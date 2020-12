El BNS mantiene su política en materia de divisas extranjeras

Los valores relativos del dólar y el franco difieren. Martin Ruetschi

El Banco Nacional Suizo (SNB) gastó casi 25 000 millones de francos suizos (28 000 millones de dólares) en los mercados de divisas en el tercer trimestre, elevando sus reservas a 938 000 millones de francos en lo que va del año. Hace dos días, Suiza fue tildada de manipuladora de divisas por Estados Unidos.

Este contenido fue publicado el 18 diciembre 2020 - 14:15

Las últimas cifras, publicadas este viernes, muestran que la tasa de intervención en moneda extranjera se desaceleró entre julio y finales de septiembre. En los primeros seis meses del año, el SNB había invertido 90 000 millones de francos para frenar el valor creciente del franco.

Al mismo tiempo, el superávit por cuenta corriente del SNB disminuyó de 13 000 millones de francos suizos en junio a 9 000 millones de francos suizos en septiembre. Este es otro parámetro clave en la lista de vigilancia de manipulación de divisas de EE. UU.

La pandemia de coronavirus solo ha aumentado el interés de los inversores en el franco, mientras que el dólar estadounidense en general ha perdido valor frente a otras monedas este año. En su reunión trimestral de política monetaria del jueves, el SNB prometió continuar con su intervención en moneda extranjera.

"Si no hubiéramos intervenido, el franco se habría apreciado significativamente más, y esto habría supuesto una carga adicional para nuestra economía en un entorno ya excepcionalmente desafiante", señaló Andréa Maechler, miembro de la junta directiva del SNB.

Reacciones

El embajador de Estados Unidos en Suiza, Ed McMullen, restó importancia al debate sobre la manipulación de la moneda, y declaró al periódico suizo Le Temps que fue una "decisión puramente mecánica" que tiene poco parecido en tono con un reclamo de manipulación emitido contra China el año pasado.

Martin Naville, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Suizo-Estadounidense, también ha tratado de restar importancia a la disputa. En una carta abierta con el subtítulo "no nos emocionemos demasiado ", Naville insta a la gente a "relajarse" y "mirar los hechos" en lugar de confiar en los "informes sin aliento" de los medios de comunicación.

“Al observar la evolución del tipo de cambio franco suizo-dólar estadounidense, está claro que actualmente no hay manipulación de la moneda o Suiza lo está haciendo muy mal. ¡En los últimos 20 años, el franco suizo se apreció un 100% frente al dólar estadounidense! En 2001, un franco suizo costaba US $ 0,57, ¡hoy cuesta US $ 1,14! Hábleme de la manipulación”, escribe.