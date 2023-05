El queso gruyère entra en el vocabulario genérico de EE UU

El queso gruyère, producido con tanto esmero y maestría durante siglos en Suiza y Francia, ya no goza de la misma protección que en Europa. © Keystone / Gaetan Bally

Un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó que ‘gruyère’ no es una denominación de origen (o marca protegida), sino un término genérico. Esto permite a cualquier fabricante producir su propio queso y llamarlo así. Se teme que se pueda tomar una decisión similar en otros países del mundo.

Este contenido fue publicado el 07 mayo 2023

Kessava Packiry

El mes de marzo fue desastroso para la producción helvética especializada. Las empresas y los productos que llevan los colores se Suiza tuvieron que enfrentarse a grandes problemas.

A la evidente debacle del Credit Suisse, absorbido a la fuerza por el banco UBS, se suma la frustración de los viticultores de la comuna de Champagne, en el cantón de Vaud, que tras 25 años de lucha por poder poner este nombre en las etiquetas de sus productos, finalmente su recurso fue rechazado por el Tribunal Federal.

Como si no bastara, a principios de marzo se sucedieron dos malas noticias: Toblerone tendrá que retirar el Cervido de sus envases y, sobre todo, ‘gruyère’ pasa a considerarse un nombre genérico para cualquier queso en Estados Unidos.

No es necesario detenerse en la historia del Credit Suisse que es más que conocida. Sobre Champagne, los viticultores ya no tienen ni la energía ni los medios financieros (más de 40 000 francos) para seguir luchando en Estrasburgo, y en cuanto a Toblerone, la marca no debería sufrir demasiado, aunque conmueva al corazón de la población suiza. Propiedad de la multinacional alimentaria estadounidense Mondelez, que decidió fabricar una parte de su chocolate en Eslovaquia, ahora debe adaptarse a las estrictas normas de la legislación de protección del Swissness.

Hace un año, la ducha fría

Esta normativa, solicitada por el Parlamento, pretende defender los valores de "lo fabricado en Suiza". Por lo tanto, como las famosas barras se producirán en parte en el extranjero, Toblerone ya no puede mostrar símbolos como el Cervino. Éste será sustituido por una simple montaña, pero el envase podrá conservar su oso. Al menos.

La píldora es más difícil de tragar para los productores suizos y franceses de queso gruyère. En Estados Unidos, un tribunal de apelación de Virginia ha dictaminado que el queso no puede reservarse a regiones específicas. De hecho, gruyère se considera ahora un nombre común.

Hace más de un año, a raíz de una denuncia de la organización US Dairy Export Council (USDEC), un primer tribunal estadounidense ya había dictaminado que los productores de Estados Unidos tenían derecho a fabricar queso con el nombre de "gruyère", utilizando un pliego de condiciones menos estrictas.

Como mínimo, deberían atenerse a lo que dice la poderosa Food and Drug Administration (FDA), a cargo de todo lo relacionado con la seguridad alimentaria en Estados Unidos. De hecho, la agencia tiene su propia definición de lo que es el gruyère: un queso con pequeños agujeros, que debe haber envejecido durante al menos 90 días (mientras que la maduración según la carta del gruyère en Suiza es de 5 a 18 meses).

Pero la FDA no impone ninguna restricción geográfica en cuanto al lugar de producción del queso etiquetado como gruyère, según indican los jueces del tribunal de apelación. La USDEC, que representa los intereses de las productoras y los productores de leche estadounidenses y que se ha unido a otras asociaciones para oponerse al reclamo de la Interprofession du Gruyère y su contraparte francesa, el Syndicat interprofessionnel du Gruyère, saborea feliz el veredicto.

Una lucha contra Europa

"Se trata de un logro extraordinario para los fabricantes y agricultores de Estados Unidos", declaró Krysta Harden, presidenta de la USDEC. "Establece un precedente significativo para el derecho a utilizar nombres comunes de alimentos en Estados Unidos. Ahora, otros países deben intensificar y defender ese uso con la misma fuerza".

El director del Consortium for Common Food Names, Jaime Castaneda, se manifestó en consonancia con Harden y declaró en otro comunicado: "Para nosotros, esta decisión no se refiere únicamente al Gruyère. Forma parte de una lucha más amplia que estamos librando contra Europa, que intenta confiscar todas estas denominaciones".

Philippe Bardet, director de la 'Interprofession du Gruyère'. Alain Wicht/La Liberté

Es como para tirarse de los pelos para gente como Philippe Bardet, director de la Interprofession du Gruyère, que defiende este producto que apareció en el siglo XII en las montañas de Gruyère del cantón de Friburgo. Un queso que obtiene todo su sabor de las hierbas de las pasturas alpinas, y que obtuvo su Denominación de Origen Protegida (DOP) por la Unión Europea en 2011.

Esta etiqueta designa un producto en el que todas sus etapas de producción se llevan a cabo según los mismos conocimientos técnicos en la misma zona geográfica. Esto significa, entre otras cosas, que su producción se regula por un pliego de condiciones.

