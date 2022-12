Cómo buscan oro entre la basura en Suiza

Una maqueta de KEZO Hinwil en una vitrina del ala administrativa. Esta planta no solamente incinera los residuos, sino que también abre nuevos caminos en la recuperación de metales. Thomas Kern/swissinfo.ch

Suiza es una de las naciones punteras en la recuperación de metales y despierta cada vez más interés a nivel internacional por su alta rentabilidad. Visitamos una instalación pionera con una delegación japonesa. Reportaje.

Daniel Böni hurga en el contenedor. “Estas se encuentran siempre”, dice y vuelve a meter la mano para entresacar tres bolas de bocha. Una ya está demasiado oxidada, pero con las otras dos se podría todavía jugar una partida. Los suizos tiran las bolas de bocha a la basura. Este dato es preocupante para un país que se enorgullece tanto de sus altas cuotas de reciclaje.

Daniel Böni, gerente de KEZO Hinwil. Thomas Kern/swissinfo.ch

Böni es gerente de esta planta de eliminación y reciclaje de residuos. Hoy muestra el recinto a una delegación japonesa. La KEZO en Hinwil es una planta pionera en la recuperación de metales. Filtra la basura de los hogares y las empresas de Suiza. La basura doméstica suiza se incinera. La ceniza es el producto de esta incineración. Las bolas de bocha en la ceniza no interesan. Lo que realmente se busca son metales como aluminio, platino y oro.

“A veces también encontramos un collar de oro o un lingote muy pequeño. A lo mejor ocurre porque la abuela lo ha escondido demasiado bien. A la hora del desalojo de la vivienda, estas cosas van a parar al basurero”, explica Böni. La verdadera razón por la que es rentable recuperar los metales de la basura es la chatarra electrónica, que contiene partículas de metales preciosos.

Un negocio rentable

“Renta mucho con el actual precio del oro”, se alegra Böni. Pero el negocio no únicamente es rentable gracias al oro: “Si en lugar de recibir un sueldo, me hubiese quedado con los beneficios de la venta del metal, estaría mucho mejor.” Sin embargo, la recuperación de metales no es solo interesante desde el punto de vista económico, también lo es por su importancia ecológica, insiste el gerente. Tiene la misma importancia que el aprovechamiento de la energía que se genera con la incineración de los residuos, añade.

El primer paso tras la incineración es retirar todo el metal ferroso de las cenizas de residuos con un imán. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

Cuando se inauguró la planta de KEZO hace 15 años, no estaba claro que el principio iba a funcionar. Hoy existen en Suiza cinco plantas con este sistema y otras dos están proyectadas. En breve se filtrará el oro de todos los residuos urbanos suizos. En comparación internacional, Suiza es una excepción. “Nadie en el mundo lo hace como nosotros”, resalta Böni, que está firmemente convencido del funcionamiento del sistema.

La incineración de la basura como excepción

La planta de KEZO en Hinwil está diseñada, principalmente, para la incineración de la basura no reciclable. La “incineración de residuos” es algo habitual en Suiza, pero una excepción en el contexto internacional: según datos del Banco Mundial, se incinera a nivel global solo el 11% de los residuos urbanos. Por ejemplo, en América del Norte, este porcentaje es apenas más alto. En ese subcontinente, más de la mitad de la basura se deposita en vertederos. Japón, sin embargo, se acerca bastante a Suiza: solo el 1% de los residuos urbanos va a parar en vertederos, mientras que el 80% se incinera. Estos datos fueron publicados por el Banco Mundial en el libro What a Waste 2.0. En atención a estos datos, no es sorprendente que los visitantes japoneses de la empresa Hitachi Zosen ya estén familiarizados con este tipo de tratamiento.

Böni, por su parte, enumera las ventajas que tiene la incineración para la recuperación de metales: “Con la incineración se contrae el metal, lo cual hace más fácil la separación de los distintos tipos de metales.” Fragmentos sueltos de papel de aluminio, por ejemplo, se concentran y forman pequeñas masas compactas.

A los visitantes, Böni les explica con más ahínco aún la importancia del mecanizado en seco de las bolsas de basura. Las máquinas de filtrado se atascan enseguida con la más mínima humedad de los materiales.

Ceniza seca sin polvo

El sector de la gestión de residuos mira con reservas el tratamiento en seco de la ceniza. Existe el prejuicio de que la ceniza seca de fondo dispersa el polvo por todos los lados, lo cual supone un riesgo para la salud de los empleados. En Hinwil, sin embargo, no parece que las partículas finas logren traspasar los ventanillos. Las instalaciones están limpias. Así lo confirman a Böni los visitantes con una inclinación de la cabeza. El tratamiento en seco de la ceniza es una excepción. A día de hoy existen en Suiza cinco instalaciones, y dos más están proyectadas. Suecia tiene una planta de este tipo, e Italia tiene seis. “Italia aboga por esta tecnología para ahorrar agua”, explica Böni.

