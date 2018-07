En Nicaragua, en cambio, no es sencillo hacer predicciones sobre el futuro político del país. Hoy, de nuevo, manifestaciones.

Baño de sangre en Nicaragua ¿hasta cuándo? Patricia Islas 12 de julio de 2018 - 11:00 En esa Nicaragua de débil Estado de derecho han sido asesinadas en la sombra de la impunidad más de 300 personas. La razón: un conflicto de 3 meses que pone en tela de juicio el papel de Daniel Ortega como presidente. El diálogo por soluciones está varado. Suiza suspendió sus programas de desarrollo allí. Los héroes se convierten en villanos cuando se enamoran del poder, cuando sentados en la silla presidencial su gula llega a tal nivel de tragar de un bocado la división de poderes y la savia de la democracia, atacando a los medios de comunicación y dividiendo a un pueblo. Eso dicen las voces de denuncia desde el país centroamericano, que reclaman a gritos la atención internacional: “En junio empezamos a tener las primeras señales de que el mundo empieza a saber lo que pasa en Nicaragua”, indica el equipo de Envío Digital, revista dirigida por Gregorio Vásquez desde Managua. Ortega está determinado a continuar en el poder, y para lograrlo ha optado por la estrategia del terror. Acciones terroristas para imponer el miedo han multiplicado los crímenes por todo el país”, resume Envío Digital desde Managua. Una lucha de poder Todo comenzó con protestas por reformas sociales, pero la muerte de varios jóvenes pronto llevó el discurso al extremo con la exigencia de que el presidente Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, abandonen el poder. Breve, los nicaragüenses se han ido a la calle y la sangre ha corrido. Una parte de los manifestantes exige que Ortega convoque a elecciones y deje de coger con los dientes el mango de la sartén y la otra parte de la población los respalda con el puño en alto y orgullosos de la historia revolucionaria de su presidente. Condenas Ante las más recientes confrontaciones en ese país dividido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitieron una posición de condena a los "graves hechos de violencia" ocurridos este fin de semana en diferentes zonas de Nicaragua, que provocó la muerte a unas 14 personas. “Condenamos la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de Diálogo Nacional”, advirtieron ambas instituciones y recordaron que el Estado es responsable de garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de su población. La Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que los recientes asesinatos no se pueden aceptar en silencio. Violencia no cesa Por su parte, Human Rights Watch (HRW) responsabilizó este martes al presidente Daniel Ortega; a la comisionada general de la Policía Nacional, Aminta Granera y al inspector general Jaime Vanegas, por los “atroces abusos en Nicaragua” que ya se ha cobrado 351 muertos según el más reciente informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que “la policía sigue matando y aterrorizando a personas, a menudo en conjunto con pandillas armadas partidarias al gobierno”. Desde Ginebra se hace eco de las denuncias “Estoy profundamente preocupada por lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque los aparatos represivos de Ortega y Murillo, que tiran a matar a los nicaragüenses. No es una cuestión de derecha ni de izquierda, sino de violación a los derechos humanos”, advirtió desde Ginebra la defensora de DDHH nicaragüense Bianca Jagger. “Los diálogos con los criminales, con los dictadores son muy difíciles. Acordémonos de Somoza, que uso el dialogo solo para hacer tiempo. Mientras dialogan en la mesa están matando a los nicaragüenses. Ortega hizo alianzas con los sectores más corruptos, incluso de la extrema derecha a expensas de los más pobres de Nicaragua”, indicó en una conferencia de prensa hace dos semanas. "Tolerancia de las autoridades" El encuentro, organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) con sede en Ginebra, se produjo al margen de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su visita a Nicaragua. La CIDH concluyó que el Gobierno del presidente Ortega hizo "uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial y de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales". Diálogo bloqueado Pero la historia de sangre desde entonces se sigue escribiendo en el país centroamericano, con más enfrenamientos entre los defensores y los detractores de Ortega y con un diálogo suspendido ahora para intentar terminar con la crisis. Un diálogo nacional que la comunidad internacional saludó. También la Suiza oficial: “Un diálogo social amplio es una de las exigencias centrales para una solución pacífica y justa de la crisis. Con este espíritu, Suiza se ha dirigido al Gobierno de Nicaragua y hace un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que respeten los derechos humanos y garanticen la libertad de expresión y de reunión de todos los ciudadanos, de conformidad con el derecho nacional e internacional”, indicó el Ministerio de Exteriores helvético el 18 de mayo. Suiza subraya la importancia de hacer justicia Berna expresó su solidaridad con las familias de los muertos y heridos y reiteró que la investigación de los hechos, en particular la investigación de las muertes ocurridas en Nicaragua en los últimos meses, son pasos importantes hacia la paz y la reconciliación. Pero hasta hoy no ha habido avances. Tanto los simpatizantes de Ortega como sus opositores reclaman justicia y paz en el país. Suspendida la cooperación suiza Por otra parte, Suiza, que mantiene un compromiso de larga data con el desarrollo de Nicaragua, también se dijo dispuesta a apoyar los esfuerzos encaminados a encontrar una solución pacífica al conflicto y anunció que debido a la incertidumbre de la situación en el país centroamericano, aplazaba el lanzamiento del programa de cooperación 2018-2021 hasta nuevo aviso. Entre tanto, la prensa helvética ha dedicado espacio a la tragedia nicaragüense. "No se avizora que se calme la situación en Nicaragua. En las últimas tres semanas incluso el número de muertos ha ascendido dramáticamente. Dada la escala nacional de la rebelión, la caída del presidente Ortega es sólo cuestión de tiempo", sentencia Werner J. Marti, en su comentario publicado en el diario Neue Zürcher Zeitung. En Nicaragua, en cambio, no es sencillo hacer predicciones sobre el futuro político del país. Hoy, de nuevo, manifestaciones.