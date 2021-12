Agricultores de EEUU contra Syngenta por el herbicida relacionado con el Parkinson

El Paraquat se vende en EE.UU. desde los años 60 y, a través de adquisiciones, fusiones y escisiones, acabó en manos de Syngenta. Keystone / Charlie Neibergall

Se acumulan las demandas contra Syngenta en Estados Unidos por parte de sectores agrícolas expuestos a su herbicida, el Paraquat. La resolución de las demandas podría suponer miles de millones para la multinacional con sede en Suiza.

21 diciembre 2021

Doug Holliday, un agricultor del medio oeste, además de ocuparse del ganado ha cultivado durante décadas maíz y soja en los campos de Greenfield, una localidad rural de 2 000 habitantes en el estado de Iowa.

Su granja abarcaba miles de hectáreas de terreno. Este estadounidense de 59 años, casado y con tres hijos, esperaba una jubilación tranquila después de haber reducido hace tres años el tamaño de su explotación agrícola a 225 hectáreas. En lugar de ello, ha optado por luchar contra uno de los principales productores de pesticidas y semillas del mundo, el grupo suizo Syngenta.

Durante muchos años, Holliday utilizó grandes cantidades de Paraquat, que se vende en todo el mundo con el nombre de Gramoxone. Este herbicida se utiliza para controlar las malas hierbas invasoras que afectan a los cultivos. En Estados Unidos se utiliza principalmente en los cultivos de soja, algodón y maíz además de en los huertos.

En la última década varios estudios han relacionado este herbicida con un riesgo mayor de desarrollar Parkinson. Esta enfermedad es la décima causa de muerte en Estados Unidos entre los mayores de 65 años, con unas 35 000 muertes en este grupo de edad en 2019. Un estudio encargado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, publicado en 2011, muestra que las personas que han utilizado o utilizan este producto corren un riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson dos veces y media más alto que el resto de la población.

"Sin saber nada de eso, utilicé el Paraquat en una gran explotación agrícola en los años 90", señala Doug Holliday en una entrevista telefónica con SWI swissinfo.ch. "Lo manipulé con mis propias manos y tuve que verterlo en el pulverizador muchas veces porque solo se vendía en bidones de 2,5 galones (algo más de once litros)".

El Paraquat se vende en EE.UU. desde la década de 1960 y, a través de adquisiciones, fusiones y escisiones, ha acabado en manos de Syngenta, con sede en Basilea. Según Syngenta, el pesticida ya no está a la venta en 72 países, incluidos Suiza y China, pero se sigue vendiendo en otros 27 como Estados Unidos, aunque esté clasificado como herbicida de uso restringido. Eso significa que para hacer uso del producto se requiere una formación específica y una acreditación.

"Está prohibido incluso en China, aunque los chinos sean ahora los dueños de Syngenta", comentó Holliday. "Somos casi como conejillos de indias y todo el mundo acaba pagando las consecuencias".

Algunos agricultores y agricultoras, incluido Holliday, han decidido tomar cartas en el asunto. Varios bufetes de abogados les animaron a denunciarlo ya que hallaron un paralelismo con el caso de otro herbicida popular, el Roundup, que causa el linfoma no-Hodgkins, un tipo de cáncer.

El Roundup era producido por la empresa agroquímica estadounidense Monsanto hasta que fue adquirida por el grupo farmacéutico alemán Bayer. En julio de este año, Bayer ya había reservado 16 000 millones de dólares para cubrir los litigios relacionados con 125 000 demandas, de las cuales se han resuelto unas 96 000. El resto está a la espera del resultado de un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La posibilidad de que un gigante de los productos agroquímicos llegue a otro gran acuerdo ha provocado una oleada de anuncios que animan a los agricultores estadounidenses que padecen la enfermedad de Parkinson y que han utilizado el Paraquat a presentar reclamaciones legales contra Syngenta.

"No veo mucho la televisión, pero incluso yo he visto los anuncios. También están en todas las redes sociales", asegura Holliday.

En mayo el agricultor presentó una demanda colectiva -a la que se sumaron al menos 100 de sus colegas- contra Syngenta en el Tribunal de Distrito de Iowa. Acusan a Syngenta de no haber advertido a la comunidad agrícola de los peligros conocidos y de los riesgos potenciales asociados al uso del Paraquat. La demanda alega que no se analizó con regularidad ni se probó adecuadamente el producto, que se vendió pese a generar inseguridad respecto a la salud y que finalmente no se hizo nada por subsanar los errores.

En última instancia, Holliday quiere que Syngenta pague las pruebas médicas y el seguimiento de la enfermedad de Parkinson. El objetivo es garantizar la detección temprana de la enfermedad para él y sus colegas.

