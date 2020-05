Top Swiss firms pay respects to ‘formative’ business leader Fritz Gerber

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Homenaje de empresas suizas a Fritz Gerber 12 de mayo de 2020 - 15:28 El gigante farmacéutico Roche y la aseguradora Zurich rindieron homenaje al ejecutivo de negocios Fritz Gerber, quien falleció el domingo a los 91 años. "Fritz Gerber fue uno de los líderes empresariales más influyentes de Suiza durante un período de desarrollo para la economía moderna y abierta del país", dijo Zurich Insurance en un comunicado el lunes. Nacido el 22 de marzo de 1929 en Huttwil, cantón de Berna, Gerber trabajó para la compañía de seguros durante casi 40 años, incluyendo 17 como director ejecutivo y 18 como presidente del consejo de administración. "En Zurich, su liderazgo se caracterizó por su visión de futuro, su mentalidad estratégica y su capacidad para sacar lo mejor de las personas. Contribuyó de manera significativa al posicionamiento estratégico y al éxito comercial de Zurich", dijo el presidente de esa empresa, Michel M. Liès. Roche también describió a Gerber como una "figura formativa". Trabajó para el gigante farmacéutico con sede en Basilea durante más de dos décadas dando forma al desarrollo de Roche para que se convirtiera en una empresa líder en el ámbito de la salud mundial. Fue director general del Grupo (1978-1998) y presidente de su junta de administración (1978-2001), y permaneció estrechamente asociado a la empresa como presidente honorario. "Bajo su liderazgo, las estructuras del Grupo Roche se renovaron y descentralizaron fundamentalmente, pasando de centrarse en los negocios principales a modernizar la estructura de capital. Esto supuso un cambio fundamental en Roche que todavía hoy fomenta el pensamiento empresarial y permite a los empleados dejar su huella", dijo la empresa en un comunicado. Durante su trabajo en Roche, Gerber estuvo detrás de adquisiciones de biotecnología como la participación mayoritaria en Genentech a principios de los 90. También dirigió la adquisición de Boehringer Mannheim, lo que aseguró que Roche se convirtiera en uno de los principales grupos de diagnóstico molecular y de laboratorio del mundo.