En Francia, el producto también está sujeto a un pliego de condiciones, pero debe distinguirse del Gruyère suizo por unos pequeños agujeros (obtenidos por una temperatura más elevada la fase de maduración), según una decisión de Bruselas que data de 2013. El queso Gruyère francés (3.500 toneladas anuales) cuenta desde esa fecha con una ‘indicación geográfica protegida’, denominación utilizada para productos agrícolas y alimenticios estrechamente vinculados a una zona geográfica.

Ir a la Corte Suprema sería caro

Julien Couval, presidente del Syndicat interprofessionnel du Gruyère en Francia, declaró al respecto: "Creemos que esta decisión (de Estados Unidos) es inaceptable. El principio de lucha contra la usurpación de la reputación del queso Gruyère es una cuestión importante que compartimos con nuestros pares suizos". Aún así, no ha dicho nada más sobre cómo piensa continuar con este tema.

Mostrar más Mostrar más Las empresas suizas, entre las líderes mundiales en gasto en investigación Este contenido fue publicado el 05 may. 2023 Catorce empresas suizas figuran entre las 500 primeras del mundo en gastos de investigación y desarrollo.

Tampoco lo ha hecho Philippe Bardet. Recurrir a la Corte Suprema podría ser muy caro, aunque todavía no se ha calculado el costo. ¿Vale la pena? "Hemos vendido 4.000 toneladas a Estados Unidos en los dos últimos años, de un total de 32.000 toneladas producidas. Es una cifra importante, pero sólo representa el 1% del mercado del queso allí.

Contenido externo

Bardet prefiere centrarse en educar a los consumidores, hablando de calidad y trazabilidad con respecto a los quesos producidos en Estados Unidos. "Los estadounidenses no son tontos. Saben lo que es un buen producto. El problema actual se debe más a la inflación que a la decisión del Tribunal de Virginia Los consumidores que conocen el valor de nuestro producto simplemente comprarán menos [NdeR:el queso Gruyère suizo se vende a 50 francos el kilo, aproximadamente el doble de caro que el fabricado en Estados Unidos]. Nuestro producto es caro. Así que la mayoría de los consumidores prefieren recurrir al falso Gruyère”.

Y gran parte de este falso Gruyère a menudo proviene de Europa, de países como Alemania, Dinamarca o Austria. "La protección del queso Gruyère en Europa no es más que una patraña. En cuanto sales del territorio europeo, ya no hay protección”, lamenta Bardet. Explica que, por ejemplo, un país como Dinamarca puede hacer un queso sin nombre y luego exportarlo a Estados Unidos, donde se vende como Gruyère o "queso de estilo alpino". No hay cifras oficiales sobre las cantidades vendidas de estas imitaciones.

¿Qué dice la Confederación sobre este tema? Contactado por swissinfo.ch, Jonathan Fisch, portavoz de la Oficina Federal de Agricultura, dijo que el gobierno lamenta la decisión de Estados Unidos. Enfatizó que Suiza apoya de manera subsidiaria los esfuerzos de la Interprofession de Gruyère, pero que, tal como está, corresponde a la asociación y a su homólogo francés tomar medidas para defender su producto.

Al menos en Europa está protegido

El año pasado, el consejero nacional de Friburgo, Pierre-André Page, intentó que el gobierno interviniera en este asunto, pero fue en vano. Keystone / Anthony Anex

El diputado del partido laUnion Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) Pierre-André Page, agricultor de Friburgo, se mostró muy sensible a este asunto y presentó una interpelación pidiendo una intervención política. Pero fue en vano.

¿Va a volver a intentarlo? "Sigo a disposición de la Interprofession du Gruyère y haré todo lo posible para actuar a nivel político. Pero debo admitir que cuando vi la decisión del Tribunal de Apelación, me dije a mí mismo que ‘estaba rallado’, por utilizar las palabras del queso".

“No tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos” agregó y prosiguió: “Pero podríamos haber incluido una cláusula para proteger la marca Gruyère en la compra de los futuros aviones de combate estadounidenses F-35 (NdeR: Suiza comprará 36 de ellos por más de 6.000 millones de francos). Desafortunadamente, los contratos ya se habían firmado”

Para los productores de Gruyère lo que está en juego no es un tema financiero, aunque es difícil estimar el lucro cesante que va a resultar de la decisión americana, Se trata más bien de una cuestión de reputación y de conocimientos técnicos diluidos.

El llamamiento de Krysta Harden para que otros países sigan los pasos de Estados Unidos, claramente perjudica a Philippe Bardet. Aunque deja claro que para la Unión Europea la protección está garantizada, países como Australia o Nueva Zelanda, amantes del queso, podrían seguir esta tendencia.

Y luego está América Latina. En el marco de las negociaciones del acuerdo comercial conocido como Mercosur, la Confederación debería intentar proteger productos como el Gruyère. "Pero esto se ha estancado", lamenta Bardet. "En Brasil, por ejemplo, no me parece que sea la prioridad del Presidente Lula. Y hay otro problema: el llamado ‘principio del abuelo’. Este principio dice que una empresa en América Latina que ha estado elaborando Gruyère durante cinco años sin adherirse a ninguna especificación puede continuar haciéndolo sin ser procesada. No me importa un período de quizás 25 años, pero cinco es simplemente inaceptable".

Traducción del francés, Norma Domínguez

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI