Peter Maurer del CICR: “Hubo logros, eso es lo que importa”

Yemen, 2015: Peter Maurer entre los escombros de los edificios bombardeados por la aviación saudí Keystone/EPA/Yahaya Arhab

El tiempo en que Peter Maurer se desempeñó como presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estuvo marcado por numerosas crisis. Entre otras, la guerra en Siria, la de Afganistán, el conflicto en Ucrania, así como la persecución de la minoría rohinyá en Myanmar. En esta entrevista, Peter Maurer evalúa retrospectivamente la década en la que debió conducir la organización internacional con sede en Ginebra.

Este contenido fue publicado el 14 agosto 2022 - 09:00

Barbara Lüthi, SRF

¿Señor Maurer, cuál es su sentimiento al concluir estos últimos diez años al frente de la Cruz Roja Internacional?

Peter Maurer: Siento una satisfacción grande por todo aquello que pude hacer. Estoy convencido que ahora es el momento oportuno para retirarme. Siento algo de melancolía porque en este periodo conocí muchas personas y tuve muchos intercambios interesantes. Pero, en general, creo que no dejamos de actuar en ningún conflicto internacional importante y siento que fue un buen momento para el CICR.

¿Se considera una persona diferente a aquella que hace diez años asumió la presidencia de la organización?

Creo que confrontar y vivir los efectos del conflicto me cambió, en particular porque en muchas ocasiones me encontré en el centro mismo de esas crisis. Me sorprendió el hecho de descubrir que, en cierta forma, es casi más fácil vivir el conflicto en forma personal que a través de las imágenes de los medios de información.

A la escucha: encuentro con un socorrista en Israel, 2013. ICRC

Cuando se visita las zonas de guerra y se habla con la gente, el horror tiene proporciones diversas. Siempre es terrible, pero se puede comprender mejor. Cuando uno solamente ve imágenes, puede enloquecer. El horror real es menos impresionante que el imaginario.

Su trabajo consiste en hablar y negociar con todos los actores en conflicto. Incluso esta imparcialidad es de vez en cuando motivo de crítica. ¿Cómo se puede conversar, por ejemplo, con personas involucradas en violaciones del derecho internacional?

En primer lugar, hay que escuchar a las fuerzas confrontadas y comprender cómo se pudo llegar a ese punto. Es necesario tener empatía con cada una de las partes, aunque sea difícil. Si se ve al interlocutor como la persona que solamente irrespeta los derechos, que viola o comete actos de terrorismo, se cae en una lógica de estigmatización. Es necesario salir de esta lógica de pensamiento para poder realizar un trabajo de mediación creíble y neutral.

Irak, 2019: Peter Maurer escucha los testimonios de familias en Mosul. Ibrahim Sherkhan

Hablar con todas las partes y tratar de comprender mejor las diferentes posiciones, ayuda a desarrollar ideas sobre cómo incentivar el diálogo. Sin embargo, comprender no significa perdonar. Es importante diferenciar esas dos concepciones.

Como hemos visto en muchas ocasiones, este enfoque no siempre es aceptado. Todo el mundo exige, permanentemente, que tomemos una posición y, en consecuencia, interpreta la neutralidad como una falta de valor. Sin embargo, la neutralidad es un principio práctico que ayuda a esta tarea.

¿Cómo se puede percibir en un diálogo determinado que lo que se está planteando es realmente entendido por la contraparte?

Los momentos interesantes son aquellos en que la contraparte dice algo inesperado, cuando uno percibe que ha surgido un elemento adicional de honestidad o de explicación que no estaba contemplado en los puntos de discusión o en la sesión informativa previa. Las reacciones emocionales repentinas indican que el tono de la conversación está cambiando.

Son las primeras señales que refuerzan la confianza. Yo mismo trato de ser abierto, honesto y hacer las distinciones necesarias. No significa que no hable de violaciones del derecho internacional humanitario. Pero intento siempre ubicar cada cosa en el contexto correcto. Con el tiempo, uno aprende a hacerlo.

Peter Maurer fue duramente criticado por haberle dado la mano a Serguéi Lavrov. Keystone / Kirill Kudryavtsev / Pool

¿Dónde se aprende este tipo de cualidades? ¿En la escuela para diplomáticos?

La diplomacia es tanto una profesión como un arte. Dado que se trata de un oficio, se puede aprender mucho. Pero hay otros componentes que tienen que ver con un cierto instinto, con la intuición, con la percepción de los estados de ánimo. Se trata de aprender, probar, equivocarse. En algunas situaciones, es importante darse cuenta de que se ha fallado en interpretar el ambiente que reina en la sala de las conversaciones. En lo personal, este proceso ha sido lo más interesante de lo que viví en la última década. Pero también estaba presente en mi actividad previa como diplomático. Esto es lo que más me gustó de mi profesión. Y es la esencia misma de lo que intentamos hacer en el CICR.

¿Cuáles son las negociaciones en las que participó que aportaron resultados exitosos y que tiene más presentes en su memoria?

Con toda modestia diría que, verdaderamente, son muchas.

Por ejemplo, en marzo le tocó hablar con Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. ¿Qué obtuvo en esas conversaciones?

Evaluemos lo que el CICR está haciendo en Ucrania: en junio, contribuimos al primer intercambio entre los dos bandos de soldados muertos en combate. Visitamos a personas encarceladas en zonas controladas tanto por Rusia como por Ucrania. Gracias a nuestros contactos con las autoridades de ambos países, pudimos resolver más de mil casos de personas desaparecidas.

Se trata de logros modestos teniendo en cuenta el problema global, pero que no habrían sido posibles sin una mente abierta y una base de confianza.

Insisto: son pasos modestos si se tiene en cuenta la magnitud del problema. Pero son importantes. Y no se podrían haber dado sin interrupciones en las conversaciones y si no hubiera existido esa base de confianza.

Sin embargo, a menudo se le critica públicamente por estrechar la mano a personas como Lavrov, Assad o Putin.

Tales críticas forman parte de nuestra función. No es tan importante lo que el público pueda percibir. Nuestro objetivo es cambiar y mejorar la vida de los afectados directos por los conflictos, tanto si forman parte de la sociedad civil como del ejército. Mientras que esas personas entiendan nuestra labor y nos lo agradezcan, y las partes en conflicto nos legitimen, será suficiente.

Entiendo que la gente quiera tomar partido y adoptar posiciones. Pero son dos formas diferentes de ver el mundo. Durante diez años he desempeñado el papel de intermediario neutral. Esto no significa que no sea también una persona políticamente alineada a quien le gusta expresar sus pensamientos de forma más clara o explícita. Pero la que tuve fue una tarea muy específica. Y está probado que la función del presidente del CICR tiene un impacto y eso es lo que cuenta.

PETER MAURER Como presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer tiene a su cargo a unas 20 000 personas en más de 100 países. Los países y regiones prioritarios del CICR son Afganistán, Etiopía, Yemen, Siria, el Sahel y, desde el inicio de la guerra, Ucrania. Antes de ser elegido presidente del CICR en octubre de 2011, Maurer trabajó durante muchos años como diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores (DFAE). Entre otras tareas, fue embajador y representante permanente de Suiza ante las Naciones Unidas en Nueva York de 2004 a 2010. A continuación, dirigió la Dirección de Asuntos Políticos del DFAE. Tras poner fin a sus labores en el CICR a finales de septiembre, asumirá la presidencia del Instituto de Gobernanza de Basilea, un instituto comprometido con la lucha contra la corrupción y los delitos económicos en todo el mundo. End of insertion

Adaptado del italiano por Sergio Ferrari