Los residuos domésticos se depositan en un silo de Hinwil (izquierda); el gerente, Daniel Böni, ante una pila de metales ferrosos. Es lo primero que se separa de las cenizas tras la incineración. Thomas Kern/swissinfo.ch

Exposición de las diferentes calidades y grados de finura del metal recuperado. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

Daniel Böni conversa con un miembro de la delegación de Hitachi Zosen durante la visita a la planta ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

El proceso tiene lugar en un sistema cerrado, incluye sacudidas, vibraciones, soplidos y tamizaje. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

El visitante japonés mira a través de la mirilla las cenizas que pasan volando. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

Las instalaciones permanecen limpias y no hay ningún olor a basura. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

Aunque el objetivo sea evitar los residuos en la medida de lo posible, los restos de ceniza que quedan al final también se entierran en vertederos en Suiza. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

En Europa, la planta de clasificación más moderna de escoria entró en servicio en 2016. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

La escoria seca se almacena en el silo situado en el tejado de la planta para evitar que se interrumpa el proceso de recuperación. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

El nombre de la empresa en la máquina describe en una palabra la etapa del proceso. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

Saco relleno de granulado de aluminio muy puro. Así, el material puede fundirse directamente y transformarse en nuevos productos ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

Vista del Oberland zuriqués desde el tejado de KEZO HInwil. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

En una primera etapa se extrae con un imán todo el metal ferroso de la ceniza residual. Luego, los empleados sacan a mano todas las bolas de bocha y los motores de aspiradores de la ceniza. Después, el material es procesado en una planta automática que ocupa varios pisos del inmueble. Con sus máquinas y cintas transportadoras este sistema filtra con tamices cada vez más finos el material. A lo largo de estas fases del procesamiento, el zumbido de los motores es constante. El ruido de las partículas al chocar contra tubos y cristales es cada vez menor a medida que su tamaño se va reduciendo. Al final solo se escucha un murmullo silencioso.

Apenas un tarro de oro

“Es un proceso de producción. Estamos produciendo metales”, comenta Böni. En un día se llega a generar así una cantidad de 1,2 toneladas de granulado de aluminio puro. Las máquinas separan el aluminio de otros metales gracias a su peso más ligero. Con este método de explotación, la producción anual de metales preciosos alcanza alrededor de 540 toneladas. En el contenedor abierto con los metales preciosos hay partículas que relucen. A modo de prueba y con cuidado, los visitantes sacan con la mano un puñado de este material poligonal. Algunas partículas brillan. ¿Es realmente oro?

Aunque amarillas y brillantes, no son placas de oro. Pero hay muchos otros metales valiosos que hacen que el proceso de recuperación merezca la pena. ©2022 Thomas Kern/swissinfo.ch

Pero el oro en Hinwil no llega a llenar un tarro. La KEZO vende los metales preciosos sin separarlos. Esta mezcla contiene, por ejemplo, cobre, paladio y oro. Decisivo para la rentabilidad de este negocio es el precio de mercado del aluminio y de los otros metales preciosos. “A veces logramos beneficios extraordinarios, otras veces tenemos que lidiar con muchos problemas”, explica Böni. Los precios de los metales son importantes en lo económico. Desde el punto de vista ecológico, se ahorran equivalentes de CO 2 con este tipo de procesamiento de metales, ya que la recuperación de metales consume menos energía que la minería, prosigue el gerente.

Sin embargo, la ceniza que sobra al final del procesamiento se entierra en vertederos, también en Suiza. Es algo que critica Simon Retailleau, que trabaja en las oficinas zuriquenses de Hitachi Zosen: “Al igual que en otros países, se podrían utilizar estos residuos de ceniza para la fabricación de cemento o en la construcción de carreteras.” Para Retailleau es difícil entender por qué no se hace. Preguntada por este medio por las razones, la Oficina del Medio Ambiente de Suiza contesta que la escoria de las plantas de incineración supera los valores límites admitidos para su uso en la producción de cemento. Tampoco se permite su rareficación. “Por lo tanto, los vertederos son indispensables en Suiza para impedir que materiales contaminados […] se introduzcan en el medio ambiente”, responde en un escrito la dependencia, que al mismo tiempo aclara que en Suiza se depositan en vertederos seis millones de toneladas de “residuos de desmantelamiento” y doce millones de toneladas de “material excavado” que no superan los valores límites y que, por tanto, se podrían reutilizar en la construcción.

¿Filtrará también Japón el oro de sus residuos urbanos?

Durante la visita de la planta, los representantes de Hitachi Zosen expresan reiteradamente y con fórmulas cada vez más expresivas lo mucho que les interesa lo que están viendo.

Daniel Böni con tres representantes de Hitachi Zosen. La Jefa de Investigación, Sachiko Oochi, es la tercera de izquierda a derecha. Thomas Kern/swissinfo.ch

Sachiko Oochi es el jefe de la delegación nipona que dirige el departamento de investigación de la empresa en Japón. Tras la visita, Oochi se muestra sorprendido por la dimensión de las instalaciones: “Me ha sorprendido el tamaño de la planta”, dice, subrayando lo mucho que han aprendido, a pesar de las cantidades mucho mayores de ceniza que genera Japón. “Tenemos que analizar escrupulosamente si Japón puede emprender la misma senda. Pero, en mi opinión, merece la pena tomarlo en consideración.” El futuro dirá si Japón algún día también se dedicará a extraer oro de sus basuras.

