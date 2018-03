(it)

1968: silbatazo de salida para igualdad sexual 22 de febrero de 2018 - 11:03 El Club de Futbol de las Damas de Zúrich (DFCZ) fue fundado el 21 de febrero de 1968. Fue el primer equipo femenino de ese deporte oficialmente reconocido. En la década de 1920, las mujeres de la Suiza francófona se enfrentaron amistosamente, pero la Asociación Suiza de Fútbol les negó el derecho a disputar partidos oficiales. Incluso después de la fundación del DFCZ, y hasta 1971-72, los equipos femeninos solo podían jugar si estaban afiliados a un club de hombres. El primer campeonato femenino oficial se llevó a cabo en la temporada 1970-71, con 18 equipos incluyendo el DFCZ. Los primeros años del fútbol femenino en Suiza están poco documentados, según el Museo del FCZ, que enriquece sus archivos, invitando al público a participar en ello.