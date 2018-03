Derechos de autor

Apoyo a directora del correo suizo 15 de febrero de 2018 - 16:07 La junta directiva de ‘La Poste’ (correos suizos) manifestó este jueves su confianza en su directora y anunció la implementación de medidas para investigar las irregularidades en la empresa, las cuales involucran un monto de 80 millones de francos. Susanne Ruoff se convirtió en blanco de las críticas tras de que se diera a conocer una manipulación en la contabilidad de ‘Postbus’, que forma parte de la empresa suiza de correos. + Ruta ilícita de bus postal suizo Entre 2007 y 2015, ‘PostBus’, que opera el transporte a sitios alejados, declaró ganancias inferiores a las recibidas con el objetivo de reclamar subsidios irregulares por un total de 80 millones de francos. Se trata de un “incidente sin precedentes” en la historia de le empresa, subrayó el presidente del Consejo de Administración de ‘La Poste’, Urs Schwaller. La disfunción de los organismos de control duró muchos años, lo que causó un problema “de dimensiones incomparables”, añadió. Schwaller precisó que se ha establecido un grupo de expertos independientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, cuyas primeras conclusiones podrían conocerse en mayo.