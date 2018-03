Este contenido fue publicado el 24 de abril de 2012 11:00 24 de abril de 2012 - 11:00

El trabajo en negro es un fenómeno extendido en el sector de construcción. (Keystone)

La economía sumergida –entendida como la suma de actividades remuneradas pero no declaradas al fisco ni a la seguridad social– generará alrededor del 7,6% de la riqueza suiza en 2012, sostiene Friedrich Schneider, profesor de la Universidad de Linz.

El fenómeno equivale a una fuerza productiva de 460.000 personas que trabajan la jornada completa, según los cálculos de este reputado experto.

swissinfo.ch: En un artículo publicado en el 'Journal of Economic Literature' usted afirmaba que era casi imposible encontrar una definición para la economía informal. ¿Cómo describiría el fenómeno en 2012?

Friedrich Schneider: Exactamente como lo hice en el año 2000. Es la producción de bienes y servicios –legales– que no están registrados en los libros oficiales, pero que generan un valor agregado al Producto Interno Bruto (PIB).

swissinfo.ch: Hablamos de los activos no declarados relacionados con bienes o servicios legales, pero también vinculados a actividades ilegales, como el comercio de bienes robados o la prostitución en algunos países...

F.S.: Si alguien repara un automóvil en su garaje, fuera de toda contabilidad, es una actividad legal que crea valor agregado. Ilegal es que la persona en cuestión evada impuestos y contribuciones sociales. Y por supuesto, también hay actividades ilegales. Por ejemplo la prostitución, que en algunos países es legal y en otros no, pero en la mayoría de los casos es una actividad que no es declarada.

swissinfo.ch: Suiza cuenta con aproximadamente 69.000 trabajadores ilegales extranjeros, según sus investigaciones. Pero son cerca de 460.000 las personas que trabajan a tiempo completo sin declararlo. ¿Cómo llega a esta conclusión?

F.S.: La cifra de los 69.000 trabajadores ilegales extranjeros es correcta en términos generales. Pero los 460.000 trabajadores no existen en la realidad. Se trata de una cifra ficticia, que resulta más comprensible que hablar del total de horas de trabajo en la economía sumergida.

swissinfo.ch: ¿Es un dato inquietante para un país con una fuerza laboral de 4 millones de personas?

F.S.: No lo es. Se trata de una fracción pequeña de la fuerza laboral. Resulta de la suma de todas las horas trabajadas y no declaradas, calculadas como empleos a jornada completa. E insisto, el caso típico es un trabajador suizo que dedica 4 o 6 horas de su tiempo libre semanal a alguna actividad remunerada que no declara al fisco.

swissinfo.ch: ¿Existe una brecha importante entre el ingreso que percibe un trabajador cuando ofrece un bien y servicio dentro de la economía formal con respecto a cuando lo hace en la economía informal?

F.S.: No, la diferencia es mínima. El ingreso neto (ingreso menos impuestos) es muy similar cuando un trabajo se realiza de forma oficial o informal. Quizás sea un poco inferior en el segundo caso, pero muy poco. Aunque pueden existir casos extremos, como los empleos que están en conexión con el crimen organizado, pero son situaciones excepcionales.

swissinfo.ch: Una de las principales desventajas de la economía informal es las pérdidas fiscales que genera a las autoridades. ¿Cuán grande es en Suiza?

F.S.: Cada año, el Gobierno suizo pierde alrededor de 2.000 millones de francos, incluyendo las contribuciones a la seguridad social y las pérdidas en la recaudación de impuestos.

swissinfo.ch: Sus investigaciones revelan que la economía sumergida también tiene efectos positivos. ¿Cuáles son los más importantes en el caso suizo?

F.S.: Dos tercios del ingreso producido en la economía informal regresan a la economía formal como gasto, lo que acicatea el crecimiento económico y genera el pago de impuestos indirectos. No obstante, el Gobierno y las instituciones dejan de percibir dinero. La economía informal no es una fotografía en blanco y negro.

swissinfo.ch: En 2008, Suiza introdujo una ley para atajar la economía subterránea y sus cifras mejoraron. ¿Significa pues que aumentar el número de inspectores, los controles empresariales y simplificar las reglas para reclutar personal ayuda a reducir el trabajo no declarado?

F.S.: Sí, digamos que es parte de la explicación por la que la economía informal suiza redujo su valor de 39.500 millones de francos suizos en 2004, a 34.600 millones de francos en 2012.

Economía sumergida En Suiza, cientos de miles de personas trabajan 2, 4, 6 o más horas a la semana en negro. La suma de estas horas no declaradas al fisco y a la seguridad social equivalen, según Schneider, a una fuerza laboral de 460.000 personas que laboran la jornada completa durante un año. La economía sumergida en Suiza equivaldrá a 7,6% del PIB en 2012, muy por debajo de la media de 19,2% que registran las 31 economías europeas analizadas, entre ellas Alemania (13,5%), Francia (11%), España (19,2%), Reino Unido (10,5%), Italia (21,6%) y Portugal (19,4%). En 2008, Suiza introdujo una nueva Ley contra el Trabajo no Declarado, que aligeró las cargas administrativas para la declaración de seguros y el pago de impuestos. Asimismo fortaleció los órganos de control e inspección a nivel cantonal y nacional. La nueva ley contra el trabajo negro ha dado frutos. En 2004, la economía sumergida generaba riqueza por 39.500 millones de francos. En 2007, fueron 36.800 millones de francos y este año rondará los 34.600 millones de francos. La Secretaría de Estado de Economía (Seco) atribuye este descenso a la buena situación económica del país, que favorece la contratación legal. Sin embargo, Seco no comparte que el trabajo negro tenga efectos positivos. “En primer lugar, porque los afectados carecen de cobertura de la seguridad social”, sostiene Serge Gaillard, director de Seco. “Si la contratación ilegal se convierte en norma en un sector, las empresas lo tendrán muy difícil para emplear a alguien de forma legal”, agrega. Fuente: ECO (TV SF) Fin del recuadro

Friedrich Schneider Nacido en Constanza (Alemania) en 1949, se doctoró como economista en la universidad de esta ciudad. Ejerció como profesor en las universidades de Pittsburgh (USA), Aarhus (Dinamarca), Melbourne (Australia), Saarbrücken (Alemania). Desde 1991 es catedrático del Departamento de Economía del Instituto de Economía Política de la Universidad Johannes Kepler e investigador. Es uno de los expertos internacionales más destacados –y citados- en materia de economía sumergida. Estudia el fenómeno desde hace 25 años y ha analizado 165 economías. Fin del recuadro

swissinfo.ch

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes