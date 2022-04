A través de SWI, el mundo entero discute sobre neutralidad

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente suizo Ignazio Cassis. ¿Es compatible con la neutralidad expresar la solidaridad con Ucrania? ¿Significa la neutralidad permanecer en silencio ante la agresión rusa? Son preguntas que se hace también la comunidad de lectores de SWI swissinfo.ch. Keystone / Presidential Press Service / Han

La guerra de Rusia contra Ucrania ha supuesto reflexiones fundamentales sobre el concepto de neutralidad, su papel y su interpretación. Durante semanas, la comunidad de lectores de SWI swissinfo.ch de todo el mundo ha contribuido a un interesante intercambio de ideas en diez idiomas.

"¿Qué significa la palabra 'neutralidad'?", comenta con un post una usuaria suiza de Japón, y responde a la pregunta de la siguiente manera: "La neutralidad significa no estar en ningún bando en una guerra. Para mí, las sanciones económicas son también una forma de guerra. Hemos dejado de ser ‘neutrales’ y nos hemos unido a Ucrania".

“Ser neutral significa apoyar a Putin”, dice esta pancarta en una manifestación en Viena, donde también ha surgido un intenso debate sobre neutralidad. Georges Schneider / Picturedesk.com

Por otro lado, se suma la opinión de otro usuario de Japón: "En las antiguas guerras por la supremacía, la neutralidad tenía sentido. Sin embargo, hoy tenemos que tomar una posición entre un Estado que suprime los derechos humanos y un país libre y democrático", escribe Aka Hoppy.

No sólo desde Japón los usuarios de SWI participan activamente en el debate sobre el futuro de la democracia. Desde mediados de marzo, hemos publicado un centenar de contribuciones en diez idiomas diferentes y hemos registrado cientos de reacciones.

Muchos usuarios de Suiza participan también en el debate sobre la neutralidad. "Suiza debe permanecer estrictamente neutral en todo momento", escribe un comentarista francófono, y añade: “La neutralidad es la base sobre la que se construye el poder y el estilo de vida de nuestro país”.

‘Tiktok2021’ es menos categórico: "La neutralidad suiza se considera a menudo una hoja de parra para los deseos mercantilistas de los países 'occidentales'. Por lo tanto, como Suiza, deberíamos pensar en cómo se puede utilizar nuestra neutralidad para el bien de la humanidad en el futuro".

Una nueva definición de neutralidad "no estatal"

Otro usuario de habla inglesa, ‘Nick Kyriazi’, expresa sus ideas a través del siguiente comentario: "Propongo una nueva definición de neutralidad: el Gobierno no toma partido. Los individuos y las empresas deben decidir de qué lado están. Me pregunto, por ejemplo, si debo seguir comprando productos de Apple porque no me gusta la idea de apoyar al Gobierno chino por la opresión de Hong Kong y de la población uigur".

En las primeras semanas, numerosos usuarios de Ucrania y Rusia participaron en el debate sobre la neutralidad en SWI swissinfo.ch. No es sorprendente, ya que el término ‘neutralidad’ se ha utilizado en repetidas ocasiones en las negociaciones entre los dos Estados para poner fin a la agresión rusa. En una entrevista con medios de comunicación independientes rusosEnlace externo, el presidente ucraniano Zelenski declaró que cualquier acuerdo de paz con una Ucrania ‘neutral’ debería someterse al juicio del pueblo ucraniano mediante un referéndum.

No obstante, no dio detalles sobre la forma que podría adoptar la neutralidad de su país. Hay muchas variantes de neutralidad y no será fácil encontrar una que satisfaga las exigencias opuestas de Kiev y Moscú. El 7 de abril, Zelenski declaró al Jerusalem PostEnlace externo: "No podemos hablar de Ucrania como la 'Suiza del futuro'; nuestro país no podrá serlo por mucho tiempo".

"Deseo con todo mi corazón que el pueblo de Ucrania pueda vivir como Suiza", manifestó Zelenski a través de un enlace de vídeo en una manifestación en la capital suiza, Berna. © Keystone / Peter Klaunzer

Grandes obstáculos para una solución ‘sostenible’

Eric Golson, de la Universidad de Surrey (Reino Unido), investiga las guerras comerciales. En su opinión, las declaraciones de intenciones del presidente ucraniano sobre la política de neutralidad tienen sentido. Sin embargo: "Para mantener la neutralidad a nivel nacional a largo plazo, son necesarias una sociedad civil fuerte y unas instituciones estatales sólidas y creíbles". Pero, en la actualidad han quedado destruidas debido a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Además, está la dimensión internacional, subraya Golson, que escribió su tesis sobre la neutralidad de Suiza, Suecia y España durante la Segunda Guerra Mundial. Un referéndum dentro de Ucrania sobre el tema, afirma el experto británico, daría sin duda "más credibilidad a la neutralidad".

El politólogo suizo Pascal Lottaz, que enseña "estudios de neutralidad" en la Universidad japonesa de Waseda, está de acuerdo: "Es una buena idea y también una protección para el presidente. Zelenski debe ser capaz de anclar cualquier acuerdo futuro en la población". Pascal Lottaz está positivamente impresionado por el debate que se ha mantenido a través de SWI en diez idiomas: "El tema se ha desarrollado en muchas direcciones y genera diferentes opiniones. A menudo se menciona la compensación entre los instrumentos económicos y militares, y ese es el quid de la cuestión". Por supuesto, el debate sobre neutralidad afecta directamente a Suiza, un país tradicionalmente neutral.

A raíz de las sanciones de Suiza contra Rusia, la derecha conservadora suiza ha propuesto una iniciativa popular para definir la "neutralidad total" a nivel constitucional. Eso prohibiría al Gobierno participar en sanciones económicas en el futuro. Hasta ahora, Suiza ha seguido una "neutralidad diferencial", que permite medidas como la que se está aplicando en el caso de Ucrania.

"¿Neutral ante las atrocidades?"

No obstante, el laboratorio de ideas (thinktank) liberal Avenir Suisse se muestra favorable a esta interpretación más abierta de la ‘neutralidad’: "No vemos ninguna violación de los principios de neutralidad establecidos en los Convenios de La Haya ni siquiera en una cooperación aún más estrecha con la OTAN y la UE", afirma Lukas Rühli, que ha redactado un nuevo informeEnlace externo sobre política de seguridad para Avenir Suisse: "Cabe sospechar que en un futuro caracterizado por una mayor bipolaridad entre las democracias liberales y las autocracias capitalistas de Estado, Suiza interpretará cada vez más su política de neutralidad a favor de los países de su propio grupo de valores".

Un usuario italiano lo resumió en el debate de SWI tras conocerse los crímenes de guerra rusos en Ucrania: "¿Cómo podemos permanecer neutrales ante estas atrocidades?"

