema justo, entonces tendríamos que reducir en esa misma proporción los beneficios del seguro de enfermedad que recibirían los suizos en el extranjero.

¿Qué posibilidades reales estima que tiene su iniciativa en el ámbito político?

No será fácil, ya que las empresas de seguros médicos poseen una sólida red de contactos en el Parlamento. Para estas compañías es un buen negocio que alguien pague primas hasta los 65 años y después abandone el seguro. Pero esto no es algo justo.

Texto adaptado del francés por Andrea Ornelas