Se acumulan las demandas

La demanda de Doug Holliday es una de las 380 demandas colectivas presentadas en Estados Unidos contra Syngenta. La empresa suiza ha rechazado la supuesta infracción. No hay "ninguna prueba creíble" de que el Paraquat provoque la enfermedad de Parkinson, afirmó en repetidas ocasiones. Califica las reclamaciones de "infundadas" y asegura que luchará contra cualquier acción legal.

En un correo electrónico enviado a SWI swissinfo.ch, Syngenta añadió que "no podía hacer comentarios en este momento debido a los litigios en curso y a las normas del periodo de silencio". La empresa está trabajando actualmente en una solicitud de salida a bolsa en Shanghai. Para evitar cualquier riesgo de manipulación indebida de la información, muchas empresas como Syngenta optan por un periodo de silencio de dos semanas antes de la primera cotización, independientemente de cualquier requisito legal.

De nuevo en Estados Unidos, en junio, un tribunal dictaminó que todas las demandas federales relacionadas con Syngenta debían consolidarse en una demanda colectiva en el Distrito Sur de Illinois. La jueza de distrito de EE.UU. Nancy Rosenstengel, que llevará el caso, ha fijado la fecha del juicio, el 15 de noviembre de 2022. A mediados de octubre, se contabilizaban 330 acciones en los tribunales federales y 50 en los estatales. No obstante, se desconoce el número de personas implicadas.

En su informe financiero semestral, publicado a finales de agosto, Syngenta reveló que había "llegado a un acuerdo de conciliación con ciertos demandantes del Paraquat" y que había pagado 187,5 millones de dólares a un fondo de conciliación en julio. La empresa también reitera que considera que todas las denuncias carecen de fundamento y que el acuerdo de conciliación existe "con el único propósito de poner fin a estas denuncias".

Preocupación en Suiza

Aunque el Paraquat está prohibido en Suiza desde 1989, el gobierno está cada vez más preocupado por el impacto de la exposición a los pesticidas en la salud de los agricultores. A petición suya, se elaboró un informe sobre el tema con vistas a un plan de acción nacional para reducir el uso de productos fitosanitarios. Ambos fueron publicados en 2017.

Un meta-análisis de la literatura científica realizado para el informe concluye que hay "evidencia moderada" que relaciona la exposición al Paraquat con la enfermedad de Parkinson. El informe afirma que la exposición a cualquier producto fitosanitario mediante su uso regular conlleva un riesgo del 50% o más de desarrollar Parkinson. No obstante, considera que se necesitan más pruebas para la exposición a tipos particulares de plaguicidas y agentes activos. Sin embargo, hasta ahora no se ha avanzado en la recopilación de estas pruebas.

"Ningún estudio en Suiza ha analizado la salud de los agricultores y el uso de agroquímicos", afirma Aurélie Berthet, investigadora de Unisanté, el centro de medicina general y salud pública de la Universidad de Lausana, y coautora del informe de 2017. "Otro problema es que en Suiza los médicos no registran la profesión de sus pacientes. Así que no tenemos información sobre las enfermedades profesionales, lo que sería excelente para los estudios epidemiológicos".

Cuestión de mucho dinero

Según una información publicada por Syngenta, el Paraquat representa actualmente menos del 2% de sus ventas totales y el 1% de sus beneficios. Sin embargo, podría convertirse en un problema a largo plazo para la empresa, tanto en términos de publicidad negativa que afecte a la facturación como en términos de coste financiero. Esto último no puede cuantificarse en estos momentos. Pero los 187,5 millones de dólares reservados para el caso representan probablemente solo la parte pequeña de una cantidad total cuyo alcance puede no conocerse hasta dentro de varios años.

En el caso del Roundup de Monsanto, las primeras denuncias se presentaron en 2015, pero no fue hasta 2020 cuando Bayer aceptó el acuerdo inicial de 10 900 millones de dólares, que luego se incrementó a 16 000 millones en 2021. Y es posible que haya que esperar hasta el año que viene para que los demandantes puedan acceder a ese dinero.

En el caso del Paraquat, la espera puede ser demasiado larga para algunas víctimas de la enfermedad que pueden morir antes de que se llegue a un acuerdo. Doug Holliday, que sigue en buena forma, podría ser uno de los afortunados.

"Lo fundamental es el acuerdo financiero y las pruebas", añade Holliday. Necesitamos pruebas para que las personas que han estado en contacto con el Paraquat puedan seguir adelante y tomar los medicamentos necesarios para frenar el Parkinson".

Traducido del francés por Carla Wolff