En Suiza, la energía solar aún brilla poco Luigi Jorio 01 de noviembre de 2019 - 15:00 La energía fotovoltaica es, detrás de la hidroeléctrica, la fuente renovable más importante en Suiza. Pero los expertos del sector insisten en que aún queda mucho para aprovechar todo su potencial. En 1982, Suiza fue el primer país europeo que conectó una planta fotovoltaica a la red eléctrica. En 1992 inauguró la que entonces era la planta solar más grande del continente. Y en 2015 puso en servicio la mayor central fotovoltaica del mundo instalada en un estadio. Hoy, Suiza se encuentra entre los países más innovadores en el sector fotovoltaico, como demuestran los proyectos Solar Impulse y Planetsolar. Sin embargo, esta fuente energética tiene dificultades para imponerse en el país alpino. ¿Cuánta electricidad se produce con el sol? En Suiza existen cerca de 85 000 plantas fotovoltaicas, con una potencia de 2 173 megavatios (MW), indica la asociación del sector Swissolar. Son datos de finales de 2018. Los paneles cubren una superficie de 13 millones de m2, lo que equivale al espacio que llenarían cerca de 2 000 campos de fútbol. En 2018, el sol produjo el 3,4% de la electricidad que se consume en Suiza. La fotovoltaica es la fuente renovable más importante del país, después de la fuerza hidroeléctrica, que cubre el 60% del consumo. En la Confederación, la proporción de la fuente solar en el consumo nacional de electricidad aumenta constantemente desde 2010. ¿Qué posición ocupa Suiza a nivel internacional? La producción de electricidad solar en Suiza es superior a la de países mediterráneos como España y Portugal. Sin embargo, es inferior a la media europea. Un aspecto curioso es que en Suiza casi todas las plantas fotovoltaicas se instalan en edificios, mientras que en los países vecinos lo hacen en el campo. Esta diferencia se debe a la escasez de áreas adecuadas, los costosos procedimientos de autorización y las reticencias por parte de la población en Suiza. ¿Cómo ha evolucionado el sector? En Suiza, la industria solar factura cerca de 865 millones de francos al año: 750 millones en la energía solar fotovoltaica y 115 millones en la solar térmica (producción de calor). El año pasado, la construcción de instalaciones fotovoltaicas aumentó sobre todo en las casas unifamiliares (+17% respecto a 2017) y las viviendas multifamiliares (+47%), señala Swissolar. Esta evolución se vio favorecida por la disminución del precio de las instalaciones y el desarrollo de la energía fotovoltaica integrada: hoy, los paneles se han convertido en un elemento que cubre el tejado y las fachadas de los inmuebles, lo cual facilita su utilización. En lo que respeta a los edificios industriales o artesanales, por el contrario, la Asociación suiza de Profesionales de la Energía Solar habla de un estancamiento e incluso una disminución en el caso de las explotaciones agrícolas. Según Swissolar, este descenso se debe a las insuficiencias que presenta el actual sistema de incentivos. ¿Cómo se incentiva la energía solar? En Suiza, cada consumidor contribuye a incentivar la energía solar y otras fuentes renovables a través de un suplemento en el precio de la electricidad, que por ley no puede superar los 2,3 céntimos por kWh. Los ingresos permiten financiar una planta solar, aunque actualmente la demanda es mayor que los recursos disponibles. ¿Qué potencial tiene la energía solar en Suiza? La producción de corriente fotovoltaica es de 1,9 TWh al año (finales de 2018). Instalando paneles solares en las fachadas y tejados de cada inmueble preparados para captar el sol, Suiza podría producir cerca de 67 TWh anuales, sostiene la Oficina Federal de Energía. Considerando los tejados de los aparcamientos y las superficies viales y el espacio alpino (por ejemplo en las estaciones de esquí) podrían sumarse otros 15 TWh, según Swissolar. Para la asociación, el desarrollo de la energía fotovoltaica y de las otras fuentes renovables permitiría al país abastecerse al 100% con energía limpia de aquí al año 2050.