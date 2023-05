Panel CDS: Credit Suisse AT1 wipeout won't prompt payout

Más malas noticias para los tenedores de bonos: las impugnaciones legales a la condonación van a continuar. © Keystone / Peter Klaunzer

Un panel encargado de supervisar el mercado de swaps de incumplimiento crediticio ha declarado que la depreciación de los bonos de nivel 1 adicional de Credit Suisse Group AG no provocará el pago de un seguro.

Este contenido fue publicado el 18 mayo 2023

Bloomberg

El Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito dictaminó en una reunión celebrada el miércoles que la controvertida liquidación de los bonos de alto riesgo no dará lugar a un pago de los swaps de impago vinculados a la deuda subordinada del banco, según un comunicado publicado en su página web.

En su decisión, más rápida de lo esperado, la comisión consideró que los títulos AT1 eran de hecho de rango inferior a los bonos subordinados subyacentes a los swaps.

Con los swaps de Credit Suisse ligados a la deuda subordinada disparándose tras la adquisición de UBS Group AG, la operación parecía una apuesta exótica que podría haber generado enormes ganancias.

La sentencia vuelve a poner en el punto de mira a un panel opaco que representa a los mayores operadores y negociadores del mundo de los CDS, que también son los encargados de hacer cumplir las normas del mercado. Y es el último giro en la debacle de la deuda de Credit Suisse, que ha avivado grandes divisiones en el mercado.

Por un lado, fondos como FourSixThree Capital y Diameter Capital Partners han estado comprando la protección contra impagos vinculada a otro conjunto de bonos junior de Credit Suisse, apostando a que el panel fallaría a favor de un pago. Por otro lado, los participantes en el mercado de Citigroup Inc, Barclays Plc y JPMorgan Chase & Co. habían estado diciendo a sus clientes que era probable que los AT1 se consideraran más subordinados que las notas subordinadas vinculadas a los swaps de impago, lo que hacía improbable un pago.

Sin participación de Credit Suisse

Los 11 miembros votaron todos a favor de descartar la cuestión como desencadenante de los swaps. Credit Suisse, uno de los miembros del panel desde el 29 de abril, no formó parte de las deliberaciones, según el comunicado.

El precio de los swaps de impago vinculados a la deuda subordinada del banco subió este mes antes de que se pidiera al panel que considerara el posible desencadenante, pero ha recortado parte de las ganancias esta semana. Dados los cientos de páginas de documentos de apoyo que acompañaban a la pregunta, la rapidez con la que el comité emitió un dictamen tomó por sorpresa a algunos participantes en el mercado.

El panel incluye a Bank of America Corp, Barclays Plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc y JPMorgan Chase & Co. Mizuho Securities Co. Ltd, Elliott, Citadel y Pacific Investment Management Company también forman parte del comité.

La obligación subyacente a la que hacía referencia el participante en el mercado, que presentó la pregunta, era un bono denominado en libras esterlinas emitido hace 23 años y con vencimiento en 2020. El panel dictaminó que los tenedores de estos bonos eran "acreedores prioritarios" frente a los tenedores de AT1 y, como tales, los pagarés AT1 son "obligaciones excluidas" en lo que respecta a los swaps.

Los portavoces de Bank of America, Citi, Elliott, JPMorgan, Goldman Sachs y Pimco declinaron hacer comentarios. Los representantes de Barclays, BNP, Citadel, Credit Suisse, Deutsche Bank y Mizuho no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

Muy técnico

Las cuestiones que suelen plantearse al panel se refieren a si se ha producido un hecho específico en la deuda de un emisor que pueda desencadenar el pago del seguro. Las deliberaciones suelen ser muy técnicas y su resolución puede llevar semanas. El libro de normas en el que se basa la CDDC, las denominadas definiciones de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), se actualizó por última vez en 2014 y el panel dispone de cierto margen de discrecionalidad.

El año pasado, el panel se vio en la tesitura de solicitar ayuda al Tesoro estadounidense para facilitar la liquidación de los pagos de seguros vinculados a la deuda soberana rusa. Mientras tanto, en 2021, los compradores de protección de Europcar Mobility Group que no poseían deuda subyacente de la empresa se quedaron sin nada, debido a la escasez de bonos para liquidar los contratos en la subasta.

El total de swaps de impago pendientes vinculados a la deuda de Credit Suisse ascendía a 19.600 millones de dólares de volumen nocional bruto a 5 de mayo, según datos de Depository Trust & Clearing Corporation. La DTCC no desglosa el volumen vinculado a la deuda preferente y subordinada del prestamista suizo.

El mercado de swaps de incumplimiento crediticio ascendía a 9,7 billones de dólares en todo el mundo a finales del año pasado, según datos del Banco de Pagos Internacionales. Esto supone un descenso del 84% respecto a finales de 2007. El mercado se redujo después de que los reguladores de EE.UU. y Europa introdujeran más medidas para estandarizar y centralizar el mercado como parte de un esfuerzo por mitigar los riesgos para los participantes.

Por ejemplo, los organismos de control exigen ahora la compensación central de algunos contratos, con el fin de aumentar la transparencia de los precios.

