Cassis, un ministro suizo “a la Trump” 04 de junio de 2018 - 10:14 Para la exministra suiza de Asuntos Exteriores, Micheline Calmy-Rey, las observaciones del actual responsable de la diplomacia helvética, Ignazio Cassis, cuestionando la política de la ONU en Palestina revelan una actitud comparable a la del presidente de Estados Unidos, Donal Trump. “Tiene un poco el comportamiento a la Donald Trump: tuiteo cualquier cosa que me pasa por la cabeza”, subrayó la otrora consejera federal en referencia al jefe de la diplomacia helvética. Al participar el domingo (03.06) en la emisión ‘Forum’ de la Televisión Suiza de expresión francesa (TSR), Calmy-Rey subrayó que no quedaba claro lo que Cassis esperaba lograr con sus comentarios. + Sorprendentes declaraciones de Cassis sobre la UNRWA Cabe recordar que a su regreso de Jordania, a mediados del mes pasado, Cassis declaró a la prensa que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos UNRWA constituía un obstáculo para la paz en Medio Oriente. “Mientras los palestinos vivan en campos de refugiados, querrán regresar a su patria. Al apoyar a la UNRWA, nosotros mantenemos vivo el conflicto. Es una lógica perversa, porque de hecho, todos quieren poner fin al conflicto”, subrayó el ministro. También habló de los refugiados palestinos, y se refirió a su derecho de regresar a sus tierras como un “sueño irrealista”: “Los refugiados sueñan con regresar a Palestina. Mientras tanto, ya no hay 700 000 refugiados palestinos en el mundo [como en 1948], sino 5 millones. No es realista que ese sueño se convierta en realidad para todos. Sin embargo, la UNRWA mantiene esa esperanza. Para mí, la pregunta es: ¿La UNRWA es parte de la solución o del problema?”, dijo Cassis en mayo. + El retorno de los palestinos es un derecho, no es un sueño Calmy-Rey manifestó en la emisión de la TSR que no se entendía el objetivo de las declaraciones de Cassis y añadió que no era de extrañar que “al poner en tela de juicio una política mantenida de manera consistente durante décadas por la comunidad internacional”, Ignazio Cassis enfrentara reacciones. Perjuicio para imagen suiza En efecto, las declaraciones del ministro de Exteriores generaron consternación y críticas. Despertaron incluso la inquietud de una eventual reorientación de la diplomacia helvética hacia los puntos de vista de Israel y Estados Unidos. Representantes de alto nivel de las Naciones Unidas también se quejaron ante la misión suiza en Nueva York y cuestionaron la candidatura helvética para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. Calmy-Rey recordó que “Suiza siempre ha apoyado a la UNRWA, las resoluciones de la ONU y su implementación”. En su opinión, “el problema no es la UNRWA, sino que no haya ningún proceso de paz en marcha” y, en un contexto semejante, advirtió, expresiones similares “no ayudan a la resolución del conflicto palestino-israelí”. “Creo que Suiza ha perdido parte de sus activos, no solamente para el Consejo de Seguridad, sino también en el plano internacional. Suiza es un negociador honesto, y temo que esto ponga en duda nuestra credibilidad como país que participa en la promoción de la paz”, subrayó Calmy-Rey. “Niega a palestino derecho a la dignidad” El comisario general de la UNRWA, Pierre Krähenbühl abundó sobre el particular en otra emisión de la TSR: “En el trabajo que hacemos en uno de los lugares más polarizados del planeta, con frecuencia recibimos observaciones. La sorpresa en este caso fue que tales declaraciones fueran hechas al regreso de una visita al terreno”, explicó. Al igual que Calmy-Rey, evocó el vínculo entre su organización y Berna. “Suiza apoya a la UNRWA desde hace décadas, esto es un compromiso extremadamente fuerte, muy valiente. Así que estas observaciones causaron sorpresa, por ello y porque parecen reducir 5 millones de refugiados a ciudadanos de segunda clase, negándoles el derecho a la dignidad”, enfatizó Krähenbühl En su opinión, “aquellos que están preocupados con la cuestión del derecho al retorno deberían participar activamente en el establecimiento de una solución de dos Estados que daría a los refugiados palestinos la opción de establecerse en un futuro Estado palestino independiente”. Tensiones actuales: Soldados israelíes mataron a un palestino que intentaba infiltrarse en Israel desde la Franja de Gaza, anunció este lunes un comunicado del ejército israelí. "Los soldados desbarataron una tentativa de infiltración" de "dos terroristas que dañaron la valla de seguridad y que estaban armados con un hacha", indicó el comunicado. Los soldados dispararon contra los dos palestinos matando a uno de ellos, agregó. En la víspera, la aviación israelí atacó 15 objetivos de Hamas, el movimiento islamista que gobierna la Franja de Gaza, en represalia a disparos de cohetes provenientes del enclave palestino. Desde el 30 de marzo, cuando comenzaron las manifestaciones de protesta en la frontera de la Franja de Gaza con Israel, al menos 125 palestinos murieron víctimas de los disparos de soldados israelíes. Los palestinos se manifiestan por el retorno a la tierra de la cual fueron expulsados en 1948 y el fin del bloque que Israel impone a la Franja de Gaza desde hace 10 años. Fuente: Reuters